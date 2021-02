Jorge Hank Rhon debe tomar un curso de “no matar y no engañar: Jaime Bonilla

El empresario Jorge Hank Rhon. Imagen de archivo (FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Luego de que Jorge Hank Rhon, precandidato a la gubernatura de Baja California por parte del Partido Encuentro Solidario (PES), tomara un curso de capacitación sobre temas de género tras hacer comentarios despectivos hacia las mujeres; el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla, consideró que mejor debería tomar un curso “para no matar y no engañar”.

Luego de que se difundiera una fotografía de Hank Rhon al lado de su esposa Carolina Kabande, tomando la capacitación sobre “masculinidad positiva”, Jaime Bonilla aseguró que el exalcalde de Tijuana sólo acudió al lugar durante 15 minutos para que fuera fotografiado.

“Pero entonces hay que mandarlo a capacitaciones de no matar, no engañar, porque si con una capacitación así ya cambió, acuérdense y no se nos olvida a todos los que somos de aquí, el asesinato del Gato -Félix-, y los temas en los que él ha estado involucrado, el contrabando de pieles, que es la razón por la que no tiene visa y no se la han perdonado”, arremetió Bonilla Valdez..

“No creo yo que con un curso de 15 minutos pueda cambiar su actitud y sé que árbol que nace torcido, servirá de columpio porque nunca se endereza”, aseguró el gobernador.

El gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla. Imagen de archivo (FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO)

El mandatario estatal insistió que la supuesta capacitación del ahora precandidato del PES fue una burla.

“Esto es engañar, tratar de engañar. Ofende esto al pueblo, porque el pueblo no es tonto, el pueblo sabe; tonto es el que cree que engaña al pueblo”, apuntó Bonilla.

Sin embargo, Bonilla le dio el beneficio de la duda al señalar que Hank Rhon “al menos fue” a la capacitación, pero habrá que ver cómo se comporta.

“Le doy crédito cuando menos (porque) fue y se portó ahí como niño bueno. Lo que hay que ver es qué hizo después de que salió de ahí, esperemos a la otra que abra la boca y qué es lo que tiene que opinar”, dijo Bonilla.

A finales del mes de enero, el gobernador de Baja California, dio a conocer un video de la presentación de Jorge Hank Rhon como precandidato del Partido Encuentro Social a la gubernatura de Baja California, en el que lanza algunos comentarios despectivos sobre las mujeres.

La presentación del empresario como precandidato se hizo en uno de los hoteles de su propiedad, donde se grabó el clip en el que Hank Rhon asegura que antes las mujeres eran “más abusadas”.

Foto: especial

Antes de lanzar sus comentarios, quien encabeza el Grupo Caliente, aseguró que quiere a su madre, que respeta a su esposa y que ama a sus hijas, incluso señaló que “ama a la mujer”.

Sin embargo, prosiguió con una frase en la que aseguró que a las mujeres “les ha bajado un poquito la inteligencia”, pues antes, dijo, “agarraban al que las mantenía”. Además, consideró que ahora son ellas las que “quieren chambear”.

“Obviamente a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi esposa por supuesto, a mis hijas, entonces, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo, y creo que ahora, ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia (…) Antes eran más abusadas, antes agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí. Ahora no, ahora ellas quieren chambear”, expresó.

El 26 de enero de 2021 se hizo oficial la candidatura del también empresario Jorge Hank Rhon al estado de Baja California, abanderado por el Partido Encuentro Social (PES).

