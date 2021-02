“Qué tremendo”: duras críticas a AMLO en la televisión española por no usar cubrebocas

Foto: Presidencia de México.

Comunicadores del noticiero español “Las cosas claras” criticaron al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, luego que expresara su postura de no usar cubrebocas tras su regreso a las conferencias matutinas luego de padecer COVID-19.

Los conductores del programa calificaron de populista al mandatario y reprobaron su dicho de “prohibido prohibir” acerca de la libertad de usar o no el cubrebocas durante la pandemia.

“La libertad también consiste en que, a veces, la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, a los demás hay que protegerlos. Es muy sencillo el populismo que cubra esto y estupidez tampoco.”, mencionó el presentador, Jesús Cintora.

Por su parte, el doctor Alberto Infante mencionó que posturas como la expresada por López Obrador no deben ser permitidas, ya que tiene repercusiones públicas que incitan a comportamientos insolidarios y peligrosos.

Foto: Presidencia de México.

Después de ser diagnosticado con COVID-19 y permanecer en aislamiento social por dos semanas, el pasado 8 de febrero, López Obrador, regresó a impartir las conferencias matutinas, así como a retomar sus actividades oficiales.

En esa ocasión, AMLO reiteró que el uso de cubrebocas en el país no sería obligatorio. Asimismo, anunció que, con base en lo señalado por sus médicos, continuaría sin portarlo durante dicho ejercicio de rendición de cuentas porque “ya no puede contagiar”.

“En México no hay autoritarismo, está prohibido prohibir, todo es voluntario. Lo más importante es la libertad y cada quién debe de asumir su responsabilidad.”, afirmó.

Foto: Presidencia de México.

A pesar de la negativa del Jefe del Ejecutivo por usar cubrebocas, en reiteradas ocasiones se le ha visto portándolo en público. La más reciente: el día de hoy, 10 de febrero, durante la inauguración de una de las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) Felipe Ángeles.

Con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), López Obrador, junto a otras personalidades públicas, se trasladaron vía aérea desde el Aeropuerto de la Ciudad de México hasta el NAIM ubicado en Santa Lucía; durante todo el vuelo hizo uso de la mascarilla e incluso se le ve con ella al bajar de la aeronave.

Una semana antes, el pasado 4 de febrero, se captó al mandatario, acompañado de dos colaboradores, caminando al interior de Palacio Nacional con el cubrebocas puesto, mientras preparaba su regreso a la arena pública.

De igual manera, en julio del 2020, cinco meses después del arribo de la pandemia a México, el mandatario mexicano usó la mascarilla en el avión que lo llevó a Estados Unidos para celebrar la entrada del Acuerdo de Libre Comercio (T-MEC) con aquel país y Canadá.

Políticos y comunicadores se suman a las críticas

(Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

Cabe recalcar que esta no fue la única crítica que le llovió al presidente. Luego de su controversial declaración, diversos senadores del Partido Accion Nacional (PAN), la principal oposición, calificaron de “inaudita e irresponsable” la negativa del presidente a usar cubrebocas y a seguir las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios por el nuevo coronavirus.

Jesús Zambrano, Dirigente Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tambiénse posicionó en contra de dicha postura calificándola de “inadmisible” y como “una falta de respeto a la ciudadanía”.

Igualmente, líderes de opinión se pronunciaron al respecto, tales como Chumel Torres, quien escribió mediante su cuenta de Twitter: “Comprobado: el Covid se quita, lo menso no”. Posteriormente, agregó: “¿Para qué me pongo condón si ya me dio sida?”. —La lógica de su presidente”.

Asimismo, Víctor Alberto Trujillo Matamoros, quien en reiteradas ocasiones ha criticado a la actual administración, publicó mediante la misma plataforma: “Él no contagia. Ni cura. Ni salva. Ni protege. Ni apoya. Ni rescata. Ni garantiza. Ni fortalece. Ni unifica. Ni encabeza. Discursos y aplauso fácil. No hay para más”.

