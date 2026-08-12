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Ignacio Mier llama a evitar “teatro o circo” tras choque entre Arturo Ávila y Carlos Mancilla

El morenista consideró que los legisladores deben actuar con serenidad y respeto ante las diferencias políticas

Ignacio Mier llamó a los legisladores a mantener la serenidad y actuar con responsabilidad.
Ignacio Mier llamó a los legisladores a mantener la serenidad y actuar con responsabilidad.
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El enfrentamiento entre el priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el morenista Arturo Ávila, ocurrido este miércoles en el Patio del Federalismo del Senado de la República, provocó llamados a la mesura dentro del Congreso.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, consideró lamentable que las diferencias políticas deriven en escenas que, dijo, convierten la representación legislativa en “teatro o circo”.

Ignacio Mier llama a mantener la serenidad en el Congreso

Luego del altercado, Mier pidió a los legisladores actuar con responsabilidad y recordar que su función implica representar la confianza depositada por la ciudadanía.

“Somos legisladores, tenemos una responsabilidad”, señaló, al tiempo que llamó a evitar confrontaciones y mantener la serenidad durante el desempeño de sus funciones públicas.

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El morenista incluso recurrió a una referencia al llamado Manual de Carreño para destacar la importancia de conducirse con respeto y prudencia dentro de los espacios legislativos.

Pleito entre Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla sube de tono

La confrontación comenzó después de que Arturo Ávila hablara ante medios sobre el caso de Alejandro “Alito” Moreno y la posibilidad de que avance una solicitud para retirarle el fuero.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que el dirigente nacional del PRI mantiene investigaciones abiertas y un expediente turnado a la Sección Instructora. También presentó señalamientos sobre un supuesto daño patrimonial y propiedades relacionadas con familiares de Moreno, aunque esas acusaciones no han sido acreditadas judicialmente.

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Tras esas declaraciones, Gutiérrez Mancilla se acercó para reclamarle y exigir explicaciones por dichos atribuidos a otros integrantes de Morena. El intercambio verbal rápidamente aumentó de intensidad.

Acusaciones de narcotráfico terminan en empujones

Durante la discusión, ambos legisladores intercambiaron insultos y acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado, señalamientos que no han sido comprobados por una autoridad.

El priista cuestionó directamente a Ávila y lo responsabilizó por declaraciones contra su partido, mientras el morenista respondió que se trataba de una confrontación política y acusó al legislador del PRI de intentar intimidarlo.

El episodio pasó de los reclamos verbales a los empujones, jaloneos y manotazos frente a representantes de medios de comunicación y otras personas que se encontraban en el recinto.

Entre las expresiones que quedaron registradas en video estuvieron reclamos como “no me toques”, además de acusaciones e insultos entre ambos políticos. En otro momento, Ávila aseguró que no permitiría ser intimidado y lanzó una referencia al anterior enfrentamiento protagonizado por Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña.

Entre los principales elementos del altercado destacan:

  • La discusión ocurrió durante las actividades de la Comisión Permanente.
  • El intercambio inició por señalamientos relacionados con Alejandro Moreno.
  • Hubo acusaciones cruzadas sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.
  • El enfrentamiento terminó con empujones y jaloneos.
  • No se reportaron lesiones físicas graves tras la disputa.

El conflicto ocurre en medio de tensión entre PRI y Morena

El incidente se produce en un contexto de creciente confrontación entre ambas fuerzas políticas. Apenas el 10 de agosto, Alejandro Moreno informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del Instituto Nacional Electoral, a quienes acusó de vulnerar su libertad de expresión.

El priista afirmó que su denuncia se sustenta en la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, aunque hasta ahora no se ha informado públicamente de una postura oficial del gobierno estadounidense sobre el recurso mencionado por Moreno.

La disputa también se relaciona con las acusaciones lanzadas desde Morena contra el dirigente priista y con la defensa pública que integrantes del PRI han realizado en su respaldo.

Ignacio Mier advierte sobre el costo político de los enfrentamientos

Para Ignacio Mier, el episodio debe servir como llamado de atención para quienes integran el Congreso.

El coordinador morenista sostuvo que las diferencias pueden discutirse, pero sin convertir los espacios legislativos en escenarios de confrontación personal.

Su llamado ocurre después de que el enfrentamiento entre Ávila y Gutiérrez Mancilla se volviera uno de los momentos más visibles de la jornada legislativa, mientras dentro del recinto continuaban las actividades de la Comisión Permanente.

El episodio vuelve a colocar bajo cuestionamiento la forma en que los representantes de distintas bancadas trasladan sus disputas políticas al espacio público, especialmente cuando las acusaciones terminan acompañadas de insultos y contacto físico.

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