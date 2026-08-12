Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen que Ángel Aguirre permanezca el resto de su vida en prisión

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron que Ángel Aguirre permanezca toda su vida en la cárcel Crédito: X/ @en_plano

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Madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en compañía de diferentes organizaciones civiles, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) no dejar libre al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Para los padres de los estudiantes desaparecidos, así como integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el colectivo de familiares desaparecidos, Lupita Hernández, Aguirre Rivero es uno de los responsables de dicho crimen de Estado.

“Esperemos que esté en la cárcel, que diga la verdad y pague por el dolor y la desesperación que han sufrido los padres”, expresaron.

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Padres de los normalistas encabezan mitin en Guerrero

Ayer, martes 11 de agosto, durante un mitin en el antimonumento a los 43 al sur de Chilpancingo, Guerrero, un grupo de madres y padres de los 43, acompañados de normalistas, activistas y madres buscadoras, exigieron al juez a cargo de la audiencia a vinculación a proceso de Ángel Aguirre que no sea dejado en libertad y que revele dónde están sus hijos.

Posteriormente, la madrugada de este 12 agosto, la Fiscalía informó que el exmandatario estatal fue vinculado a proceso, por lo que continuará en prisión.

Proceso reportó que el vocero Melitón Ortega García solicitó a la FGR que aplique la ley para hacer justicia a un caso que lleva casi 12 años en la impunidad.

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“Van cerca de 12 años que han estado sufriendo las familias esperando una respuesta”, comentó.

Además, recordó que desde el asesinato, la detención y desaparición de sus hijos, han exigido la detención de Ángel Aguirre porque desde el primer momento supo que pasó con los jóvenes.

Normalistas también exigieron justicia por lo ocurrido con sus compañeros de Ayotzinapa hace 12 años. Crédito: X / @en_plano

Pasan presidentes y nadie hace justicia

Por otro lado, Ortega García aseguró que tres presidentes de la República han pasado sin hacer justicia, desde Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

A la mandataria le recordaron el compromiso que hizo en su conferencia mañanera de esclarecer el caso, dar con los responsables y encontrar la verdad.

“¿Qué pasó con los estudiantes?, queremos decirle a la doctora, que ese mensaje se refleje en la vía de los hechos, ya estamos cansados, ya nos enseñaron los gobiernos que al inicio sus mensajes siempre son alentadores.

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“Hoy queremos resultados, que les ayuden a los padres; no puede haber impunidad en los casos graves, con los responsables autores materiales e intelectuales de tanta violación a los derechos humanos de familias en Guerrero y en el país”, comentó el vocero los padres de los 43.

Hay fuerte desgaste físico y mental de las madres y padres: vocero

Melitón Ortega también reveló que existe un fuerte desgaste físico y emocional de las madres y padres, porque cada vez que detienen a los peces grandes, nunca dicen dónde están los jóvenes, nunca dicen la verdad.

“Por eso doctora Claudia (Sheinbaum) le hacemos el llamado; el dolor de un familiar, de un padre, no se puede jugar con una falsa esperanza”.

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Padres exigen a Sheinbaum que presente con vida a sus hijos

Proceso también reportó que Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, exigió al gobierno de Sheinbaum Pardo que presente con vida a sus hijos.

“Seguiremos exigiendo que no solamente sea castigado (el exgobernador) Ángel Aguirre, sino también los funcionarios que participaron en ese momento. Está (el exprocurador de justicia) Iñaki Blanco; (la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia) Lambertina Galeana Marín y mandos de seguridad.

“Desde aquí le exigimos al juez que no debe dejar en libertad a Ángel Aguirre, debe permanecer en la cárcel el resto de su vida porque nos ha hecho sufrir. Él como gobernador tuvo conocimiento de todo lo que estaba pasando, así como (el presidente Enrique) Peña Nieto y (el presidente municipal de Iguala) José Luis Abarca”, dijo.

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De formación economista y con más de 40 años de carrera, su gestión quedó marcada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hecho que determinó su salida del poder y el rumbo de las investigaciones en México. Crédito: FGR

Vinculan a proceso a Ángel Aguirre

Hora después del mitin en Guerrero, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero, Ángel ‘N’, por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Mientras que la FGR informó que la autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra el exmandatario estatal, bajo la hipótesis de que, en su calidad de servidor público, ocultó información y evidencias relacionadas con los hechos.

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