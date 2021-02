Con harina y tierra agredieron a diputada federal en Puebla mientras realizaba una transmisión en vivo

Le arrojan tierra y harina a la Diputada Federal Nayeli Salvatori (Video: Twitter@GlodeJo07)

Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal por el Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula, Puebla, fue agredida este viernes 26 de febrero por personas que, con el rostro cubierto, le lanzaron harina y tierra mientras realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales. Sucedió en las cercanías de la pirámide de San Pedro cuando asistió a un encuentro pactado para entregar apoyos.

Esta noche, la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) emitió un comunicado donde informó que acudió a su distrito. El objetivo de su presencia fue entregar libros, plumas, libretas y cubrebocas, actividad que, de acuerdo con el documento, realiza con frecuencia.

Al término del acto, dijo haber tomado “una pausa para realizar una transmisión desde la plataforma de facebook, en donde realizo unas tomas del punto en donde me encontraba”.

Durante la transmisión en vivo, Salvatori leía una serie de comentarios que recibía por medio de las redes sociales. Luego de algunos segundos un automóvil de color rojo se acercó y frenó detrás del grupo que la acompañaba. La persona que conducía la unidad sacó una cubeta de color verde por la ventana y arrojó el contenido en dirección a la funcionaria.

A Nayeli Salvatori la agredieron cuando entregaba apoyos en Cholula, Puebla (Foto: Captura de pantalla/Twitter@GlodeJo07)

Al sentir el contacto por la espalda volteó para ver a las personas a bordo del vehículo. En ese momento, de la parte trasera salió un hombre con otra cubeta cargada de harina y tierra y repitió la acción. Mientras eso sucedía, el sujeto con sudadera gris le gritó las palabras “Para que hagas tu pinche chamba”.

La acción duró cerca de 10 segundos; sin embargo, fue suficiente para que la cara de la víctima quedara cubierta con harina. En la retirada, los agresores continuaron gritando, aparentemente, insultos al grupo de personas. Otra de las mujeres que integraban el grupo aseguró que también les arrojaron comida.

Cuando los agresores abandonaron el lugar, la transmisión continuó y la mujer afirmó que la acción que acababa de ocurrir fue planeada.

“Se me hizo raro que nos citaran acá porque no es una zona concurrida. Y todo fue planeado, vean como dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron. Esto está cabrón, de verdad, no se vale que hagan este tipo de cosas. No se vale que hagan este tipo de cosas y falten al respeto”, dijo en la misma transmisión.

La diputada busca reelegirse en el cargo por otros tres años representando a Morena (Foto: Cuartoscuro)

Luego de la viralización del video, aseguró en una publicación de Twitter haber comenzado la búsqueda de los responsables. Ante las versiones de usuarios que afirmaron que se trató de un montaje dijo “solo les mando bendiciones que claro las necesitan”. Además anunció que acudiría a denunciar los hechos.

En el documento membretado con el sello de la cámara de diputados aseguró que no es la primera vez que recibe insultos, sin embargo aclaró que no tolerará nunca una agresión como la que sufrió junto a su equipo de trabajo. Finalmente confirmó sus intenciones de interponer una denuncia y aclaró desconocer si se trató de actos relacionados a sus aspiraciones políticas.

A principios de este año, la diputada oficializó su salida del Partido Encuentro Social (PES) y se integró a las filas de Morena. Posteriormente, el 8 de enero acudió a la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido para tramitar su registro como precandidata. De esa forma, buscará reelegirse en el cargo federal abanderando al partido del presidente López Obrador.

