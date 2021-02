Estefanía Veloz criticó a AMLO: “Las desigualdades que denuncia también son culpa del patriarcado”

Estefanía Veloz (Foto: Instagram@estefaniavloz)

Estefanía Veloz escribió en la mañana del 25 de febrero un tuit cuestionando al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus acciones respecto a la violencia de género, derivado de el apoyo que está recibiendo Salgado Macedonio en la candidatura por la gubernatura de Guerrero.

En su tuit, la militante de Morena expresa la relación que tiene la permanencia del sistema neoliberalista y la existencia del patriarcado, concepto social en el que están las violencias machistas y las desigualdades de género.

“Me sorprende que el presidente no vea que las desigualdades que denuncia también son culpa del patriarcado. El neoliberalismo no se sostienen sin un sistema de opresión estructural como el patriarcado. El patriarcado no es de importación, todos los días lo fabrican en México.” escribió.

El tuit de Estefanía Veloz tiene al momento más de 1600 “Me Gusta” dentro de esta red social, en los comentarios de los usuarios que han citado su tuit hay varias críticas de quienes consideran incongruente que ella siga en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La presentadora que se autodenomina feminista y socialista ha reiterado de manera constante en sus redes sociales su apoyo a las mujeres que han vivido algún tipo de violencia.

De acuerdo con lo expresado por Estefanía Veloz, el neoliberalismo no se sostienen sin un sistema de opresión estructural como el patriarcado, Andrés Manuel López Obrador ha expresado en varias ocasiones querer terminar con ese sistema económico.

En otro tuit de este día Estefanía Veloz escribió sobre el pacto patriarcal, concepto utilizado para nombrar al trato no escrito entre hombres para ignorar, evitar señalar o incluso cubrir diversas violencias en contra de la mujer.

“El pacto patriarcal es que un policía te pregunte ¿qué traías puesto? cuando denuncias a un violador. El pacto patriarcal es el poder político que le da fuero a violadores.”, escribió.

Las mujeres afiliadas a Morena redactaron un pronunciamiento en el que solicitaban a los dirigentes del partido Movimiento Regeneración Nacional no abanderar la candidatura de Félix Salgado Macedonio, quien tiene al menos 5 denuncias por abuso sexual en su contra.

La autodenominada feminista se ha enfrentado a diversas polémicas con personajes como el influencer Chumel Torres o más recientemente con el comunicador Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje de el payaso Brozo.

Durante la transmisión del programa en el que participa, Estefanía Veloz se refirió a los seguidores de Víctor Trujillo como los “reaccionarios” que suelen utilizar distintos disfraces con el objetivo de llamar la atención en la discusión pública.

“La mala fe de los reaccionarios en México les ha llevado a usar múltiples disfraces con tal de hacerse un lugar en la discusión pública. Algunas veces se han presentado como expertos epidemiólogos, otras como defensores de los derechos humanos y no ha faltado la ocasión en que se han denominado feministas, a pesar de su conservadurismo”, expresó.

En enero de este año, también estuvo en otra polémica por la cantidad de dinero que gana en el programa De Buena Fe que es transmitido en el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional.

Después de una verificación de los contratos de su compañero Gibrán Ramírez Reyes y de la presentadora en la plataforma Compranet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el reportaje acotó las cifras de los conductores de “De Buena Fe” a un millón 354 mil 385 pesos para el politólogo y 867 mil 63 pesos para la abogada feminista.

En Twitter, el politólogo respondió que la “acusación y el TT (trending topic) en que inventan que tengo un salario de un millón es simplemente ridículo y por eso nadie sensato les cree. Es en realidad una campaña orquestada porque los conservadores no pueden con la crítica frontal en De Buena Fe”.

