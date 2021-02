“Rompa el pacto y renuncie”: víctima de Salgado Macedonio confrontó al candidato guerrerense

La víctima exhortó a López Obrador y a MORENA para que apoyaran la versión de las denunciantes (Foto arte: Jovani Pérez Silva/Infobae México)

Ante las recientes declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde calificó como “linchamiento político” las acusaciones por violación contra el candidato a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, Basilia “N”, víctima del político guerrerense confrontó al mandatario y al imputado.

“Conforme a lo que dice el presidente: ‘¿de parte de quién?’, yo diría que de una mujer que fue violada por el señor Félix Salgado Macedonio, eso le diría yo al presidente”, señaló la afectada, tras recordar que el presidente de la República había cuestionado en una de sus ruedas de prensa, quienes estaban detrás de las acusaciones y especular que las denuncias eran para afectar al partido MORENA durante el periodo de elecciones.

En este sentido, la mujer recordó que, poco tiempo después de que ocurrió la agresión sexual en su contra, ella acudió a interponer la demanda correspondiente, sin embargo, cuando las autoridades supieron del funcionario involucrado, ahondaron en que no se podría avanzar con la investigación.

“(Dijeron) que era un hombre con mucho poder, muy influyente y que por lo tanto no se podía hacer nada, eso fue dos años después […] parece que no lo entienden las autoridades, creo que ellos mismos son los culpables de que la denuncia no esté vigente”, expresó Basilia en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Mujeres y colectivos feministas se han manifestado en contra de las declaraciones de AMLO (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Asimismo, la víctima exhortó a López Obrador y a Morena para que apoyaran la versión de las denunciantes, pues, aunque todos continuaron con sus vidas como si no hubiera ocurrido nada más, debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades, ella no ha podido cerrar ese capitulo en su vida.

“Yo les pediría que sean serios, que se pongan del lado de la víctima, no del violador. Yo se que ya pasó mucho tiempo, pero pasó el tiempo para ellos, para el violador, para las leyes, pero para mí el daño psicológico y emocional yo creo que jamás va a pasar. La prueba está en que estoy aquí, ahora, después de 22 años”, dijo.

Además, Basilia dirigió un mensaje para el acusado Félix Salgado Macedonio y lo instó a actuar de forma honesta y asumir las consecuencias de sus agresiones y abusos.

“Por una vez en su vida diga la verdad o más bien, que renuncie, no merece Guerrero un gobernador como él. Yo le diría: ya que rompa el pacto y que renuncie”, puntualizó Basilia y añadió que en caso de que Salgado Macedonio fuera destituido de la candidatura, sería un paso para que ella sanara “porque al menos no lo vería en la tele, ni en ningún lugar”.

cibernautas se pronunciaron en Twitter contra caso de Salgado Macedonio (Foto: Especial)

Todo lo anterior se da en un contexto de protestas por parte de colectivos feministas, intelectuales, famosas y muchas otras mujeres que se han pronunciado con tras las declaraciones que López Obrador ha hecho sobre el caso de Salgado Macedonio.

Por lo que, en días recientes, con fotografías en las que se veía a los usuarias de redes sociales cargando una cartulina con la leyenda “Presidente rompa el pacto”, las cibernautas se pronunciaron en contra de la decisión de AMLO de continuar defendiendo al candidato guerrerense .

Acompañada de la imagen, las publicaciones en la red social Twitter, estaban acompañadas de el hashtag #NingúnVioladorSeráGobernador, el cual también se hizo tendencia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: