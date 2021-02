Vacuna COVID-19 en México: se han aplicado 710,198 dosis al personal de Salud

(Foto: Cortesía Presidencia)

La Secretaría de Salud informó que ayer, 6 de febrero, se aplicaron 9 mil 837 vacunas contra el COVID-19, lo que acumula un total de 710 mil 198 dosis en México desde el inicio de la jornada de inoculación.

Durante la conferencia vespertina, La Dra. Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, informó que 619 mil 641 trabajadores y trabajadoras de la salud de primera línea (88%) han recibido la primera dosis del antídoto producido por la farmacéutica Pfizer, en tanto, 73 mil 100 (13%) ya han completado el esquema de dos aplicaciones.

Hasta el momento, 29 entidades federativas han completado el 100% de la primera aplicación de dosis. Mientras que Ciudad de México, Nuevo León y Coahuila, los primeros estados en comenzar la jornada de vacunación, son los que más esquemas completos han realizado hasta el momento.

Este sábado 23 de enero comenzó la vacunación a los maestros de Campeche, con la finalidad de que pronto puedan regresar a clases presenciales (Foto: Facebook Secretaría de Salud Campeche)

Asimismo, 17 mil 457 trabajadores y trabajadoras de la educación fueron inmunizados contra el COVID-19 durante el inicio de las jornadas para el personal educativo de Campeche; actualmente no se han definido otras entidades cuyo personal educativo pueda incluirse en el plan de vacunación.

La dependencia aseguró que esto representa un avance por arriba del 90% de la estrategia inicial de inmunización, incluso afirmó que se está muy cerca de proseguir a la segunda etapa dirigida a los adultos mayores de 60 años.

Agregó que el país cuenta con 6 mil 940 dosis de reserva en el Instituto Nacional de Cancerología (InCAN) y 999 que se han perdido durante el camino, sin embargo, aseguró que este es un fenómeno esperado en cualquier estrategia de vacunación.

(Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

En vísperas de proseguir con la segunda fase, Gabriela Nucamendi reportó que más de 3.2 millones de personas mayores de 60 años ya realizaron su inscripción en la Plataforma de Adultos Mayores (PAM) de la Secretaría de Salud, a pesar de las fallas presentadas recién anunciado su lanzamiento.

Dicho avance representa un 23% de la meta esperada por la Secretaría; se espera que 14 millones 460 mil 754 ciudadanos y ciudadanas de esta población realicen su registro.

El mayor número de matrícula se presentó en la Ciudad de México, con 686 mil 871 registros; Estado de México, con 570 mil 003, y Jalisco, con 187 mil 969; cabe resaltar que esta triada figura las entidades con el mayor número de población en el país.

Por el contrario, los estados con el menor número de solicitudes son Baja California Sur, con 14 mil 746; Quintana Roo, con 24 mil 902 y Aguascalientes, con 29 mil 340.

(Foto: Aris Oikonomou / AFP)

Aunado a ello, la funcionaria informó que se habilitará un servicio de Call Center para atender a aquellas personas que no cuenten con los servicios de internet, presenten dificultades para su registro, tengan problemas con su Clave Única de Registro de Población (CURP) o requieran traducción a una lengua indígena.

Adelantó que el próximo lunes se darán a conocer más detalles sobre cómo va a funcionar, los alcances que tendrá y otros aspectos sobre esta modalidad.

De igual modo, aseguró que las personas migrantes, una población altamente vulnerable, también se contemplarán dentro del plan de vacunación, no obstante, aún se trabaja en el desarrollo de una estrategia puntual ya que no hay una forma definida para ubicar y captar a las personas no cuentan con el respectivo CURP.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Más de 3.2 millones de adultos mayores se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19

Coronavirus en México: habilitarán Call Center para quienes tengan problemas en el registro de vacunación

Las personas migrantes sí están contempladas en el plan de vacunación contra COVID-19