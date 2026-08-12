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Revelan lo que dijo Diego Lainez al árbitro y provocó su expulsión en el juego de Tigres

El conjunto regiomontano logró llevarse la victoria desde los once pasos, pero las dos rojas recibidas complican el panorama en los siguientes partidos

El mediocampista estalló al minuto 88 tras una acción en el área y encaró a Iván Barton con un ataque directo hacia la MLS. REUTERS/Daniel Becerril
El mediocampista estalló al minuto 88 tras una acción en el área y encaró a Iván Barton con un ataque directo hacia la MLS. REUTERS/Daniel Becerril
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La expulsión de Diego Lainez en el partido entre Tigres y Vancouver Whitecaps por la Leagues Cup 2026 puso el foco en el arbitraje y dejó al equipo regiomontano con nueve jugadores en los minutos finales.

El episodio ocurrió en la última jornada de la fase de grupos, cuando el marcador estaba empatado y ambos equipos buscaban el pase a la siguiente ronda.

La expulsión de Diego Lainez en el Tigres vs Vancouver Whitecaps de la Leagues Cup 2026 dejó al equipo con nueve jugadores al cierre. REUTERS/Cristian De Marchena
La expulsión de Diego Lainez en el Tigres vs Vancouver Whitecaps de la Leagues Cup 2026 dejó al equipo con nueve jugadores al cierre. REUTERS/Cristian De Marchena

Tras el empate y la victoria en penales, Tigres quedó dependiendo de una combinación de resultados para aspirar a los cuartos de final.

La expulsión de Lainez y la de Nahuel Guzmán complicaron el panorama, ya que ambos quedaron fuera para el siguiente compromiso y el club deberá buscar cómo cubrir sus ausencias.

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La frase de Lainez que desató la expulsión

El momento clave se registró al minuto 88. Tras una jugada polémica en el área, donde Fernando Gorriarán cayó después de un contacto, Lainez se dirigió directamente al árbitro Iván Barton.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el jugador lanzó la frase: “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué?”. Esta expresión fue suficiente para que el silbante le mostrara de manera directa la cartulina roja.

El video difundido en redes sociales muestra que Lainez dice “¿Tiene que ganar la MLS a fuerza o qué?” y el silbante le saca la tarjeta roja directa. (Crédito especial: TikTok/ @zonatigre8)

Pero la reacción de Lainez no terminó ahí. Antes de salir de la cancha, el mediocampista retó al árbitro con el comentario: “sácala, sácala”, lo que reforzó la decisión del central de expulsarlo. El propio futbolista continuó discutiendo incluso después de recibir la sanción.

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Dos tarjetas rojas en el mismo encuentro para Tigres

La presión aumentó para Tigres cuando minutos después, Nahuel Guzmán fue expulsado por empujar al árbitro en un intento de reanudar el juego rápidamente.

El equipo terminó el partido con nueve elementos y recurrió a Carlos Felipe Rodríguez, portero suplente, para la tanda de penales.

Nahuel Guzmán también fue expulsado al final del encuentruna jugada. REUTERS/Cristian De Marchena
Nahuel Guzmán también fue expulsado al final del encuentruna jugada. REUTERS/Cristian De Marchena

A pesar de las bajas, Tigres ganó la serie 5-4, aunque el punto extra no garantiza su pase a la siguiente fase debido a los criterios de desempate.

Escenario complicado para avanzar en la Leagues Cup

Después de los incidentes en el cierre, el panorama para Tigres es incierto. El equipo depende de terceros para seguir con vida en la competencia.

  • Con seis puntos tras tres victorias por penales, Tigres requiere derrotas y diferencias de goles entre América, Cruz Azul, León, Toluca y Monterrey para mantener opciones de clasificar.
  • La baja de Nahuel y Lainez, así como diferencia de goles negativa y la falta de triunfos en tiempo regular colocan al equipo en desventaja frente a otros clubes.
  • El siguiente partido será en la Liga MX ante Atlas.
Soccer Football - Leagues Cup - Tigres UANL v Vancouver Whitecaps FC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - August 11, 2026 Tigres UANL players huddle up before the match REUTERS/Cristian De Marchena
Soccer Football - Leagues Cup - Tigres UANL v Vancouver Whitecaps FC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - August 11, 2026 Tigres UANL players huddle up before the match REUTERS/Cristian De Marchena

En este sentido, la situación obliga a Tigres a buscar soluciones inmediatas y replantear su estrategia de cara a la recta final del semestre.

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