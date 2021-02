De actor de cine a presunto violador: Félix Salgado Macedonio y su incursión en la pantalla grande

Félix Salgado estelarizó la película Guerrero (Video: YouTube)

José Félix Salgado Macedonio, virtual candidato por Morena a la gubernatura de Guerrero, se ha posicionado en el centro de la óptica mediática y de la opinión pública, pues las cinco denuncias en su contra por violación dolosa y abuso sexual ponen en tela de juicio el perfil del senador con licencia.

El ingeniero en Agronomía ha desempeñado distintos cargos públicos en su vida, asimismo, también se ha desenvuelto en el ámbito privado como director general del periódico Acción y La Jornada Guerrero; sin embargo, algo que no trascendió a mayores fue su incursión en 2001 como actor en la película llamada Guerrero.

De la dirección de Benjamín Escamilla Espinosa, Salgado Macedonio llegó a la pantalla grande con una historia que, a partir de hechos reales, de acuerdo con el senador en retiro, plantea la búsqueda de Guerrero por alcanzar la democracia.

Félix Salgado Macedonio participó como estelar de una película en 2001 (Foto: Cuartoscuro)

La película se exhibió en el 2001, cuando Félix Salgado se desempeñaba como Diputado Federal; sin embargo, el político aseguró que no se trataba de una idea proselitista, sino de mostrar hechos concretos ocurridos en la entidad, aunque no queda claro, pues en ese momento se desempeñaba como Secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En una entrevista para La Jornada, periódico en el que colaboró como director en el estado que pretende gobernar, aseguró que la película es buena y que hace énfasis en la masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado perpetrado por la policía estatal el 28 de junio de 1995. En esa ocasión, los uniformados accionaron sus armas de cargo contra un grupo de campesinos que exigía la salida del Ejército en la sierra del sur, dejando un saldo de 17 muertos y 23 heridos.

“Es buena (la película). No es chafa. Yo quisiera que hubiera muchos churros, pero de denuncia social, de contenido político. La gente irá a verla y al salir lo hará con otra idea, porque está basada en hechos reales. Hay acción, tragedia y hasta sentido del humor. No se trata sólo de ir al cine y llorar, para eso me quedo en mi casa. Nos estamos adecuando a las necesidades del mercado. Yo quería poner más hechos espeluznantes, pero ya traemos lo de Aguas Blancas, con dramatización. Durará una hora y media”, dijo Salgado Macedonio para La Jornada a pocos días del estreno del material audiovisual.

Contingentes feministas se manifestaron en las afueras de la sede nacional de Morena para protestar contra la candidatura de Félix Salgado (Foto: Cuartoscuro)

En las imágenes del tráiler de la película se puede ver al político que ya había buscado la gubernatura de Guerrero en 1993 y 1999 a bordo de una motocicleta y lamentar la falta de democracia en el estado. Aunado a esto, recita un soliloquio en el que engrandece el espíritu de lucha de los guerrerenses ante la falta de justicia en la entidad.

“La impunidad y la ley de la selva hacen de Guerrero su Edén. Los caciques, mediante fraudes electorales, se han enseñorado en el poder; ellos dicen cuándo morimos, pero nosotros, los guerrerenses somos fuertes y somos fuertes como el sol. Sí nos vamos, pero volvemos”, recitó en el avance que se puede ver en YouTube.

Aunado a esto, el senador con licencia incursionó, poco tiempo después, al mundo de la música y grabó una canción dedicada a Guerrero, en donde afirmó que “el canto es el alma de los pueblos”, de tal modo que publicó la canción “Guerrero Un Encanto”.

