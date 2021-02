López-Gatell pidió denunciar el uso de la vacuna contra COVID-19 con fines electorales

El Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 no tiene nada que ver con partido político alguno, aseguró López-Gatell (Video: Twitter@HLGatell)

Como parte de la información referente a la pandemia de coronavirus, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la jornada nacional de vacunación contra COVID-19 no tiene relación con partidos políticos o campañas electorales.

“Este programa no tiene nada que ver con partido político alguno, ni con fenómenos político electorales, este es un programa de gobierno, se financia con el tesoro nacional, que se nutre principalmente de impuestos y contribuciones que tiene como medio de recaudación el gobierno de México. Es un programa gratuito, universal y no tiene que ver en modo alguno con partido político alguno ”

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario señaló que la inmunización de personas para prevenir la infección por SARS-CoV-2 es universal, pública y gratuita, por lo que si alguien intenta cobrar o sacar ventaja del programa estaría cometiendo un delito.

El programa de vacunación contra COVID-19 en México inició el pasado 24 de diciembre (Foto: Reuters / Edgard Garrido)

Por ello, el subsecretario pidió a la población denunciar cualquier acto sospechoso, pues ha circulado en redes el testimonio de una presunta persona que dijo haber ser amenazada con no recibir una segunda dosis si no entregaba documentos personales como credencial de elector y datos adicionales.

Si alguien detecta un uso en ese sentido, ya sea que le quieran cobrar o que quieren hacer algún condicionamiento relacionado con el tema electoral, debe denunciarlo inmediatamente<i> </i>porque esto puede constituir una falta grave o un delito que sea sancionado conforme a la ley

Además, el subsecretario pidió a los medios de comunicación y a la población general acudir a presentar una queja formal, pues “de nada sirven los chismes, los rumores y mucho estorban porque disuaden a las personas de acudir a vacunarse. No tenemos ninguna preocupación respecto a este operativo de vacunación, no tiene ningún interés electoral, no tiene relación con partidos políticos, es un programa público y solo tiene como propósito proteger a la población”.

Al último corte, la SSa reportó 2,004,575 casos acumulados y 175,986 muertes por COVID-19 en México (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Este martes 16 de febrero se contabilizaron 2,004,575 casos acumulados y 175,986 muertes por COVID-19 en México. Además, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 433,438 casos sospechosos, 2,700,249 negativos y 5,138,262 personas estudiadas desde que comenzó la transmisión viral en el país.

José Luis Alomía, director nacional de Epidemiología, informó que de la semana 4 a la 5 de 2021 se registró un decremento de 24% en casos estimados (suma de contagios confirmados y sospechosos) a nivel nacional, contabilizándose 2,199,226 hasta este martes. Asimismo, se reportaron 1,563,92 personas recuperadas de la enfermedad.

Vacunación contra COVID-19 en México

Adultos mayores de municipios rezagados en México están siendo inmunizados contra el virus SARS-CoV-2 (Foto: Reuters / Carlos Jasso)

Luego de concluir el segundo día de vacunación contra coronavirus a adultos mayores, la SSa dio a conocer que se aplicaron 101,598 dosis del antígeno producido por AstraZeneca y la Universidad de Oxford este martes. Dicha cifra se agregó a la estadística acumulada, la cual señala que se han realizado 915,383 inyecciones desde el 24 de diciembre de 2020.

Cabe recordar que el pasado domingo arribó a México un cargamento de 870,000 dosis de la vacuna contra COVID-19 desde la India. En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador informó que dicho antígeno sería utilizado para proteger a las personas con más de 60 años contra la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

Por otra parte, la tarde de este martes arribó a México un nuevo cargamento de antígenos producidos por Pfizer-BioNTech. En la etapa inicial, el personal médico de primera línea recibió una primera dosis de esta marca, por lo que dicho lote será utilizado para realizar la segunda aplicación.

López-Gatell detalló que llegaron 486,525 dosis del producto biológico, el cual será utilizado para completar los esquemas de vacunación del personal médico que atiende a pacientes contagiadas de coronavirus en el país.

