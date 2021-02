“De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas”: AMLO reveló que Beatriz Gutiérrez le explicó el significado de “Presidente rompa el pacto”

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este jueves explicó que fue su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien le explicó a qué se refería la frase “rompa el pacto”, puesto que no sabía sino hasta hace unos días que comenzó a ser viral en redes sociales.

“Ahora con la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar ‘rompe el pacto, rompe el pacto’, les digo sinceramente, me enteré de lo que era eso hace 5 días porque mi esposa me dijo; (le pregunté) ‘oye, ¿qué es eso de rompe el pacto?’ y ya me dijo ‘rompe el pacto patriarcal, deja de estar apoyando a los hombres.

Ah, pues yo cuando se habla de ‘rompe el pacto’, ya lo estoy rompiendo: el llamado Pacto por México o el pacto del silencio que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa.

Pero el otro pacto no y ¿saben qué sucede? Son expresiones exportadas, (no), importadas, copias. ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos? Pero también en eso se monta el conservadurismo.

El caso de guerrero con Félix, como es candidato, toda la oposición y lo dije desde el principio con toda claridad, pues que resuelvan los guerrerenses , las mujeres y la ley, pero por quÉ hacerlo mediático, en todos los programas en todos los medios, con excepciones, acusandonos de estar en contra de las mujeres: pues no, nosotros estamos a favor de los derechos de las mujeres, baste decir que la mayoría de los altos funcionarios públicos son mujeres.

Y de cuándo acá los conservadores se vuelven feminista, entonces todo esto es interesante por el papel de los medios de información de cómo quieren afectarnos, los ataques constantes, la desinformación, la manipulación, yo soy humanista y por eso respeto el feminismo, no somos iguales a los conservadores”, subrayó el mandatario mexicano.

López Obrador hace unos días dijo que no opinará sobre la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional.

“Yo no opino, ya di mi punto de vista en una ocasión y ya dije, eso si lo puedo repetir, que son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo.

Yo no tengo por qué opinar en este caso, ya mencioné y porque tú me estás preguntando, de que primero hay que tenerle confianza al pueblo, la gente es quien decide, si se hacen encuestas y la gente dice: ´estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero´, yo pienso que se debe de respetar, porque la política es asunto de todos no de las élites, yo establecí desde que fui dirigente en partidos, que lo mejor era la realización de encuestas para preguntarle a la gente”, señaló el presidente mexicano en su conferencia del 17 de febrero.

explicó que en caso de que Salgado Macedonio haya cometido algún de delito, la justicia es la que debe de actuar, pero no se deben de hacer linchamientos mediáticos.

“Que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección.

Y yo voy a dar un dato nada más… No, mejor no. No, no lo doy.

Pero no hay que meternos en eso, ya la gente y, si no, la autoridad. Pero sí es como para preguntar: ¿Y de parte de quién?

Y siempre hay acusaciones, siempre, siempre, pero cuando hay temporada electoral se incrementa el número de acusaciones, de descalificaciones de todo tipo”, expresó.

Luego de estas declaraciones, decenas de mujeres se manifestaron en las redes sociales con con la frase “Presidente rompa el pacto”, exigiendo que rechazará la candidatura de Salgado Macedonio, a la gubernatura de Guerrero.

También, las diputadas Wendy Briceño, Lorena Villavicencio, Laura Imelda Pérez y Rocío Villarauz exigieron a la dirigencia nacional del partido, encabezada por Mario Delgado, un postura clara ante el llamado a ponerse del lado de las víctimas y de la justicia para impedir que alguien con múltiples acusaciones de violaciones sea candidato a un cargo de elección popular.

Por medio de redes sociales, las diputadas publicaron un oficio en donde dan a conocer la postura de la militancia y simpatizantes de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

“Con indignación y desconcierto se recibe la noticia de que en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero ya quedó registrado Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno del estado por parte de Morena, sin que al momento se haya emitido resolución alguna de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

“Solicitamos una posición clara y certera de la dirigencia nacional del partido y la resolución de la Comisión de Honor y de Justicia, con el llamado reiterado a ponerse del lado de la historia, del lado de las víctimas, de lado de las mujeres y del lado de la justicia para no permitir que un personaje con múltiples acusaciones de violencias sea candidato de Morena a ningún puesto de elección popular”, se lee en el texto.

