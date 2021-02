Llamadas falsas, “Ya chole” y pedir protestas pacíficas: los golpes de AMLO al movimiento feminista en México

El presidente López Obrador ha declarado distintas frases polémicas sobre el movimiento feminista en México (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae México)

Durante sus más de dos años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado una serie de frases polémicas con respecto al movimiento feminista en el país. Desde pedir por una movilización “pacífica” hasta descalificar el pacto patriarcal, aquí se recuentan algunos de los momentos que más se recuerdan al respecto:

“Pues ya lo estoy rompiendo cuando rompí el llamado ‘Pacto por México’”

El mandatario confesó que le preguntó a Beatriz Gutiérrez Müller cuál es el significado de "Presidente, rompa el pacto" (Foto: Presidencia de México)

Durante el último mes, el tema de Felix Salgado Macedonio y su posible candidatura a gobernador de Guerrero por parte de Morena ha traído momentos de suma tensión para el presidente en sus conferencias de prensa matutinas. Este jueves, tuvo lugar uno más, cuando dio su opinión acerca del llamado en redes sociales del que fue objeto la semana pasada, en donde varios usuarios le instaban a romper el pacto patriarcal.

“Pero cuando se dice rompa el pacto, pues ya lo estoy rompiendo cuando rompí el llamado ‘Pacto por México’, que no era más que pacto contra México o el ‘pacto del silencio’ que establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los 43 normalistas de Ayotzinapa. El otro pacto no”, fueron sus palabras.

Dicha situación se vio acentuada debido a que López Obrador también comentó que fue su esposa, Beatriz Gutierrez Müller, quien le explico el pacto al que se referían en redes, además de mencionar que todo se trata de una “simulación del feminismo”, misma que está siendo utilizada por el ala conservadora que busca amedrentarle y perjudicar a su gobierno.

“Ahora sí que ‘ya chole’”

Félix Salgado Macedonio, precandidato por Morena a la gubernatura de Guerrero, tiene cinco acusaciones de abuso sexual en su contra (Foto: EFE / José Luis de la Cruz)

Otra escandalosa declaración resultante de la precandidatura de Salgado Macedonio se desató hace unas semanas, cuando el presidente López Obrador contestó a las preguntas de la prensa en Palacio Nacional de una manera inédita, y comentó que le parecía que el tema de la posible elección del senador con licencia estaba siendo utilizado de mala manera por la oposición y algunos medios.

“Entonces ya, como dicen algunos ¿no?, ‘ya chole’. O sea, que porque van a hacer una campaña en los medios que el Reforma, que El Universal, que los programas de radio, como era antes, conductores de radio, con expertos, con analistas, pontificando, sentenciando, juzgando”, fueron las palabras del mandatario.

Entiendo el dolor, pero no se puede enfrentar violencia con violencia

A principios del 2020, en medio de una ola de protestas como resultado a los feminicidios y la falta de atención a los mismos a nivel nacional, tal y como fue el caso de Fátima, la niña de 7 años que fue asesinada en la alcaldía Tláhuac, el presidente se pronunció sobre el tema comentando que, a pesar de lo delicado del tema, no coincidía con el uso de la violencia para exigir que se atendiera.

Es posible protestar sin violencia, la no violencia es una opción. Entiendo el dolor, pero no se puede enfrentar la violencia con la violencia. [...] Son casos muy lamentables, no lo deseamos y estamos trabajando para que esto no suceda

El 90% de las llamadas por violencia contra las mujeres son falsas

El presidente López Obrador pidió a las mujeres protestar de manera "pacífica" (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

En mayo de 2020, el mandatario recurrió a una de sus aseveraciones más controvertidas al comentar que la violencia de genero en las familias no era algo que caracterizaba a la sociedad mexicana, además, López Obrador desestimó el aumento en las llamadas de auxilio realizadas a nivel nacional para denunciar este tipo de violencia.

“No quiero decir que no exista la violencia contra las mujeres, no quiero que me vayan a malinterpretar. El 90% de las llamadas que se registran por violencia contra las mujeres son falsas”, declaró el mandatario, quien también mencionó que dicha estadística estaba “demostrada”, sin ahondar al respecto.

