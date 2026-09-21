Sentencian a más de tres siglos de prisión a “El Cholo”, miembro del Cártel del Golfo

Sentencian a más de tres siglos de prisión a "El Cholo", miembro del Cártel del Noroeste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un juez federal sentenció a 332 años y seis meses de prisión a Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, identificado como integrante del Cártel del Golfo. La condena responde a los delitos de privación ilegal de la libertad, acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, además de la pena de prisión, se impuso al sentenciado una multa de 1 millón 626 mil 813 pesos. La resolución judicial se dio a conocer a través de un comunicado oficial del organismo.

PUBLICIDAD

En resumen, un juez federal condenó a Francisco Javier Chapa Maldonado, alias “El Cholo”, a 332 años y seis meses de prisión por privar de la libertad a 13 personas y por posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, tras un operativo realizado por la Marina en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en mayo de 2012.

Durante el operativo, las autoridades navales aseguraron armas de fuego en el lugar y lograron rescatar a 13 personas que se encontraban privadas de su libertad.

El operativo y la detención

La detención de Chapa Maldonado, entonces registrado en el expediente como Francisco “N”, ocurrió en mayo de 2012 en la colonia Sector Centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La captura estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina.

PUBLICIDAD

Sentencian a más de tres siglos de prisión a "El Cholo", miembro del Cártel del Noroeste (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese hallazgo se convirtió en la evidencia central que, más de una década después, permitió a las autoridades federales fundamentar la acusación y obtener la sentencia condenatoria contra el señalado integrante del Cártel del Golfo.

El rol de las fiscalías especializadas

Tras la detención, el caso pasó a manos del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas. Este organismo trabajó en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para reunir y presentar las pruebas ante el juez correspondiente.

Fue a partir de ese trabajo conjunto que la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria contra Chapa Maldonado. El expediente permaneció abierto durante más de una década entre la detención y la sentencia final, un lapso que refleja los tiempos habituales de los procesos penales federales vinculados a delincuencia organizada en Tamaulipas.

PUBLICIDAD

Otras condenas recientes contra el Cártel del Golfo

El caso se suma a una serie de sentencias dictadas en los últimos años contra integrantes de esta organización criminal, en tribunales federales con sede en Tamaulipas. En septiembre de 2026, un juez federal condenó a 50 años de prisión a tres integrantes del Cártel del Golfo (Marco Adán Andalón Guevara, Jesús Eduardo Hernández Encinas y Gloria Michel García Medellín) por secuestro agravado, además de dos años más por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, según informó la FGR.

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

Ese proceso también estuvo a cargo de la FECOR en Tamaulipas, la misma fiscalía especializada que intervino en el caso de Chapa Maldonado.

Un antecedente de mayor magnitud se registró en octubre de 2023, cuando un juez federal con sede en Matamoros, Tamaulipas, condenó a mil 650 años de prisión a dos integrantes del Cártel del Golfo, identificados como Christian “G” y Santiago “B”, por el secuestro agravado de 66 migrantes.

PUBLICIDAD

En ese momento, la FGR calificó la sanción como la segunda pena más alta lograda por la procuración de justicia federal en la historia del país, únicamente por debajo de una condena de 2 mil 555 años impuesta a otras dos personas en abril de ese mismo año.

Estos casos reflejan el tipo de sanciones que los tribunales federales mexicanos han impuesto en los últimos años contra integrantes de estructuras vinculadas al Cártel del Golfo, particularmente por delitos de secuestro cometidos en el estado de Tamaulipas.