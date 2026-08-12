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“Colate” da sus primeras palabras tras perder la custodia de su hijo frente a Paulina Rubio

El empresario español se encuentra muy afectado por la resolución de las autoridades sobre el futuro de su familia

Se espera que la familia pueda llegar a un acuerdo de convivencias justo. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
Se espera que la familia pueda llegar a un acuerdo de convivencias justo. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)
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Tras más de una década de constantes disputas judiciales, visitas a los tribunales y una intensa exposición mediática, la controversia legal por la custodia del hijo de Nicolás Vallejo-Nágera, conocido popularmente como “Colate”, y la cantante mexicana Paulina Rubio ha alcanzado su fin.

Luego de que la corte de Florida fallara en favor de la intérprete de “Ni una sola palabra” respecto a la custodia y lugar de residencia de su hijo menor, Nicolás rompió el silencio para ofrecer sus primeras declaraciones públicas sobre el duro revés judicial.

Visiblemente afectado pero firme en sus convicciones, el empresario se sinceró ante las cámaras de televisión para expresar su frustración respecto a la resolución emitida por las autoridades familiares en Miami, al tiempo que reflexionó sobre el desgaste emocional que ha significado este litigio tanto para él como para el joven adolescente.

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¿Qué quería Colate?

La disputa por la custodia de Andrea Nicolás ha sido uno de los episodios más complejos y mediáticos dentro del espectáculo hispanoamericano en los últimos años. Desde su divorcio en 2012, Rubio y Vallejo-Nágera sostuvieron una batalla legal intermitente que abarcó desde regímenes de visitas, manutención y pasaportes, hasta desacuerdos sobre el país de residencia del menor.

El punto medular de esta última etapa en los tribunales giraba alrededor de la intención de Colate de trasladarse de forma permanente a España junto con su hijo para ofrecerle, según sus palabras, un entorno familiar más estable, alejado del acoso mediático y cercano a sus raíces europeas.

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Sin embargo, tras analizar las pruebas presentadas por los equipos legales de ambas partes y escuchar los peritajes psicológicos requeridos en estos casos, la jueza a cargo del proceso determinó que el menor continuará residiendo de manera principal en Estados Unidos bajo el resguardo de la cantante mexicana.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera (Colate) siguen en batalla legal
El menor deberá permanecer con su madre en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon/EP)

¿Qué dijo Colate?

Durante sus primeras impresiones tras conocerse la sentencia definitiva, Nicolás Vallejo-Nágera no ocultó la profunda tristeza que le causa el ver frustrado su deseo de establecerse en España con su hijo. No obstante, el empresario aseguró que mantendrá la frente en alto con la tranquilidad de haber agotado todos los recursos legales y humanos a su alcance para defender lo que consideraba el mejor bienestar para el joven.

“He luchado hasta el último aliento, he gastado una fortuna en abogados y he dejado años de mi vida en los tribunales por el amor a mi hijo. Desafortunadamente, la justicia en ocasiones toma decisiones que uno no puede comprender ni compartir, pero me queda la paz mental de saber que hice absolutamente todo lo que estuvo en mis manos”, expresó Colate con tono pausado en el programa Y Ahora Sonsoles.

El español lamentó que el sistema judicial no evaluara de la misma manera los argumentos presentados por su defensa, subrayando que su prioridad siempre fue ofrecerle a Andrea Nicolás un ambiente donde pudiera desarrollarse lejos de las tensiones que han marcado a la familia en los últimos años.

El empresario está en paz con su hijo pese a la resolución. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES)
El empresario está en paz con su hijo pese a la resolución. (EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES)

Juicio genera impacto negativo en su salud

A lo largo de sus declaraciones, el empresario reflexionó sobre el severo impacto emocional y económico que este enfrentamiento ha causado en su vida cotidiana. Según refirió el propio Vallejo-Nágera, los constantes juicios no solo minaron sus finanzas personales al tener que costear honorarios legales en dólares durante más de doce años, sino que crearon un clima de fricción permanente que impidió construir un canal de comunicación maduro con la madre de su hijo.

A pesar de las marcadas diferencias y los ásperos encontronazos en las salas de audiencia, Colate hizo un llamado a la cordura y expresó su deseo de que este fallo marque el cierre de las hostilidades públicas por el bien del adolescente. Para el empresario, Andrea Nicolás se encuentra en una etapa decisiva de su desarrollo donde requiere de estabilidad, serenidad y el acompañamiento afectivo de ambos progenitores sin la sombra constante de una citación judicial.

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