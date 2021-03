La verdad detrás de la supuesta vacunación masiva contra COVID-19 en Veracruz: respondió la Secretaría del Bienestar

Alertaron sobre información falsa referente a jornada masiva de vacunación contra COVID-19 en Veracruz (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

La Secretaría del Bienestar desmintió un mensaje difundido por WhatsApp que anunciaba el inicio de una jornada masiva de vacunación contra COVID-19 en Veracruz a partir de este jueves.

La dependencia federal aseguró que se trata de información falsa, pues no habrá una campaña de inoculación en el auditorio Benito Juárez y Tecnológico de Veracruz como se indica en un aviso apócrifo.

Este tipo de noticias falsas que circulan en redes suponen un peligro para las personas, pues la información referente a la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 en México solo puede ser emitida por los canales oficiales de comunicación del gobierno federal.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, ya que en las últimas semanas se ha desatado una ola de información y fraudes relacionados con la vacunación para prevenir la COVID-19.

El pasado 5 de febrero, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la Ciudad de México alertó a la población sobre una lista falsa de puntos de vacunación en la capital del país.

A través de su cuenta oficial de Twitter, compartió una imagen en la que se pueden apreciar algunas unidades médicas dentro de las alcaldías de esta demarcación, así como sus direcciones, las cuales están tapadas con la palabra “Falso”.

Fue compartida junto con este mensaje: “#NoTeDejesEngañar Recuerda que la vacuna contra #COVID19 es gratuita y solo se aplicará de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación. Personal plenamente identificado se comunicará vía telefónica para darte una fecha de cuándo debes asistir para recibir la vacuna.”

Asimismo, se ha reportado la venta ilegal de vacunas desde páginas de internet, redes sociales y hasta por vía telefónica.

Por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo un llamado a la población a no caer en engaños relacionados con la comercialización fraudulenta de antígenos producidos por Cansino Biologics, Sinopharm Group Co. LTD. Y Sinovac.

“En México la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19 es gratuita y solo se aplica de acuerdo con la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARSCoV-2, establecido por la Secretaría de Salud”, advirtió el organismo adscrito a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

En este sentido, la Cofepris hizo las siguientes recomendaciones:

- Cualquier vacuna contra COVID-19 que esté ofertada a través de páginas de internet, redes sociales, vía telefónica, farmacias, hospitales y puntos de venta, constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia.

- En caso de que le ofrezcan la venta de cualquier producto biológico para prevenir la infección por SARS-CoV-2, no debe adquirirlas, ya que en México su venta no está autorizada al sector privado.

- Si conoce algún establecimiento: hospital, consultorio médico, farmacia o cualquier otro punto de venta que ofrezca antígenos contra la COVID-19, realice la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitari

Cabe destacar que hasta este miércoles 3 de marzo, se han inyectado 2,583,435 dosis de la vacuna contra COVID-19 en todo el territorio nacional.

México ha recibido 4,691,775 dosis del antígeno, de las cuales 2,621,775 corresponden a Pfizer-BioNTech, 870,000 a Sinovac, un millón a AstraZeneca y 200,000 a Sputnik V.

En cuanto al último embarque de vacunas producidas por Pfizer-BioNTech que arribó al país este martes, la Secretaría de Salud informó que serían distribuidas de la siguiente manera: 381,225 dosis para la Ciudad de México, 156,000 para Jalisco, 208,850 para Querétaro y 106,275 para Nuevo León.

