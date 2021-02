AMLO sobre caso García Cabeza de Vaca: “No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos tapadera”

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles en su conferencia de prensa que “no se persigue a nadie”, pero aclaró que tampoco será cómplice, refiriéndose al asunto del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en donde la Fiscalía General de la República solicitó al Congreso su desafuero, por su posible participación en varios delitos, incluido delincuencia organizada.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza pero también debe de saberse, que he dicho, recuerdo, que no somos tapadera de nadie.

La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos, entonces eso es lo que puedo decir”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...