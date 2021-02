Quién fue Felipe Ángeles, el general revolucionario que inspiró el nombre del aeropuerto de Santa Lucía

Andrés Manuel López Obrador bajando del avión en el Aeropuerto Felipe Ángeles. Foto: Presidencia de México.

Este miércoles 10 de febrero de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la Base Militar de Santa Lucía en Zumpango de Ocampo.

Dicho aeropuerto fue nombrado en honor a Felipe Ángeles, un personaje clave de la Revolución Mexicana, pues fue el único general del ejército que tomó el camino de la revolución cuando Madero fue asesinado en febrero de 1913.

El General Felipe Ángeles también representó importancia para el Heroico Colegio Militar, ya que cuando fue director de esta institución, implementó cambios basados en el valor del honor, de la solidaridad y del conocimiento.

General Felipe Ángeles (Foto: www.gob.mx)

Felipe de Jesús Ángeles Ramírez nació el 13 de junio de 1868 en Zacualtipán, dentro del recién creado estado de Hidalgo y durante el contexto de las Intervenciones extranjeras.

De acuerdo con Jesús Ángeles Contreras en su libro El verdadero Felipe Ángeles, Felipe fue un alumno destacado del Heroico Colegio Militar por lo que después de obtener el grado de coronel en 1908, fue enviado a Francia a estudiar estrategias y técnicas militares.

Cuando Felipe Ángeles regresó de Francia, Porfirio Díaz había sido derrocado, el nuevo presidente era Francisco I. Madero, ambos se volvieron muy cercanos pues los unía la idea de un México democrático.

Felipe Ángeles durante una ceremonia en el Colegio militar de Popotla . Colección Archivo Casasola – Fototeca Nacional INAH

De acuerdo con Byron L. Jackson en su libro Felipe Ángeles. Político y estratega, la amistad de Felipe Ángeles con Francisco I. Madero se gestó en excursiones dentro del bosque de Chapultepec o por el Paseo de la Reforma a pesar de no tener mucho en común.

Felipe creía que todo el conocimiento humano era el resultado de la experiencia y de la observación, confiaba en pocos hombres, especialmente en sus camaradas del ejército.

Por otro lado, Madero era un idealista y un soñador; creía que todos los hombres eran buenos y estaba profundamente interesado en el espiritismo, en la telepatía y en la medicina homeopática, lo militar lo estimaba poco.

General Felipe Ángeles (Foto: Facebook@General Felipe Ángeles)

De acuerdo con Friedrich Katz, autor de Felipe Ángeles y la Decena Trágica, Victoriano Huerta estaba convencido de la lealtad que tenía Ángeles hacia Madero, así que el día del golpe de Estado Militar de 1913, le tendió una trampa al general para apresarlos en Palacio Nacional.

Huerta decidió no fusilar a Felipe Ángeles porque le traería consecuencias negativas con el ejército, ya que este tenía influencias, por lo que solamente fusilaron a Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.

“Al general Ángeles no se atreverán a tocarle. El ejército lo quiere porque vale mucho y además porque fue el maestro de sus oficiales.”, dijo Victoriano Huerta, según la información del libro Los últimos días del presidente Madero de Manuel Márquez Sterling.

General Felipe Ángeles (Foto: www.gob.mx)

Felipe Ángeles estuvo exiliado en Francia y regresó a México en 1913, momento en que se unió a la lucha constitucionalista de Venustiano Carranza.

Carranza decidió darle un cargo relevante en su gobierno: secretario de Guerra y Marina; pero ante el reclamo de los jefes constitucionalistas como Álvaro Obregón, se retractó y lo nombró sólo subsecretario.

Ante esto Felipe Ángeles le comunicó a Isidro Fabela, Enrique Llorente y Álvaro Obregón que no tenía aspiraciones presidenciales y mostró su disposición a luchar por la causa común.

Cuando Carranza y Ángeles comenzaron a tener diferencias, Felipe fue enviado a colaborar con Francisco Villa en la División del Norte.

Francisco "Pancho" Villa

Las habilidades militares de Felipe Ángeles contribuyeron a fortalecer la capacidad de la División del Norte pues era estratega del General Francisco Villa y se destacaba por sus virtudes de artillería.

De acuerdo con Felipe Arturo Ávila Espinosa en su libro Felipe Ángeles y la Convención de Aguascalientes; Felipe Ángeles tuvo una intervención decisiva en el proceso que llevó al ejército villista a adquirir una identidad política propia, distinta y enfrentada al constitucionalismo.

En palabras de Villa, “sin Ángeles no habría llegado a donde llegó la División del Norte”

El general Felipe Ángeles, ca. 1915. © (374054) Secretaría de Cultura.INAH.Sinafo.FN.México.

Según José Elguero en Política contemporánea. Los mexicanos en el destierro, una vez desorganizada la División del Norte y habiendo discutido con su jefe, Francisco Villa, Ángeles comprendió que ‘todo se había perdido, hasta el honor’.

Posteriormente se fue a vivir en calidad de refugiado a la ciudad fronteriza El Paso, Estados Unidos, donde llevó una vida modesta en un rancho que adquirió.

Además de una reconstrucción biográfica a manera de novela, en el libro La Noche de Ángeles, escrito por Ignacio Solares se detalla el camino de regreso a México que tomó el ex general, donde fue aprehendido y condenado a muerte acusado de deserción frente al enemigo.

Funerales del general Felipe Ángeles, Chihuahua, 26 de noviembre de 1919. © (287536) Secretaría de Cultura.INAH.Sinafo.FN.México.

Habiendo sido condenado a muerte, Felipe Ángeles escribió una carta de despedida dirigida a su familia:

“26 de noviembre de 1919. En el Cuartel del 21º Regimiento. —Chihuahua. —Adorada Clarita: Estoy acostado descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo y pienso con afecto intensísimo en ti, en Chabela, en Alberto, en Julio y en Felipe. Siempre he hecho lo mismo en todo el tiempo desde que me separé de ustedes. Hago votos fervientes para que conserves tu salud y por la felicidad de Chabela. Tengo la más firme esperanza de que mis tres hijos serán amantísimos para ti y para la patria… Diles que los últimos instantes de mi vida los dedicaré al recuerdo de ustedes, y que les envío un ardientísimo beso para todos ustedes. —Felipe Ángeles.”

Durante el fusilamiento, el General Felipe Ángeles decidió que no le vendaran los ojos.

