Incrementó la aprobación de López Obrador, pero el 47.2% de los mexicanos no votaría por él para 2024: encuesta

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador logró incrementar su aprobación entre enero y febrero del 2021 de 54.4 a 57.7%, un incremento del 3.2% de un mes a otro, de acuerdo con una encuesta realizada por México Elige.

Del mismo modo aumentó la calificación del presidente mexicano de 51 de 100 que tenía en enero a 54.4 en el segundo mes del año. Este aumento se ha mantenido desde diciembre del 2020, cuando la aprobación del ejecutivo se mantenía estancada desde octubre.

Por otro lado, los encuestados tuvieron que responder si preferirían que López Obrador permaneciera o renunciara a lo que el 55.9% contestó que querían que se mantuviera, el 39.9% prefiere que renuncie y un 4.2 respondió “no sé”.

Sin embargo, cuando los mexicanos que participaron en la encuesta fueron cuestionados sobre las votaciones para el periodo 2024-2030, el 47.2% dijo que no votaría por López Obrador, mientras que un 50% aseguró que lo haría y un 2.8% no sabe sí votaría o no por el actual ejecutivo de México.

A nivel local, los niveles de aprobación más altos de López Obrador se encuentran en su natal Tabasco y Nayarit, donde hay un 83.7 y un 78.9%, respectivamente. En el otro extremos están Baja California Sur y Querétaro con 45.2 y 44.3% en cada caso.

Durante los primeros dos meses del 2021 casi todos los estados incrementaron su apoyo al presidente, a excepción de Coahuila, Nayarit. Michoacán y Quintana Roo que tuvieron un deceso de ente -0.2 y hasta -5.0.

En otra sección de la encuesta, se les preguntó a los mexicanos participantes por que opción votarían si las elecciones para presidente fueran hoy. Un 51.4% refirió que votaría por Morena y sus aliados, 32% por el Bloque Opositor Amplio y el resto no contestó.

Además del índice de aprobación del presidente, en la encuesta reveló a los 10 funcionarios mejor posicionados del país. Estos son:

1. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con un índice de 56.6

2. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, con 54.7

3. Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, con 52

4. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, con 51

5. Tatiana Clouthier Carrillo, secretaria de Economía, quien tiene un índice de 47.6

6. Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Asesor CMHC, quien bajó del quinto al séptimo ligar y tiene un índice del 46.1.

7. Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descendió su índice a 43.8, lo que lo llevó de la posición siete a la ocho de la lista.

9. Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, pasó del lugar ocho al nueve con un índice del 42.1

10. José Gerardo R. Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, con 40.3.

El canciller mexicano también fue la respuesta más concurrida en otra pregunta: ¿Quién le gustaría que fuera el candidato de Morena en 2024. Ebrard se posicionó a la cabeza con 31%, seguido de Tatiana Clouthier con un porcentaje del 16.3% y, finalmente, Claudia Sheinbaum con 14.2%.

En cuanto a otros partidos como Acción Nacional (PAN), la mayoría de los encuestados consideró que Ricardo Anaya sería el candidato para las elecciones de 2024. Mientras que para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es Miguel Ángel Osorio Chong quién va a la cabeza.

