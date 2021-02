Viajes al extranjero: cuáles son los requisitos que solicitan los países para ingresar durante la pandemia de COVID-19

México no ha establecido mayores restricciones para los vuelos internacionales tanto de ingreso como de salida (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Ante la pandemia por COVID-19, México no ha establecido mayores restricciones para los vuelos internacionales tanto de ingreso como de salida, no obstante, otros países alrededor del mundo cuentan con medidas estrictas para aquellos que deseen ingresar a sus respectivos territorios durante estos tiempos de contingencia sanitaria.

Es por esto, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) compartió a través de sus redes sociales una “Guía del viajero”, dentro de la cual, el interesado en acudir a un destino específico puede conocer desde los documentos que se necesitan para ingresar al país, hasta las medidas que se están tomando debido a la pandemia por el virus del SARS-CoV-2.

“Muchos países han impuesto restricciones a personas que viajan desde países con casos de COVID-19, lo cual podría afectar el ingreso al país que pretendes visitar o la realización de escalas. Este es el caso, en particular, de Estados Unidos y de gran parte de los países europeos, que mantienen restricciones de entrada para realizar turismo y viajes no esenciales para nacionales de terceros países (es decir, no miembros de la UE)”, señala el portal mencionado.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del sitio web “Guía para el viajero” destaca que, dentro del difícil contexto que atraviesa el mundo por la pandemia de coronavirus, se recomienda a las personas mexicanas posponer aquellos viajes internacionales que no sean esenciales en estos momentos.

La SRE pone a disposición de los usuarios una guía del viajero (Foto: Henry Nicholls/Reuters)

“Si estás en el exterior y presentas síntomas de enfermedad respiratoria, contacta a las autoridades de salud del lugar en el que te encuentres. Si necesitas información o asistencia, contacta a la Embajada o Consulado de México que corresponda”, explica la página.

Por lo que, si próximamente estás planeando realizar un viaje, a continuación te decimos cómo puedes puedes saber cuales son los requisitos que te solicitaran al momento de llegar a tu destino.

¿Cómo ingreso?

-El interesado deberá acceder al link: Guía del Viajero

-Aparecerán las primeras recomendaciones emitidas por la SRE, por tanto, después de leerlas se debe ir hacia abajo del sitio

-El portal está organizado en orden alfabético, por lo que el interesado sólo deberá seleccionar la letra con la que empieza el nombre del país al que viajará y posteriormente se desplegará toda la información necesaria sobre el lugar destino.

Algunos países no permiten el ingreso debido a la pandemia por COVID-19 (Foto: José Méndez/EFE)

Cabe señalar que la SRE menciona que, dentro de los territorios que conforman el listado, se muestran algunos que no son miembros de las Naciones Unidas y “que no gozan de un amplio reconocimiento internacional. Su inclusión en el listado es de carácter meramente informativo para las personas mexicanas que puedan tener en visitarlos”.

¿Qué datos me darán?

-Bandera del país y nombre oficial

-Capital, idioma, tipo de moneda

-Se menciona si para ingresar se requiere visa o no

-Qué tipo de energía eléctrica maneja (esto es útil para conocer los tipos de enchufes, voltaje y frecuencia que existe en la región)

-Datos de contacto: puede incluir el número de la embajada de México en dicho país

-Medidas sanitarias por la pandemia de COVID, por ejemplo, algunos lugares solicitar no tener ningún síntoma relacionado con la enfermedad, contar con un “servicio de salud del viajero COVID en el exterior” o informar sobre los lugares en los que se estuvo previamente al ingreso del país.

