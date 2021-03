Ha disminuido un 95% el “huachicoleo” en todo México: Horacio Duarte Olivares

Horacio Duarte Olivares afirmó que la estrategia puesta en marcha en la frontera norte ya dio resultados: se ha logrado reducir 95% el "huachicol" en todo México (Foto: Cuartoscuro)

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas de México, declaró este martes que desde hace dos años se ha implementado un operativo para combatir contra el robo de combustible en el país, mejor conocido como huachicoleo.

El titular afirmó que la estrategia puesta en marcha en la frontera norte ya dio resultados: se ha logrado reducir 95% el huachicol en todo México.

Remarcó que el Gobierno de México ha tenido un ahorro de más de un billón de pesos por no tolerar la corrupción, mientras que señaló que no es necesario incrementar los impuestos o sacudir a los empresarios y sectores productivos: el objetivo es que las industrias, el empleo, y la economía incrementen por medio de acciones con integridad y justicia.

No habrá marcha atrás en la pelea contra la corrupción, dijo en Nuevo Laredo, donde encabezó la ceremonia de modernización de infraestructura (Foto: SEDENA/Cuartoscuro)

El administrador, durante su gira de trabajo en el norte del país, visitó las Aduanas de Reynosa, Nuevo Laredo, y Matamoros, en la entidad federativa de Tamaulipas, y Colombia, en Nuevo León.

No habrá marcha atrás en la pelea contra la corrupción, dijo en Nuevo Laredo, donde encabezó la ceremonia de modernización de infraestructura.

Manifestó la trascendencia de ejecutar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador: integrar a elementos retirados del Ejército mexicano a las Aduanas para terminar con el influyentismo y la corrupción.

“Ni en Tamaulipas ni en el resto del país vamos a permitir la corrupción. El gobierno de México no va a tolerar que algunos intenten coludirse en perjuicio de las y los mexicanos; las cosas ya cambiaron. No es propaganda, es convicción. Nosotros no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas, es una doctrina verdadera, es calidad moral y actuamos con congruencia”, dijo, de acuerdo con La Jornada.

“Afectan la competitividad de las empresas importadoras que hacen bien sus trámites y hacen correcta la introducción de sus mercancías”, mencionó (Foto: Cuartoscuro)

Afirmó que el huachicol fiscal es una práctica que afecta la seguridad del país y daña la economía, y que en la frontera norte existe la apertura de millones de litros de hidrocarburos y combustible que cruzan sin pagar impuestos o lo hacen de manera simulada.

“Afectan la competitividad de las empresas importadoras que hacen bien sus trámites y hacen correcta la introducción de sus mercancías”, mencionó.

En la aduana de Nuevo Laredo estuvo acompañado por un representante del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval; el comandante en jefe de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Franco Rodrigo Juárez, y autoridades fronterizas de Estados Unidos, entre otros.

Combatir el tráfico de hidrocarburos en la frontera forma parte de la encomienda que hoy reciben las y los administradores de las aduanas. Lo haremos coordinadamente con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Nos conviene a las dos economías que en las aduanas de Tamaulipas se deje de traficar con combustibles

“Estamos convencidos de que la caída del régimen neoliberal fue el primer paso para hacer lo que nos corresponde y trascender. Somos un gobierno que no va a claudicar en la lucha anticorrupción, estrategia que se realiza de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, que son uno de los pilares del gobierno de México”, declaró.

En el estado de Hidalgo, informaron, se han recuperado 590,000 litros aproximadamente de hidrocarburo, mismos que permanecen bajo resguardo de la FGR en un depósito ubicado en el poblado Las Lajas, municipio de Santiago Tulantepec (Foto: Twitter/@SEDENAmx)

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer los resultados obtenidos de las acciones del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en los estados de Hidalgo y Tabasco.

Dichos aseguramientos se realizaron del 27 de enero al 22 de febrero de 2021, en conjunto con la Guardia Nacional (GN), el Ejército mexicano, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), y personal de Pemex.

En el estado de Hidalgo, informaron, se han recuperado 590,000 litros aproximadamente de hidrocarburo, mismos que permanecen bajo resguardo de la FGR en un depósito ubicado en el poblado Las Lajas, municipio de Santiago Tulantepec.

Al momento de ubicarla, personal del Sector Ductos de Pemex inhabilitó la toma clandestina, con lo que recuperó aproximadamente 120,000 litros de combustible contaminado y extraído de manera ilícita (Foto: SEDENA/Cuartoscuro)

Todo el combustible fue trasladado con el apoyo de una Unidad de Presión y Vacío, para su almacenamiento en una Estación de Rebombeo, ubicada en el municipio de Huauchinango, Puebla, con el objeto de llevar a cabo el análisis, cuantificación, y descarga correspondiente.

Mientras que en Tabasco, en las inmediaciones del municipio de Cárdenas, se localizó una toma clandestina no hermética de la cual emanaba hidrocarburo en forma de fuente con una altura aproximada de tres metros.

Al momento de ubicarla, personal del Sector Ductos de Pemex inhabilitó la toma clandestina, con lo que recuperó aproximadamente 120,000 litros de combustible contaminado y extraído de manera ilícita.

Asimismo, aunque en menor medida por entidad, se han ubicado e inhabilitado 22 tomas clandestinas en los estados de Chiapas, México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Sonora, y Tabasco.

