Reabre registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden realizar el trámite del 10 al 15 de agosto

Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 15 de agosto de 2026, los Módulos del Bienestar distribuidos en hasta 24 ciudades de México recibirán a solicitantes cuyo primer apellido corresponde a las letras establecidas para esas fechas.
Esta medida busca garantizar un proceso ordenado de inscripción al apoyo que pueden obtener quienes ya están inscritos a la Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años.
Según declaraciones de Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, quienes ya pertenecen a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad pueden gestionar el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo agosto de 2026.
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Además, esta etapa de inscripciones no se limita únicamente al grupo de 30 a 64 años, sino que contempla también a adultos mayores de 65 años y a hombres o mujeres de 0 a 64 años, siempre que cumplan los requisitos y presenten los documentos solicitados en los módulos habilitados.
Como se ha mencionado antes, existen dos calendarios diferenciados para la inscripción, según la letra inicial del primer apellido de quienes buscan acceder al apoyo.
La forma en que se establecen los calendarios es la siguiente:
Primera y tercera semana de cada mes:
Lunes: Letras A, B
Martes: Letra C
Miércoles: Letras D, E, F
Jueves: Letra G
Viernes: Letras H, I, J, K, L
Rezagados: Sábado.
Segunda y cuarta semana de cada mes:
Lunes: Letra M
Martes: Letras N, Ñ, O, P, Q
Miércoles: Letra R
Jueves: Letras S, T, U
Viernes: Letras V, W, X, Y, Z
Rezagados: Sábado.
La lista de apellidos que pueden registrarse durante la segunda semana del mes de agosto
En este sentido, aquí puedes ver un listado de los apellidos más comunes que pueden realizar su registro durante esta semana del lunes 10 al sábado 15 de agosto.
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Lunes 10 de agosto 2026
Martínez
Morales
Mendoza
Moreno
Méndez
Medina
Márquez
Mejía
Maldonado
Miranda
Molina
Meza
Mora
Macias
Montes
Marín
Mata
Montoya
Martes 11 de agosto 2026
Navarro
Navarrete
Nava
Nieto
Noriega
Nuno
Núñez
Negreta
Naranjo
Ñacul
Ortíz
Olivas
Oliva
Oliveros
Olmos
Oropeza
Ortega
Orozo
Miércoles 12 de agosto
Rodríguez
Ruiz
Romero
Rangel
Robles
Rosas
Rubio
Reyes
Rivera
Ramírez
Rocha
Ríos
Rivas
Rojas
Ramos
Rendón
Rincón
Reynoso
Jueves 13 de agosto 2026
Sánchez
Salazar
Santiago
Soto
Silva
Sandoval
Solís
Santos
Salas
Serrano
Salinas
Suárez
Sosa
Salgado
Segura
Saucedo
Santana
Solano
Viernes 14 de agosto 2026
Vázquez
Vargas
Velázquez
Vega
Valdez
Valencia
Valenzuela
Villegas
Velasco
Villanueva
Vásquez
Villa
Vera
Villarreal
Villalobos
Wong
Walle
Wilson
Sábado 15 de agosto 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.
Cuáles son los requisitos y documentos para registrarse para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud
Estos son los requisitos y documentos para registrarse y obtener la credencial del Servicio Universal de Salud en México (actualizado a agosto de 2026):
Requisitos generales
- Ser derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, o menor con discapacidad acompañado de madre, padre o tutor. También pueden inscribirse hombres y mujeres de 30 a 64 años que cumplan los requisitos fijados por las autoridades.
- El registro se realiza únicamente en 24 entidades donde los servicios de salud están federalizados y cuentan con convenio IMSS-Bienestar (incluye CDMX, Toluca, Puebla, Mérida, entre otras).
- El trámite es personal, gratuito y presencial en los Módulos de Bienestar.
- El registro se lleva a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido y con un calendario rotativo semanal, que puedes consultar en los portales oficiales.
Documentos necesarios
- Identificación oficial con fotografía (original y copia): Puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, o constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal.
- CURP certificada (de reciente impresión).
- Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses): Recibo de agua, luz, predial o teléfono fijo.
- Acta de nacimiento (en algunos casos, para acreditar identidad).
- Teléfono de contacto.
- Certificado de discapacidad (solo para personas con discapacidad), expedido por alguna institución pública de salud.
Proceso de registro
- Acude al Módulo de Bienestar que te corresponda según tu domicilio y el calendario por apellido.
- El personal capturará tus datos, tomará una fotografía, registrará huellas dactilares y solicitará la firma del consentimiento para tratamiento de datos personales.
- La fecha para recoger la credencial se notifica por llamada o mensaje SMS.
Consulta de módulos Para ubicar el módulo más cercano, entra al Portal Oficial de la Secretaría de Bienestar (busca la sección “Ubica tu módulo”).
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