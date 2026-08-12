Kenia Os y Esmeralda Soto debutan en el doblaje de cine con “La Isla Olvidada”

Kenia Os enfrenta críticas en redes sociales tras expresar su deseo de abandonar los recintos pequeños en sus shows musicales. (Instagram: @keniaos)

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El panorama del cine de animación en México se alista para recibir una propuesta fresca, emotiva y llena de misticismo. La esperada producción La Isla Olvidada llegará a las salas de cine del país marcando el debut en el doblaje al español de la cantante y creadora de contenido Kenia Os, junto a la actriz y comediante Esmeralda Soto.

Ambas artistas darán vida a las protagonistas de una travesía centrada en el valor de la amistad, la identidad y el paso hacia la madurez de sus carreras en el séptimo arte.

Producida por el prestigioso estudio DreamWorks Animation y bajo la dirección de Joel Crawford y Januel Mercado (con la producción de Mark Swift), la película traslada al espectador a las coloridas tradiciones de las Islas Filipinas a través de un viaje lleno de aventura, seres fantásticos y dilemas emocionales con los que el público de todas las edades podrá identificarse.

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La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Una travesía fantástica hacia las raíces filipinas

La trama de La Isla Olvidada sigue de cerca los pasos de Raissa y Jo, dos jóvenes amigas filipinas cuyo lazo se ve puesto a prueba al adentrarse en Nakalimutan, una legendaria e ignota isla mítica poblada por criaturas mágicas y custodiada por secretos del pasado. En este entorno fantástico, las protagonistas deberán superar complejos desafíos físicos y emocionales mientras buscan la manera de regresar al mundo de los mortales.

A través de su argumento, el filme profundiza en el impacto que tienen las vivencias compartidas, los recuerdos de la infancia y las personas que nos rodean en la construcción de la propia identidad, cuestionando hasta qué punto los lazos verdaderos pueden resistir el paso del tiempo y las transformaciones personales.

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La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Además del valor narrativo, el proyecto destaca por su aproximación cultural. En palabras de Esmeralda Soto, la cinta ofrece una oportunidad valiosa para sumergir al público en el folclor del sudeste asiático de forma digna y estimulante:

“Es maravilloso poder entrar en la cultura de las Filipinas, conocer una nueva cultura a través de una película como esta, de una manera tan respetuosa y tan llena de aventura”, afirmó la actriz.

Soto también resaltó el acabado estético de la producción, celebrando que el proyecto mantenga una sensibilidad artística artesanal en una época donde predomina la automatización digital.

“Kenia Os y yo somos las voces de las protagonistas de esta gran película que habla sobre la amistad, el amor, sobre crecer y también sobre volvernos a conocer a través del tiempo. Sin duda, es un trabajo con el que he soñado mucho tiempo”, puntualizó la intérprete.

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Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo. (Universal)

Kenia Os: del escenario pop a la cabina de doblaje

Para Kenia Os, una de las figuras juveniles más influyentes en la industria musical y las plataformas digitales en México, esta película representa la concreción de un anhelo profesional acariciado durante años. La intérprete presta su voz a Raissa, una joven brillante, disciplinada y enfocada en estructurar su futuro académico, cuyo carácter controlador esconde el temor natural a distanciarse de sus seres queridos.

La artista sinaloense reconoció el reto técnico que implicó ponerse frente al micrófono para dar vida a un personaje animado:

“Me siento muy feliz y muy nerviosa de cómo van a recibir este nuevo proyecto. Siempre había querido hacer doblaje, pero no había encontrado el personaje perfecto. Tuve mucha conexión con Raissa... Fue un reto para mí. Hacer doblaje es un arte y lo respeto muchísimo; lo hice con mucha responsabilidad y me doci cuenta de que no era fácil”, compartió la cantante, entusiasmada por la reacción de su base de fanáticos.

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Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo. (Universal)

¿Cuándo se estrena en cines?

El elenco vocal original de la cinta cuenta con un reputado reparto internacional integrado por figuras de la talla de la cantante H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco, Manny Jacinto, Jenny Slate, Jo Koy, Dolly de Leon, Ronny Chieng y la leyenda del teatro musical Lea Salonga.

La Isla Olvidada promete convertirse en uno de los grandes estrenos familiares del año. El público mexicano podrá disfrutar de esta conmovedora historia en todas las salas de cine del país a partir del próximo 16 de septiembre de 2026.