José Eduardo Derbez reveló la identidad de su nueva novia, una famosa modelo

Hace unas semanas que José Eduardo Derbez dio a conocer que se encuentra muy contento y enamorado en una relación sentimental; no obstante, no dio a conocer la identidad de su misteriosa pareja. “Únicamente estoy haciendo un poquito más privado todo lo que es tener una relación”, aseveró.

Después de semanas de especulaciones la identidad de la secreta novia de José Eduardo salió a la luz, se trata de la modelo Paola Dalay. La información se dio a conocer cuando la modelo, siendo menos discreta que su novio, compartió un par de románticas fotografías en las que ambos posan abrazados.

Una de las fotos en cuestión fue publicada con la leyenda “Mi príncipe”, a través de su cuenta de Instagram que cuenta con más de 64 mil seguidores.

El actor había compartido información sobre su reciente relación en su canal de YouTube. “Estoy bastante, bastante, bastante contento y creo que va a ser un buen año, espero. Y espero que sea un buen año para todos porque, ahora sí que el 2020 fue un poquito caótico”, comentó.

La vida amorosa de José Eduardo Derbez ha sido de interés público desde que tuvo una fuerte ruptura amorosa Bárbara Escalante, que también es una afamada modelo. Algunos usuarios mencionaron no pudieron evitar subrayar el parecido de las dos mujeres con las que José Eduardo Derbez ha entablado relaciones románticas recientemente.

Recientemente el actor desató polémica debido a que publicó un video con el título “¡A pedir matrimonio! ¿Me les caso?”, que sorprendió inmensamente a sus seguidores, pues pensaron que el artista en cuestión contraería matrimonio. Sin embargo, el video se trató sobre la propuesta de matrimonio que su amigo “El Pollo” le hizo a su respectiva novia.

Ciertos seguidores de José Eduardo expresaron que esta broma no fue de su agrado a lo que el actor contestó “Realmente todo lo que hago en mi canal, nunca es con el afán de ofender ni de molestar a nadie. Pero, pues obviamente siempre va a haber gente que le guste y que no le guste. No vas a ser ‘monedita de oro’”.

A principios del presente año el YouTuber dio de que hablar al participar en un podcast llamado “Envainadas”, cuyas anfitrionas son las actrices Daniela Luján, Mariana Botas y Jéssica Segura, confesó que cuando tiene discusiones de celos con su novia implementa una técnica que denomina “Volteada de Tortilla” que consiste en desviar la atención del conflicto en cuestión para enfocarla en uno nuevo de la pareja.

Posteriormente el actor recomendó a los hombres que siguieran el programa que guardaran una carpeta con capturas de pantallas con comentarios o publicaciones de sus parejas que les molesten y guardarlos para cuando haya un conflicto con sus novias.

Ante estas declaraciones Mariana Botas, con el apoyo de Daniela Luján, le respondieron asegurando que sus conductas eran propias de una persona “enferma” y “tóxica”. “Eres muy tóxico. Jamás en mi vida he guardado una carpeta con archivos. Sí estás muy enfermo”, afirmó Mariana Botas.

José Eduardo es hijo de los célebres actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Desde muy pequeño ha trabajado como actor. Debutó en un pequeño sketch con su padre que salió al aire en el programa “Derbez en Cuando”. A los 20 años actuó en la telenovela “Miss XV”, después participó en estas otras: “Que Pobres tan Ricos”, “Amores con Trampa”, “Vino el Amor” y “Cita a Ciegas”.

Durante los últimos años se ha destacado por conducir un exitoso canal de YouTube con más de un millón de suscriptores.

