“Ya no hay un tlatoani del PRIAN”: Epigmenio Ibarra destacó que cualquiera puede acercarse a AMLO

Epigmenio Ibarra es un defensor de la administración autodenominada como 4T por lo que argumentó a favor de la protección presidencial de AMLO (Foto: @epigmenioibarra/Twitter)

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional de este lunes 1 de marzo, un joven burló la seguridad del lugar y se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar con él. Ante este acontecimiento, diversos medios captaron el momento en el que se observa la nula figura de seguridad que protege a López Obrador.

Diversas figuras públicas y periodistas criticaron el sistema que protege al mandatario mexicano antes cualquier amenaza o agresión que pueda sufrir en cualquier evento público.

A pesar de que la mayoría argumentaba que había fallos en el cerco de seguridad de Andrés Manuel, el productor Epigmenio Ibarra defendió la iniciativa que tomó Obrador sobre la cuestión de su seguridad en su sexenio y estar más cerca del pueblo mexicano.

El periodista justificó las acciones de AMLO de no tener un sistema de seguridad (Foto: captura de pantalla Twitter @epigmenioibarra)

El periodista Epigmenio Carlos Ibarra Almada, por medio de su cuenta de Twitter, explicó que ya no hay “un tlatoani” del antiguo régimen político, aquella figura “idealizada” donde la población no podía acercarse fácilmente al Presidente de la República Mexicana.

Ibarra Almada comentó que los críticos califican el hecho ocurrido en la mañanera como un “montaje” que se lo atribuyeron a él por ser un productor de entretenimiento, sin embargo declaró que la oposición política aún cree en la existencia de la sacralización del presidente.

“Un hombre desesperado se coló a palacio. Sesudos especialistas en seguridad dicen que eso imposible. Columnistas, bots y fanáticos gritan: “montaje” y algunos me lo atribuyen. No entienden que ya no hay un Tlatoani del PRIAN; sacralizado e inaccesible ante el que se postraban”, escribió el comunicador en su cuenta oficial.

(Foto: captura de pantalla Twitter @epigmenioibarra)

Durante el fin de semana, López Obrador realizó una gira por los estados de Querétaro y Zacatecas, como es costumbre del presidente, viajó en un vuelo comercial. Al abordar el avión recibió insultos y abucheos por parte de los pasajeros que estaban en el mismo vuelo que AMLO.

Este acontecimiento se volvió viral en redes sociales, Epigmenio Ibarra retomó las reacciones de los ciudadanos para justificar las acciones del representante del Ejecutivo y los comentarios de sus adversarios ya que cualquiera se puede acercarse a López Obrador.

En un segundo tuit, habló del presupuesto que se destinaba a los Servicios de Estado Mayor Presidencial (EMP) en administraciones anteriores, una de las principales funciones de dicho organismo consistía en la protección del presidente y su familia.

Durante la conferencia matutina de este lunes, un joven de 31 años se acercó para dialogar con el presidente y pedirle su apoyo. (Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El productor mexicano resaltó que AMLO eligió no hacer uso del EMP y optar por un modelo que no lo limite de la interacción con la ciudadanía sin importar los riesgos que implicara.

“No lo protegen 8mil efectivos del EMP. No lo rodea una nube de guardaespaldas. Cualquiera puede acercársele, hablar con el, insultarlo si quiere. No viaja en aviones privados ni en helicópteros. Se mueve entre la gente como Peje en el agua. Eso enfurece a los conservadores”, argumentó Epigmenio Carlos.

Durante la campaña presidencial, Andrés Manuel explicó que haría diversos cambios de llegar a la presidencia, entre ellas estaba la eliminación del fuero presidencial, cambiar la residencia de Los Pinos y no hacer uso del EMP.

El presidente López Obrador defendió su idea de no usar los servicios del Estado Mayor Presidencial en su administración. (Foto: Documental Epigmenio Ibarra/ Twitter)

Al ganar las elecciones, su primer argumento como presidente electo giró en torno a cumplir su promesa de no usar la protección del Estado Mayor. Hasta el momento no ha hecho uso de ningún tipo de protocolo sofisticado que lo proteja o aísle de su interacción con la ciudadanía.

Epigmenio Ibarra es un defensor del gobierno autodenominado como la Cuarta Transformación, en diversas ocasiones ha salido a defender a López Obrador de las críticas de la oposición política.

