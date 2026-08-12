Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa buscará formar una alianza dentro de La Casa de los Famosos México (Captura de pantalla )

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La actriz y cantante, Mariana Ochoa ya busca formar una nueva alianza dentro de La Casa de los Famosos México 2026, Ochoa regresó al reality tras la salida de Fede Vigevani.

Tras su regreso del Exilio, Ochoa ya busca mover sus piezas para blindarse y contar con el apoyo de sus compañeros en caso de una hipotética nominación las próximas semanas.

La que fuera en su momento la primera eliminada de esta cuarta temporada espera forma una alianza firme para permanecer más tiempo dentro de la casa.

Durante una platica con Memo Schutz, Karina Torres, Ernesto Laguardia y Ese Pérez, la cantante preguntó por la forma en que los habitantes llevan su estrategia.

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Asegurando que deberían formar un equipo para mantenerse fuertes dentro de la casa y señalando que otros habitantes ya formaron grupos.

Tras su regreso Mariana intenta convencer a sus compañeros para formar una alianza dentro de la casa (Captura de pantalla )

Tanto Schutz como Laguardia señalaron que la mayoría se encontraban jugando individualmente, tras la respuesta Ochoa volvió a señalar que deberían considerar jugar en grupo.

“No todos lo están haciendo individual, yo creo que deberíamos, porque me siento parte de este grupo pues unirnos para una estrategia”, comentó Ochoa.

Tras esto Ochoa comentó que dentro de su habitación hay un grupo muy unido, por lo que ellos deberían hacer lo mismo, no solo para la convivencia dentro de la casa.

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Ochoa comentó que el grupo serviría principalmente para las nominaciones y crear ellos su propia fortaleza, por si en algún momento hay que “cortar cabezas”.

“No sé si sea una estrategia o no, pero si ya se va a jugar por grupos, entonces, pues hay que hacer una fortaleza. Es para votar, si hay enemigos, hay que cortar cabezas”, señaló Mariana.

La propuesta de Mariana dejó a sus compañeros pensativos y a pesar de no recibir una respuesta en ese momento, la cantante espera convencerlos para tener un grupo solido dentro de la casa.

Mariana Ochoa habla con sus compañeros para formar una alianza rumbo a futuras nominaciones (Captura de pantalla )

El regreso de Mariana Ochoa

Mariana Ochoa volvió a La Casa de los Famosos México el martes 11 de agosto tras pasar 48 horas en El Exilio junto a Ximena Herrera.

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El regreso de la exintegrante de OV7 se definió por votación del público, que le otorgó 5 millones de votos, y se convirtió en la primera exiliada en reingresar a la competencia en la historia del formato mexicano.

Odalys Ramírez anunció ante todos los habitantes la condición del regreso de Ochoa: “Mañana Mariana no nominará y tampoco podrá ser nominada”.

La restricción de su regreso aplica durante toda su primera semana, lo que la convierte en una jugadora intocable en ese período, por lo que Ochoa busca modificar el tablero de alianzas de cara a la tercera semana del reality.

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Ochoa entró eufórica al patio de la casa con una licuadora en mano, lo que generó desconcierto total entre los habitantes, nadie reaccionó ni entendió qué ocurría.

Abrazó a Cynthia Klitbo y saltó a los brazos de Yahir, fue la conductora Odalys Ramírez quien se conectó para explicar el regreso y revelar la dinámica del Exilio ante el resto.

Los habitantes no tenían conocimiento de la dinámica del Exilio. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La polémica sobre su regreso

El regreso de Marina Ochoa y la salida de Ximena Herrera generó molestia en redes, ya que Ximena Herrera no tuvo traslado al foro, no recibió reconocimiento del público y La Jefa la despidió en veinte segundos.

“Ximena, quiero agradecerte porque fuiste una maravillosa habitante. Por ahora es momento de salir del Exilio. Gracias por todo, te deseo lo mejor, hasta siempre”, fueron las palabras de La Jefa.

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En TikTok y X circuló la frase: “La dejaron en esa choza un ratote y no le dieron una salida digna”.

Los usuarios señalaron además que Mariana pasó días fuera de la casa dando entrevistas y asistiendo a las galas, acumulando información que sus compañeros no tienen.

Mariana Ochoa se convirtió en la primera habitante en regresar a la casa desde el Exilio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La teoría más extendida en redes es que el Exilio habría sido diseñado para devolver al juego a la primera eliminada.

Tras esto la productora Rosa María Noguerón, reconoció que Mariana era uno de los personajes que más conversación generaba.

Noguerón citó la reacción del público tras su primera eliminación: “En las redes lo pudimos leer cuando resultó eliminada, que decían: ‘Qué pena, porque Mariana daba mucho contenido’”.

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Sobre lo que viene, Noguerón anticipó: “Ella esta semana les dará la sorpresa a los habitantes y veremos cómo se acomodan las aguas”.

Sobre la ventaja informativa que Ochoa pudo acumular durante su salida, Noguerón la descartó: “Creo que no es que tenga información, porque esa información que tiene afuera no le va a servir adentro, no la puede utilizar, no la puede compartir”.

A pesar de que la producción señaló que Mariana no puede usar la información en redes sociales ya comienzan a señalar que la razón principal por la que busca una alianza es para “colgarse” e intentar llegar más lejos dentro de la competencia.

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