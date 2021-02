Las personas migrantes sí están contempladas en el plan de vacunación contra COVID-19

Las personas migrantes sí están consideradas en el plan de vacunación contra COVID-19 en México (Foto: Luis Echeverría/Reuters)

Durante el último informe sobre el estado de la pandemia de COVID-19 en el país, la doctora Gabriela Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles, declaró que la estrategia de vacunación contra la enfermedad es incluyente. De esa forma, sí se encuentran consideradas las personas migrantes dentro del plan.

Nucamendi Cervantes, quien además declaró hacerse cargo del tema de la vacunación en dicho sector al interior de la Dirección General de Epidemiología, reconoció que han existido dudas, pues muchas personas que ingresan al país sin un estatus jurídico definido no cuentan con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Sin embargo, declaró que “Esta población es altamente vulnerable, está contemplada completamente en la estrategia de vacunación.” En ese sentido, destacó que el derecho a la salud es universal, por lo cual México tiene la obligación de que “toda la población en territorio mexicano sea protegida y que las estrategias, llámese de vacunación, prevención, promoción y atención, lleguen a los que tienen que llegar a los que lo necesitan”.

Debido a la naturaleza de la distribución de la población inmigrante en México, aún se encuentran realizando la planeación de una estrategia puntual, según informó. A diferencia de la mayoría de las personas con nacionalidad mexicana, quienes pueden ser ubicadas con facilidad gracias a su CURP y registros censales, no hay una forma definida para ubicar y captar a las personas inmigrantes que no cuentan con dicho documento o registro.

Sin embargo, están siendo considerados a la par de la población mexicana, por lo cual “si llegamos a 60 años y más, ellos también, la población que ingrese en este grupo etario también está contemplada para ser vacunada en los módulos específicos”, detalló.

Aunque en las últimas semanas la campaña de difusión y planeación ha estado encaminada al registro e inoculación de la población con nacionalidad mexicana, ya que representa el mayor sector poblacional, no significa que “los grupos más vulnerables o las minorías que no cumplieran en un momento dado con todos estos requisitos no fueran a ser vacunados”, finalizó.

Los avances en el registro para la fase 2 de vacunación

De acuerdo con los lineamientos y criterios de priorización establecidos en la Política Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, el primer grupo a vacunar es el correspondiente a trabajadoras y trabajadores del sector salud y, posteriormente, el personal docente del estado de Campeche.

No obstante, gracias a que el sector ha sido inmunizado casi en su totalidad, ha comenzado el registro de las personas mayores de 60 años, quienes serán el objetivo principal de inmunización de la fase 2. En ese sentido, se ha habilitado el registro por internet, así como la localización de la gente interesada por vía telefónica.

A pesar de los fallos reportados en la primera semana de registro por internet, se han registrado 3,274,478 personas en la plataforma. Dicha cifra corresponde al 23% del total, de acuerdo con la Red Nacional de Población. No obstante, aunque el objetivo es vacunar a 14,460,754 adultos mayores, no todos se registrarán en dicha modalidad, pues algunos ya han sido contactados por la Secretaría del Bienestar, ya sea por vía telefónica o a través de censos.

México cuenta con 174 millones de vacunas seguras contra el nuevo coronavirus. De acuerdo con las autoridades sanitarias, durante febrero llegarán al país las primeras 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V. De igual forma, 870 mil dosis del biológico creado por AstraZeneca. Por otra parte, a través del mecanismo Covax, entre febrero y marzo arribarán cargamentos de entre 1,618,200 y 2,733,000 dosis y cerca de 3 millones de CanSino.

Dichas inyecciones estarán destinadas, en su mayoría, a la vacunación de las personas mayores de 60 años.

