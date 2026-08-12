Reabre registro de Apoyo Bienestar 30 a 64 años: estos son los apellidos que pueden realizar el trámite del 10 al 15 de agosto

Este nuevo periodo de registros permite a las personas obtener un apoyo adicional a su Pensión del Bienestar.

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Durante el periodo comprendido entre el 10 y el 15 de agosto de 2026, los Módulos del Bienestar distribuidos en hasta 24 ciudades de México recibirán a solicitantes cuyo primer apellido corresponde a las letras establecidas para esas fechas.

Esta medida busca garantizar un proceso ordenado de inscripción al apoyo que pueden obtener quienes ya están inscritos a la Pensión Bienestar para personas de 30 a 64 años.

Según declaraciones de Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, quienes ya pertenecen a la Pensión Bienestar para personas con discapacidad pueden gestionar el registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo agosto de 2026.

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Además, esta etapa de inscripciones no se limita únicamente al grupo de 30 a 64 años, sino que contempla también a adultos mayores de 65 años y a hombres o mujeres de 0 a 64 años, siempre que cumplan los requisitos y presenten los documentos solicitados en los módulos habilitados.

Como se ha mencionado antes, existen dos calendarios diferenciados para la inscripción, según la letra inicial del primer apellido de quienes buscan acceder al apoyo.

El gobierno de México implementará una credencial ´única para el Servicio Universal de Salud (Jesús Avilés / Infobae México)

La forma en que se establecen los calendarios es la siguiente:

Primera y tercera semana de cada mes:

Lunes: Letras A, B

Martes: Letra C

Miércoles: Letras D, E, F

Jueves: Letra G

Viernes: Letras H, I, J, K, L

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Lunes: Letra M

Martes: Letras N, Ñ, O, P, Q

Miércoles: Letra R

Jueves: Letras S, T, U

Viernes: Letras V, W, X, Y, Z

Rezagados: Sábado.

La lista de apellidos que pueden registrarse durante la segunda semana del mes de agosto

En este sentido, aquí puedes ver un listado de los apellidos más comunes que pueden realizar su registro durante esta semana del lunes 10 al sábado 15 de agosto.

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Lunes 10 de agosto 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya

Martes 11 de agosto 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozo

Miércoles 12 de agosto

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso

Jueves 13 de agosto 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano

Viernes 14 de agosto 2026

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson

Sábado 15 de agosto 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

Cuáles son los requisitos y documentos para registrarse para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud

Estos son los requisitos y documentos para registrarse y obtener la credencial del Servicio Universal de Salud en México (actualizado a agosto de 2026):

Requisitos generales

Ser derechohabiente de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, de la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, o menor con discapacidad acompañado de madre, padre o tutor. También pueden inscribirse hombres y mujeres de 30 a 64 años que cumplan los requisitos fijados por las autoridades.

El registro se realiza únicamente en 24 entidades donde los servicios de salud están federalizados y cuentan con convenio IMSS-Bienestar (incluye CDMX, Toluca, Puebla, Mérida, entre otras).

El trámite es personal, gratuito y presencial en los Módulos de Bienestar.

El registro se lleva a cabo conforme a la letra inicial del primer apellido y con un calendario rotativo semanal, que puedes consultar en los portales oficiales.

Documentos necesarios

Identificación oficial con fotografía (original y copia): Puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional, o constancia de identidad con fotografía expedida por autoridad federal, estatal o municipal. CURP certificada (de reciente impresión). Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses): Recibo de agua, luz, predial o teléfono fijo. Acta de nacimiento (en algunos casos, para acreditar identidad). Teléfono de contacto. Certificado de discapacidad (solo para personas con discapacidad), expedido por alguna institución pública de salud.

Proceso de registro

Acude al Módulo de Bienestar que te corresponda según tu domicilio y el calendario por apellido.

El personal capturará tus datos, tomará una fotografía, registrará huellas dactilares y solicitará la firma del consentimiento para tratamiento de datos personales.

La fecha para recoger la credencial se notifica por llamada o mensaje SMS.

Trámite de Credencial de Salud Universal en 24 ciudades de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consulta de módulos Para ubicar el módulo más cercano, entra al Portal Oficial de la Secretaría de Bienestar (busca la sección “Ubica tu módulo”).

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