“No hay ningún ‘José Eduardito’ perdido”: José Eduardo Derbez aclaró su supuesta paternidad no reconocida

José Eduardo Derbez respondió al escándalo que se ocasionó cuando fue acusado de ser el presunto padre de un bebé muy parecido a él. La grabación en la que se le busca hacer responsable de la paternidad del menor de edad se publicó en TikTok hace una semana y no tardó mucho en viralizarse.

El actor aclaró que, aunque mucha gente creyó que el infante fue procreado por él, todo se trató de una broma. Y pidió que cuando se utilice su nombre con fines humorísticos, se haga explícito que se trata de una broma.

“No nada más soltarlo porque sí. Si le ves algo de chiste, hasta yo hubiera contestado. Pero sí, sí lo vi mucha gente sí se lo creyó y empezó a decirme así de ‘¡Ay!, haste la prueba de ADN, qué mal padre’ (...) Al final tienes que decir como ‘¡Ay! Es broma’ o algo así ”, dijo para el programa Hoy.

José Eduardo añadió que no se sintió aludido por el video y entiende porqué le jugaron esta broma: “Yo no me enojo por ese tipo de cosas, o sea, no, lo entiendo. En Internet hay de todo y en las redes hay más cosas, entonces yo creo que si te enojas por cada una de las cosas que te manden, pues está cañón”.

“No hay ningún ‘José Eduardito’ perdido en el camino. Y ya que haya un ‘José Eduardito me haré responsable”, concluyó el actor.

Y es que hace unos días José Eduardo se llevó una tremenda sorpresa cuando una mujer aseguró que presuntamente tuvo un bebé con el primogénito de Victoria Ruffo.

“José Eduardo Derbez, hago un llamado para que por este medio conozcas a tu hijo perdido por acá del estado de Chihuahua y ustedes gente de TikTok vayan y etiquetenlo para ver si así”, dijo la joven a través de la plataforma de video.

Horas más tarde, la tiktoker negó lo dicho y aclaró que todo se trató de una broma que se le salió de las manos. Además añadió que jamás creyó que su video cobraría tanta relevancia.

Un nuevo romance

Recientemente José Eduardo dio algunos detalles sobre su nueva relación, después de la ruptura amorosa que vivió con la modelo mexicana Bárbara Escalante en 2019. Y aunque primero decidió reservar la identidad de su nueva pareja, en las redes sociales se filtró la identidad de su novia.

Se trata de la modelo Paola Dalay, quien ha compartido una serie fotografías junto al actor y le ha dedicado una serie de mensajes sumamente románticos desde marzo del año pasado.

“Amor de mi vida”, “Lo más hermoso de mi vida, TE AMOOOO!” y “A tu lado. Ese es mi lugar favorito en el mundo”, son algunos los emotivos mensajes que escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

En una entrevista concedida al programa de espectáculos De primera mano, José Eduardo habló sobre cómo se siente en esta relación y admitió estar sumamente enamorado de la modelo.

“Estoy feliz, estoy contento. Estoy enamorado, estoy feliz”, dijo el también youtuber, “estoy bastante, bastante, bastante contento y creo que va a ser un buen año. Y espero que sea un buen año para todos porque, ahora sí que el 2020 fue un poquitín caótico”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

José Eduardo Derbez reveló detalles de su nueva relación sentimental: “Estoy enamorado y feliz”

“Estás muy enfermito”: José Eduardo Derbez reveló su lado más “tóxico” en una relación amorosa

Bye 2020: así celebraron Danna Paola, Alejandra Guzmán, Galilea Montijo y otros famosos el inicio del Año Nuevo