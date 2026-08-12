México
Agregar Infobae enGoogle

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras el Exilio y ya busca formar una alianza estratégica para blindarse de futuras nominaciones

Mariana Ochoa buscará formar una alianza dentro de la casa
Mariana Ochoa buscará formar una alianza dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )
Guardar

La actriz y cantante, Mariana Ochoa ya busca formar una nueva alianza dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Ochoa regresó al reality tras la salida de Fede Vigevani.

Tras su regreso del Exilio, Ochoa ya busca mover sus piezas para blindarse y contar con el apoyo de sus compañeros en caso de una hipotética nominación las próximas semanas.

La que fuera en su momento la primera eliminada de esta cuarta temporada espera forma una alianza firme para permanecer más tiempo dentro de la casa.

Durante una platica con Memo Schutz, Karina Torres, Ernesto Laguardia y Ese Pérez, la cantante preguntó por la forma en que los habitantes llevan su estrategia.

PUBLICIDAD

Asegurando que deberían formar un equipo para mantenerse fuertes dentro de la casa y señalando que otros habitantes ya formaron grupos.

ras su regreso Mariana intenta convencer a sus compañeros para formar una alianza
Tras su regreso Mariana intenta convencer a sus compañeros para formar una alianza dentro de la casa (Captura de pantalla )

Tanto Schutz como Laguardia señalaron que la mayoría se encontraban jugando individualmente, tras la respuesta Ochoa volvió a señalar que deberían considerar jugar en grupo.

“No todos lo están haciendo individual, yo creo que deberíamos, porque me siento parte de este grupo pues unirnos para una estrategia”, comentó Ochoa.

Tras esto Ochoa comentó que dentro de su habitación hay un grupo muy unido, por lo que ellos deberían hacer lo mismo, no solo para la convivencia dentro de la casa.

PUBLICIDAD

Ochoa comentó que el grupo serviría principalmente para las nominaciones y crear ellos su propia fortaleza, por si en algún momento hay que “cortar cabezas”.

“No sé si sea una estrategia o no, pero si ya se va a jugar por grupos, entonces, pues hay que hacer una fortaleza. Es para votar, si hay enemigos, hay que cortar cabezas”, señaló Mariana.

La propuesta de Mariana dejó a sus compañeros pensativos y a pesar de no recibir una respuesta en ese momento, la cantante espera convencerlos para tener un grupo solido dentro de la casa.

Mariana Ochoa habla con sus compañeros para formar una alianza
Mariana Ochoa habla con sus compañeros para formar una alianza rumbo a futuras nominaciones (Captura de pantalla )

El regreso de Mariana Ochoa

Mariana Ochoa volvió a La Casa de los Famosos México el martes 11 de agosto tras pasar 48 horas en El Exilio junto a Ximena Herrera.

El regreso de la exintegrante de OV7 se definió por votación del público, que le otorgó 5 millones de votos, y se convirtió en la primera exiliada en reingresar a la competencia en la historia del formato mexicano.

Odalys Ramírez anunció ante todos los habitantes la condición del regreso de Ochoa: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”.

La restricción de su regreso aplica durante toda su primera semana, lo que la convierte en una jugadora intocable en ese período, por lo que Ochoa busca modificar el tablero de alianzas de cara a la tercera semana del reality.

Ochoa entró eufórica al patio de la casa con una licuadora en mano, lo que generó desconcierto total entre los habitantes, nadie reaccionó ni entendió qué ocurría.

Abrazó a Cynthia Klitbo y saltó a los brazos de Yahir, fue la conductora Odalys Ramírez quien se conectó para explicar el regreso y revelar la dinámica del Exilio ante el resto.

Mariana Ochoa
Los habitantes no tenían conocimiento de la dinámica del Exilio. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La polémica sobre su regreso

El regreso de Marina Ochoa y la salida de Ximena Herrera generó molestia en redes, ya que Ximena Herrera no tuvo traslado al foro, no recibió reconocimiento del público y La Jefa la despidió en veinte segundos.

“Ximena, quiero agradecerte porque fuiste una maravillosa habitante. Por ahora es momento de salir del Exilio. Gracias por todo, te deseo lo mejor, hasta siempre”, fueron las palabras de La Jefa.

En TikTok y X circuló la frase: “La dejaron en esa choza un ratote y no le dieron una salida digna”.

Los usuarios señalaron además que Mariana pasó días fuera de la casa dando entrevistas y asistiendo a las galas, acumulando información que sus compañeros no tienen.

Dos mujeres en pantallas; la de la izquierda con cabello rubio y top verde, la de la derecha con cabello oscuro y top dorado. Hay botones de votación.
Mariana Ochoa se convirtió en la primera habitante en regresar a la casa desde el Exilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La teoría más extendida en redes es que el Exilio habría sido diseñado para devolver al juego a la primera eliminada.

Tras esto la productora Rosa María Noguerón, reconoció que Mariana era uno de los personajes que más conversación generaba.

Noguerón citó la reacción del público tras su primera eliminación: “En las redes lo pudimos leer cuando resultó eliminada, que decían: ‘Qué pena, porque Mariana daba mucho contenido’”.

Sobre lo que viene, Noguerón anticipó: “Ella esta semana les dará la sorpresa a los habitantes y veremos cómo se acomodan las aguas”.

Sobre la ventaja informativa que Ochoa pudo acumular durante su salida, Noguerón la descartó: “Creo que no es que tenga información, porque esa información que tiene afuera no le va a servir adentro, no la puede utilizar, no la puede compartir”.

A pesar de que la producción señaló que Mariana no puede usar la información en redes sociales ya comienzan a señalar que la razón principal por la que busca una alianza es para “colgarse” e intentar llegar más lejos dentro de la competencia.

Temas Relacionados

Mariana OchoaLa Casa de los Famosos México 2026La Casa de los Famosos México 4Última horamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen que Ángel Aguirre permanezca el resto de su vida en prisión

Los familiares de los estudiantes desaparecidos desde 2014 consideraron que el exgobernador es uno de los responsables de este crimen de Estado

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigen que Ángel Aguirre permanezca el resto de su vida en prisión

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC se encuentra detenida

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 12 de agosto? La Línea 3 del STC se encuentra detenida

Reabre registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden realizar el trámite del 10 al 15 de agosto

Esta etapa de inscripciones no se limita únicamente al grupo de 30 a 64 años, sino que contempla también a adultos mayores de 65 años y a hombres o mujeres de 0 a 64 años

Reabre registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden realizar el trámite del 10 al 15 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

De negocios a familias: así sería el esquema de extorsión de Los Caballeros Templarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Funciones de cine a 35 pesos en la CDMX: estas son las mejores películas en la cartelera

Funciones de cine a 35 pesos en la CDMX: estas son las mejores películas en la cartelera

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Kenia Os y Esmeralda Soto debutan en el doblaje de cine con “La Isla Olvidada”

“Colate” da sus primeras palabras tras perder la custodia de su hijo frente a Paulina Rubio

Rosa María Noguerón advierte caos tras el regreso de Mariana Ochoa a LCDLFM 2026: “Da contenido”

DEPORTES

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1

Revelan lo que dijo Diego Lainez al árbitro y provocó su expulsión en el juego de Tigres