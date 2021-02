AMLO pidió no equiparar el caso Cienfuegos con el de Emma Coronel: “Ahí se demostró que no había pruebas”

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que el arresto de Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, no debe de equiparse con el del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, puesto que este último caso, se demostró que no había pruebas de los delitos que Estados Unidos lo acusó.

“Lo de la esposa de Guzmán Loera, pues (le corresponde) a la justica en Estados Unidos, es un asunto aparte.

No confundir con lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no habían pruebas de lo que se le estaba acusando sin fundamento , tan es así, que ahí está el expediente completo en las redes, ya lleva tiempo , donde se prueba que no hay elementos”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...