“Es una catástrofe”: Vicente Fox habló contra AMLO en el inicio de la vacunación de adultos mayores

El ex presidente de México volvió a criticar el gobierno de López Obrador por la campaña de vacunación. (Foto: EFE/RICARDO MALDONADO ROZO)

El ex presidente de México Vicente Fox Quesada volvió a cuestionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que con el inicio de la vacunación para adultos mayores en algunas alcaldías de la Ciudad de México, Fox cuestionó la eficiencia de las autoridades de salud para abastecerse del medicamento, proteger a la población y abarcar todo el territorio mexicano.

Por medio de su cuenta de Twitter, Vicente Fox calificó como “catástrofe” la situación actual que vive México por el avance de la vacunación contra el COVID-19. Además señaló que las cifras de muerte son el resultado del “rezago” por el tiempo de espera para recibir la dosis y la atención médica adecuada.

“¡Cada día México más rezagado! ¡Graves consecuencias! Los muertos de las últimas semanas yá son consecuencia del rezago y engaño en la compra de vacunas. Mas Lo que falta con la aplicación electoral y mediocre de la vacuna. Es una catástrofe”, escribió Fox.

(Foto: captura de pantalla Twitter @VicenteFoxQue)

En su misma publicación, Fox compartió un artículo de opinión escrito por el periodista Héctor Aguilar Camín donde compara las acciones de otros países -como Chile- con las de México y los diferentes resultados que han logrado para alcanzar la inmunidad deseada, el artículo destaca que el gobierno ha tardado en adquirir más dosis.

El ex funcionario también argumentó que con el proceso electoral que ocurrirá el próximo mes de junio, el acceso al medicamento será un tema político en consecuencia una catástrofe para los mexicanos, se adelantó a las posibles explicaciones que den las autoridades de salud ante el tema.

Por último, calificó al gobierno de “engañar” a los mexicanos en la compra del fármaco que no son suficientes para los sectores que requieren la dosis. En ocasiones anteriores el político del Partido Acción Nacional (PAN) ha señalado a integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como “mentirosos” entre ellos el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

En diversas ocasiones, Fox se ha mostrado como la oposición al gobierno de AMLO. (Foto: Cuartoscuro)

Vicente Fox ha sido un arduo crítico de oposición del gobierno de la Cuarta Transformación. Ha criticado las acciones que realizó el gobierno para frenar los contagios por el nuevo coronavirus además de los proyectos de infraestructura que emprendió la 4T, como el Tren Maya y el nuevo aeropuerto.

Incluso, llegó a criticar y comparar la inauguración de las obras en el aeropuerto de Santa Lucía con la idea anterior del aeropuerto en Texcoco. Desde el inicio del sexenio actual, Fox no ha parado sus opiniones sobre los temas de agenda pública.

Cuando inició el registro por internet para adultos mayores, las fallas en la página de registro fueron una razón más para criticar a AMLO. Ante esta problemático, el ex gobernador compartió una imagen con la leyenda “Países donde tienes que registrarte en una página que no abre para recibir una vacuna que no han adquirido”.

Twitter Vicente Fox Quesada (Foto: Twitter@VicenteFoxQue)

La imagen mostraba un mapa del mundo y de color rojo resaltaba la ubicación de México, esta imagen viralizada en internet la usó para afirmar la siguiente idea: “Están a nada de vender cachitos para rifa de vacunas”, esto en alusión a la rifa de boletos del avión presidencial que promovió López Obrador.

El días anteriores el presidente López Obrador dio a conocer el arranque de la Segunda Fase de Vacunación donde se tiene contemplado a adultos mayores de 60 años. En la Ciudad de México tres alcaldías empezaron con la aplicación de las dosis, desde las primeras horas de la mañana, los ciudadanos acudieron a su cita.

