México
Agregar Infobae enGoogle

Kenia Os y Esmeralda Soto debutan en el doblaje de cine con “La Isla Olvidada”

La cantante de género urbano entró en una nueva fase en su carrera artística y mostrará su talento ahora en la pantalla grande

Kenia Os enfrenta críticas en redes sociales tras expresar su deseo de abandonar los recintos pequeños en sus shows musicales. (Instagram: @keniaos)
Kenia Os enfrenta críticas en redes sociales tras expresar su deseo de abandonar los recintos pequeños en sus shows musicales. (Instagram: @keniaos)
Guardar

El panorama del cine de animación en México se alista para recibir una propuesta fresca, emotiva y llena de misticismo. La esperada producción La Isla Olvidada llegará a las salas de cine del país marcando el debut en el doblaje al español de la cantante y creadora de contenido Kenia Os, junto a la actriz y comediante Esmeralda Soto.

Ambas artistas darán vida a las protagonistas de una travesía centrada en el valor de la amistad, la identidad y el paso hacia la madurez de sus carreras en el séptimo arte.

Producida por el prestigioso estudio DreamWorks Animation y bajo la dirección de Joel Crawford y Januel Mercado (con la producción de Mark Swift), la película traslada al espectador a las coloridas tradiciones de las Islas Filipinas a través de un viaje lleno de aventura, seres fantásticos y dilemas emocionales con los que el público de todas las edades podrá identificarse.

PUBLICIDAD

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Una travesía fantástica hacia las raíces filipinas

La trama de La Isla Olvidada sigue de cerca los pasos de Raissa y Jo, dos jóvenes amigas filipinas cuyo lazo se ve puesto a prueba al adentrarse en Nakalimutan, una legendaria e ignota isla mítica poblada por criaturas mágicas y custodiada por secretos del pasado. En este entorno fantástico, las protagonistas deberán superar complejos desafíos físicos y emocionales mientras buscan la manera de regresar al mundo de los mortales.

A través de su argumento, el filme profundiza en el impacto que tienen las vivencias compartidas, los recuerdos de la infancia y las personas que nos rodean en la construcción de la propia identidad, cuestionando hasta qué punto los lazos verdaderos pueden resistir el paso del tiempo y las transformaciones personales.

PUBLICIDAD

La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)
La Isla Olvidada (Captura de tráiler oficial)

Además del valor narrativo, el proyecto destaca por su aproximación cultural. En palabras de Esmeralda Soto, la cinta ofrece una oportunidad valiosa para sumergir al público en el folclor del sudeste asiático de forma digna y estimulante:

Es maravilloso poder entrar en la cultura de las Filipinas, conocer una nueva cultura a través de una película como esta, de una manera tan respetuosa y tan llena de aventura”, afirmó la actriz.

Soto también resaltó el acabado estético de la producción, celebrando que el proyecto mantenga una sensibilidad artística artesanal en una época donde predomina la automatización digital.

“Kenia Os y yo somos las voces de las protagonistas de esta gran película que habla sobre la amistad, el amor, sobre crecer y también sobre volvernos a conocer a través del tiempo. Sin duda, es un trabajo con el que he soñado mucho tiempo”, puntualizó la intérprete.

Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo.
Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo. (Universal)

Kenia Os: del escenario pop a la cabina de doblaje

Para Kenia Os, una de las figuras juveniles más influyentes en la industria musical y las plataformas digitales en México, esta película representa la concreción de un anhelo profesional acariciado durante años. La intérprete presta su voz a Raissa, una joven brillante, disciplinada y enfocada en estructurar su futuro académico, cuyo carácter controlador esconde el temor natural a distanciarse de sus seres queridos.

La artista sinaloense reconoció el reto técnico que implicó ponerse frente al micrófono para dar vida a un personaje animado:

Me siento muy feliz y muy nerviosa de cómo van a recibir este nuevo proyecto. Siempre había querido hacer doblaje, pero no había encontrado el personaje perfecto. Tuve mucha conexión con Raissa... Fue un reto para mí. Hacer doblaje es un arte y lo respeto muchísimo; lo hice con mucha responsabilidad y me doci cuenta de que no era fácil”, compartió la cantante, entusiasmada por la reacción de su base de fanáticos.

Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo.
Las famosas darán vida a dos personajes que buscan su identidad en medio del caos del mundo. (Universal)

¿Cuándo se estrena en cines?

El elenco vocal original de la cinta cuenta con un reputado reparto internacional integrado por figuras de la talla de la cantante H.E.R., Liza Soberano, Dave Franco, Manny Jacinto, Jenny Slate, Jo Koy, Dolly de Leon, Ronny Chieng y la leyenda del teatro musical Lea Salonga.

La Isla Olvidada promete convertirse en uno de los grandes estrenos familiares del año. El público mexicano podrá disfrutar de esta conmovedora historia en todas las salas de cine del país a partir del próximo 16 de septiembre de 2026.

Temas Relacionados

Kenia OsEsmeralda Sotomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

El campeón en Juegos Centroamericanos se encargó de encabezar el discurso en representación de los atletas, pero confesó lo difícil que es hablar en público

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 12 de agosto: reporte completo por alcaldías y municipios

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 12 de agosto: reporte completo por alcaldías y municipios

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa regresó a La Casa de los Famosos México tras el Exilio y ya busca formar una alianza estratégica para blindarse de futuras nominaciones

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: conceden amparos a Ernesto Ruffo y Gilda Lozoya

Eran trabajadores de la construcción los tres asesinados en Cancún

Trabajadoras sexuales, rastreadores hackeados y policías cómplices: el modelo del narco en el robo de camiones en el Edomex

“No tienen dónde esconderse, los perseguiremos”: el embajador de EEUU reitera mensaje al CJNG

De negocios a familias: así sería el esquema de extorsión de Los Caballeros Templarios en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

Survivor México: quiénes están en riesgo de extinción hoy 12 de agosto

Funciones de cine a 35 pesos en la CDMX: estas son las mejores películas en la cartelera

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Aldo pregunta hasta cuando podrá votar por Mariana

Mariana Ochoa ya busca crear una nueva alianza en La Casa de los Famosos México

“Colate” da sus primeras palabras tras perder la custodia de su hijo frente a Paulina Rubio

DEPORTES

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

Gil Mora a la universidad: esta es la carrera que estudiará

El clavadista olímpico Osmar Olvera se pone nervioso frente a Sheinbaum: así fue el momento

Gabriel Milito confirma tres ausencias para el último juego de Chivas en Leagues Cup

Cadillac se dice “confiado” de retener a Checo Pérez pese a versiones de su salida en Fórmula 1

Revelan lo que dijo Diego Lainez al árbitro y provocó su expulsión en el juego de Tigres