AMLO está logrando lo impensable, “hacernos añorar el pasado”, directora de México Evalúa

Los apagones, la falta de medicamentos para el cáncer y el desastroso manejo de la pandemia, ha provocado la nostalgia por el antiguo régimen. Así lo consideró Edna Jaime, Directora de México Evalúa.

En su columna de opinión publicada este viernes en El Financiero, Jaime explicó el inaudito logro de la administración obradorista, basada en la contraposición y marcada por la ineficiencia.

“AMLO está logrando lo impensable: que añoremos lo que teníamos”, aseguró la politóloga.

“Con todo, habíamos logrado algunas certezas. Como que al prender un interruptor, habría luz (por supuesto, para los que teníamos acceso a electricidad). O que la ventanilla pública o privada nos podía surtir completa una receta médica. En el tema de la salud, el más sensible para nosotros hoy, los yerros de la actual administración hacen ver como meros juegos de canicas los problemas del pasado. Porque había un entramado de instituciones que operaban con cierta eficacia. Pienso en las campañas de vacunación universal que resolvían complejidades logísticas, de abastecimiento o distribución, de una manera que parecía natural”, explicó.

AMLO, como se le conoce al presidente, pidió la víspera a los ciudadano que ahorraran energía ante la falta de suministro de gas natural de Texas, provocada por una histórica tormenta invernal.

“Me suena a Venezuela!! La campaña de la escacés. Pobre México, " tan cerca de Estados Unidos y tan lejos del gas y la electricidad " (sic), expresó Vicente Fox tras la solicitud de López Obrador, en una de las destacadas críticas que se sumaron tras la crisis energética en el norte del país.

Jaime no dejó de reconocer que en la era pre-AMLO la corrupción marcaba el quehacer social en casi todos sus aspectos. Y aclaró que ella en lo particular no desea regresar a esta etapa.

“Ciertamente también las carencias eran obvias. La corrupción estaba presente en casi toda transacción importante del gobierno. Recibíamos servicios públicos de mediana calidad, porque había fugas de recursos por todos lados. Pero lo que enfrentamos ahora es más que el hecho de no controlar a los bribones: es un proceso de desinstitucionalización que pulveriza capacidades construidas en años”.

“Tenemos que hacer un buen balance para recuperar lo positivo del pasado y, de una vez por todas, trazar una ruta que, sin ambajes, nos lleve a otro estadio de desarrollo”, concluyó.

“Vamos a ayudar todos”: AMLO

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a cuidar la energía eléctrica.

Pidió que se cuidara el consumo de energía en estos días, “sobre todo en los horarios de mayor consumo, lo que llaman los picos”, dijo el mandatario.

Con esto se refería a los horarios de 6 de la tarde a 11 de la noche.

Mencionó que no había hecho el llamado a ahorrar energía eléctrica debido a que se iba a generar alarma en la sociedad, además de tener la presión de sus “adversarios”, y de grupos de traficantes de influencias y de” todos los que se han dedicado a saquear”.

“No quise desde el principio hacer un llamado que iba a hacer a todos los mexicanos, porque iba a generarse una alarma mayor, no quise decir que cuidáramos de consumo de energía en estos días”.

Pidió que ayudaran todos para tener reservas y no padecer por apagones, como los que se dieron desde el pasado lunes 15 de febrero y hasta el día de ayer, 17 de febrero.

“Que nos ayuden a consumir menos. Está resuelto prácticamente el problema, pero vamos todos a ayudar para tener reservas y estar seguros de que vamos a seguir manteniendo nuestro sistema eléctrico y que no vamos a padecer por los apagones, por la falta de energía”, dijo López Obrador.

El mandatario hizo una comparación al reciente problema de electricidad con el del huachicol, y dijo que esperaba que todos ayudaran como cuando hubo desabasto de gasolina.

