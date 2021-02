Por “brutal injusticia”, Fernández Noroña exigió una disculpa pública del INE y el TEPJF

Fernández Noroña aseguró que el INE y el TEPJF se equivocaron al encontrarlo culpable (Foto: Cuartoscuro)

Gerardo Fernandez Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), exigió una disculpa pública del Instituto Federal Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por “la brutal injusticia” que presuntamente cometieron en su contra.

A través de redes sociales, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en el palacio de San Lázaro aseguró que, de acuerdo con los cursos que acreditó por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no cometió violencia política de género, presunta infracción por la cual tuvo que tomar dichos cursos y ofrecer una disculpa pública a Adriana Dávila Fernández, diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

“Terminé el último módulo del tercer curso que me mandó hacer el INE y el TEPJF. Y justo termina con la violencia política de género. No la cometí, exigiré en un rato, una disculpa pública a los integrantes del INE y del TEPJF”, publicó en su cuenta oficial de Twitter la tarde de este miércoles 17 de febrero.

Fernández Noroña aseguró que no cometió violencia política de género (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

En otras publicaciones, Fernández Noroña aseguró que en ningún caso incurrió en la violación a los derechos políticos de Dávila Fernández, quien presentó la denuncia al sentir que el militante del PT había ejercidio violencia política de género al decirle “más bocona que la chingada” y “ponerle una chinga” cuando la panista fue señalada públicamente de pertenecer a una red de trata de personas en Tlaxcala.

Asimismo, personalizó su queja y dijo que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente de la la Sala Superior del TEPJF, están obligados a leer la documentación que presentó en las publicaciones, pues especifica en qué momento se violan los derechos electorales de las mujeres y, según el legislador, este no fue el caso.

El punto en el que insistió el sociólogo de la UAM fue que él no tenía porqué ofrecer la disculpa pública ni tomar las acreditaciones señaladas, pues no infringió las garantías ni derechos electorales a los que la diputada del PAN había apelado en 2019.

Fernández Noroña acreditó dos cursos en la CNDH (Foto: Twitter / @fernandeznorona)

Y es que en aquel año, Fernández Noroña, al recibir información por parte de los pobladores de Tlaxcala, de que la militante del blanquiazul pertenecía a una banda dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual, se expresó nocivamente sobre su colega legisladora.

“La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me comentan que hay una diputada que fue senadora, y que está vinculada a este tema (grupos criminales de trata) y que es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo aquella vez el diputado.

Ante la denostación por decir “es más bocona que la chingada” y “ponerle una chinga”, la panista presentó una queja formal por haber sufrido violencia política de género por el militante del PT. Entonces, al proceder esta acusación con el fallo a favor de Dávila Fernández, para que los derechos electorales de Gerardo Fernández Noroña no se vieran vulnerados, el legislador se vio obligado a ofrecer una disculpa de carácter público a su colega y acreditar los cursos que califico con más de un 90% de calificación.

Adriana Dávila presentó una denuncia contra Fernández Noroña por violentar su derechos político-electorales (Foto: Cuartoscuro)

Aunado a esto, expresó una disculpa pública por lo referido hacia Dávila Fernández y reconoció que no contaba con los elementos probatorios para realizar una acusación de ese peso, el cual pudo afectar la imagen pública de la panista.

“Debo medir las palabras que planteo en el debate político, porque tienen un peso, tiene repercusiones. Con toda honestidad, lealtad y franqueza no tengo ningún elemento de que la diputada Dávila esté vinculada con los grupos criminales de trata de personas”, aceptó el diputado del PT.

Previo al señalamiento contra el órgano electoral y el tribunal, el legislador federal que busca su reelección publicó, el pasado jueves 11 de febrero, en su cuenta oficial de Twitter que acreditó con una calificación de 94/100 el curso “Género, Masculinidad y Lenguaje Incluyente y No Sexista”; y con 97/100 el curso “Derechos Humanos y Género”. Ambas certificaciones están firmadas por la Maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH. De tal modo que el político espera la respuesta de los líderes de las autoridades electorales en México.

