Viajes EEUU 2021: paso a paso para tramitar la visa de emergencia durante pandemia por COVID-19

El trámite de la visa de emergencia continúa vigente para aquellos interesados que se vean en la necesidad próxima de viajar (Foto: José Méndez/EFE)

Ante el contexto de contingencia sanitaria, por la propagación del virus SARS-CoV-2, la embajada de Estados Unidos en México ha mantenido su servicio de trámites limitado y con tiempos amplios de espera, no obstante, el correspondiente al trámite de la visa de emergencia continúa vigente para aquellos interesados que se vean en la necesidad próxima de viajar.

De acuerdo con última actualización emitida por la embajada estadounidense en el país, los servicios para tramitar la visa con motivo de Turismo y Negocios se encuentran inhabilitados hasta el momento, asimismo, para realizar renovaciones la Ciudad de México es la única entidad que no cuenta con este servicio por ahora.

No obstante, uno de los trámites que se mantiene activo a pesar del contexto es la solicitud para la visa de emergencia. Por lo que, a continuación te decimos todo lo que debes saber en caso de que tengas una situación extraordinaria y debas viajar al país del norte.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA SOLICITAR ESTA VISA?

-El interesado tiene que acudir por trato médico urgente a Estados Unidos

-Si un familiar directo que vive en Estados Unidos tiene una condición médica seria y requiere la presencia de alguien más

La visa de emergencia se podrá otorgar en caso de atender un asunto urgente de negocios que surgió de imprevisto (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

-Si acude al funeral de un familiar directo

-En caso de atender un asunto urgente de negocios que surgió de imprevisto, donde la necesidad de viajar al país estadounidense no pudo esperar más

-Una visita inesperada que sea relevante política, cultural, periodística, económico o deportivamente que ocurra dentro de los diez días posteriores de haber realizado la primer cita para el trámite.

¿CUÁL ES PROCEDIMIENTO A SEGUIR?

-Llenar la solicitud en línea, pagar la cuota de la visa y agendar una cita en el Centro de Atención a Solicitantes.

-Cuando tenga la cita para el CAS confirmado, en el sitio web donde se creo una cuenta para programar la fecha, se encuentra una opción que dice “Solicitar cita emergencia”. Ahí se debe llenar un formulario y explicar por qué es urgente recibir el documento, además de mencionar la fecha de la cita.

-Cada formulario se revisa de manera individual, no es un proceso automático. En caso de que la solicitud haya sido aceptada se enviará un correo con las instrucciones. En caso de ser negada, tendrá que esperar a la fecha de cita original

El Servicio Oficial de Citas de Visas del Departamento de Estado no aumentó la tarifa en la solicitud de visa de turista B1/B2(Foto: Shutterstock)

¿CUÁL ES EL COSTO?

El Servicio Oficial de Citas de Visas del Departamento de Estado no aumentó la tarifa en la solicitud de visa de turista B1/B2 por lo que el costo se mantiene en 160 dólares durante el 2021.

En caso de ser mexicano menor a 15 años existe la opción de pagar una cuota menor para solicitar la visa; para ellos el trámite se encuentra en 16 dólares estadounidenses

¿QUÉ HAGO SI NO ACUDÍ A MI CITA?

En caso de que se haya perdido de la entrevista, deberá ir a su cuenta, dar click en continuar y seleccionar la opción “Perdí mi cita” y seguir las instrucciones que especifique el portal web.

VIAJAR EN PANDEMIA

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) compartió a través de sus redes sociales una “Guía del viajero”, dentro de la cual, el interesado en acudir a un destino específico puede conocer desde los documentos que se necesitan para ingresar al país, hasta las medidas que se están tomando debido a la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.

“Muchos países han impuesto restricciones a personas que viajan desde países con casos de COVID-19, lo cual podría afectar el ingreso al país que pretendes visitar o la realización de escalas. Este es el caso, en particular, de Estados Unidos y de gran parte de los países europeos, que mantienen restricciones de entrada para realizar turismo y viajes no esenciales para nacionales de terceros países (es decir, no miembros de la UE)”, señala el portal mencionado.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del sitio web “Guía para el viajero” destaca que, dentro del difícil contexto que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus, se recomienda a las personas mexicanas posponer aquellos viajes internacionales que no sean esenciales en estos momentos.

