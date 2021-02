“El ataque fue electoral”: Nay Salvatori se defendió de quienes la llamaron #LadyMontajes tras ser agredida con harina

La diputada federal acusó que el ataque del que fue víctima el viernes, se trató de un ataque electoral. (Foto: Facebook Nay Salvatori)

Usuarios de Twitter acusaron a Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal por el Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula, Puebla, de hacer un supuesto montaje y la apodaron #LadyMontajes, después de que fue agredida cuando realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales y le arrojaron harina y tierra.

Ante esto, Salvatori Bojalil se pronunció y dijo que comienza a pensar que dicho ataque fue electoral, y mencionó que como hay personas que la atacan, también hay quienes la quieren, esto por medio de su cuenta de Twitter.

“Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar y burlarse. Les da mucha risa q me arrojaran tierra y harina. Pero así como hay estos seres hay quienes si me aprecian”(sic), mencionó la diputada federal.

Acompañado de la declaración, publicó la imagen de un supuesto mensaje que le hicieron llegar por redes sociales, en donde, le dicen que llevan tiempo siguiéndola y que le cae súper bien. “Estaba viendo tú transmisión cuando pasó eso (el ataque), y casualmente te encontré cuando llegaste al poder judicial iba saliendo de mi trabajo y quería saludarte y darte mi apoyo pero la verdad no sé me hizo nada oportuno ya que sabía la situación que estabas pasando espero otro día poder saludarte y darte todo mi apoyo” (sic), se lee en el mensaje que compartió la diputada.

Luego del ataque sufrido, la diputada Salvatori Bojalil publicó un comunicado en su cuenta de Twitter la noche del viernes, en donde informó que acudió a su distrito, y que el objetivo de ello era entregar libros, plumas, libretas y cubrebocas, lo que realiza con frecuencia, según el documento emitido.

Tras terminar dicha entrega, dijo que había tomado una pausa para para realizar una transmisión desde la plataforma de Facebook, en donde realizo unas tomas “del punto en donde me encontraba”. Durante dicha transmisión, la diputada federal leía una serie de comentarios que recibía por medio de las redes sociales, para después, ser agredida por hombres que viajaban en un automóvil rojo. La persona que conducía, sacó una cubeta de color verde y arrojó el contenido, que era harina y tierra, sobre la funcionaria y sus acompañantes.

Ella, al sentir el contacto por la espalda, volteó para ver a las personas que estaban a bordo del vehículo. En ese momento, un hombre salió de la parte trasera del automóvil, con otra cubeta cargada con el mismo contenido y volvió a lanzarlo contra Salvatori, mientras otro hombre le gritaba “para que hagas tu pinche chamba”.

La cara de la diputada quedó completamente llena de harina, y cuando huían, los agresores gritando insultos al grupo de personas que la acompañaba y a ella. Otra de las mujeres que acompañaban a Salvatori, mencionó que también les arrojaron comida.

Tras la huida de los agresores, la mujer continuó con la transmisión en vivo y aseguró que se había tratado de una acción planeada. “Se me hizo raro que nos citaran acá porque no es una zona concurrida. Y todo fue planeado, vean como dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron. Esto está cabrón, de verdad, no se vale que hagan este tipo de cosas. No se vale que hagan este tipo de cosas y falten al respeto”, dijo en la misma transmisión.

Tras los hechos, la diputada aseguró, por medio de una publicación en Twitter, que había comenzado con la búsqueda de los responsables de la agresión, y dijo que asistiría a denunciar.

Tras darse a conocer el ataque, usuarios de Twiter comenzaron a decir que la diputada había planeado la agresión, y que se trataba de un montaje, por lo que la apodaron #LadyMontajes.

A principios de este año, la diputada oficializó su salida del Partido Encuentro Social (PES) y se integró al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Después, el 8 de enero acudió a la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido para tramitar su registro como precandidata. De esa forma, buscará reelegirse en el cargo federal.