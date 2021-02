Aparecieron narcomantas a pocas horas de la visita de AMLO y Alberto Fernández a Iguala, ciudad marcada por el crimen organizado

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

A pocas horas de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su homólogo argentino, Alberto Fernández, para celebrar 200 años del Plan de Iguala y la bandera nacional, aparecieron en Guerrero varias narcomantas (mensajes públicos del crimen organizado).

Las mantas colgadas en distintos puntos de Iguala (127 km al sur de la Ciudad de México) están firmadas por el Cártel de la Sierra y en ellas se leen amenazas en contra de su rival el Cártel de la Bandera.

Las narcomantas generalmente son usadas por el crimen organizado como herramienta para amedrentar al público y a los rivales. En algunas ocasiones han señalado a autoridades, como fue el caso de un par de mensajes que aparecieron a inicios de 2019 en Guanajuato en contra del presidente López Obrador.

Irónicamente, en las misivas los sicarios se asumen como vigilantes de la sociedad que menoscaban y abusan: “Gente de Tepecua no están solos, si saben dónde se esconden (el cártel de la Bandera) denúncielos o háganles saber donde se esconden para que nosotros los saquemos de sus madrigueras y no les den un peso si los siguen extorsionando, nosotros venimos para cuidar al pueblo no para robarles su dinero” [sic]

El narcomensaje continúa: “Le pedimos a todas las plataformas de gobierno nada más un día para darles en su madre a esta bola de pendejos lacras. ¡Ya estamos aquí para partirles su madre”.

El Cártel de la Sierra surgió de la fusión de Guerreros Unidos y Los Rojos. Su líder, Onésimo Marquina Chapa, alias el “Necho” y/o el “Señor del mal” está enfrentado con Isaac Celis Navarrete, apodado el “Señor de la I”, cabecilla del grupo criminal Cártel del Sur.

El “Necho” y el “Señor de la I”, buscan objetivos comunes: apropiarse de los municipios guerrerenses de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Chilpancingo. Según reportes federales, Onésimo Marquina Chapa controla amplias zonas de producción de goma de opio, así como la extorsión de los campos mineros de la zona serrana.

Los medios locales aseguran que el poder de este cabecilla criminal trasciende al ámbito político. En el Ayuntamiento Heliodoro Castillo ha sido ligado a policías comunitarias y organismos de derechos humanos.

Guerrero tiene numerosos frentes abiertos y malas perspectivas en casi todos ellos: pobreza, desigualdad social, corrupción y violencia que queda impune. Uno de esos frentes abiertos, quizá el más mediático en los últimos tiempos, ha sido el del narcotráfico.

El organigrama del crimen organizado en la entidad advierte que son 14 los cárteles que mantienen azorada y vulnerable a la población. Este mapa ubica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Los Rojos, Los Viagras, Beltrán Leyva, Los Ardillos, el CIDA, Los Capuchinos, La Empresa, Guerreros Unidos, Gente Nueva, el Cártel del Sur, y Los Virus.

Este miércoles, en el marco del 200 aniversario de la Bandera Nacional, los mandatarios López Obrador y Alberto Fernández visitarán el municipio de Iguala, la ciudad violenta que fue escenario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en 2014.

Las amenazas contra López Obrador en Guanajuato

En mayo de 2019, a la altura del kilómetro 8 del libramiento sur de Celaya, Guanajuato, apareció una narcomanta que hizo alusión al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“No eres bienvenido”, se leía en el mensaje, en el que también se hacía mención al líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez “El Marro”.

“AMLO no eres bienvenido GTO. Si necesitas ayuda marcale al Marro” [sic]

Las Fiscalías de Celaya y Guanajuato consultadas por Infobae México declinaron hacer comentarios sobre el mensaje.

Desde 2019, el enfrentamiento entre integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima y las autoridades mexicanas significó un punto de inflexión en la administración de López Obrador, la cual afronta un repunte de criminalidad en la entidad.

El 31 de enero del 2019, apareció la primera narcomanta en contra del mandatario mexicano, en un puente de Salamanca. El mensaje estaba escrito en una tela blanca y advertía del asesinato de “gente inocente”. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de López Obrador sostuvo un plan de combate al “huachicoleo” (robo de combustible) en el participaron elementos de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

En agosto de 2020 el “Marro” fue capturado por autoridades mexicanas.

