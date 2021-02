“Tienen miedo”: Lilly Téllez acusó calumnias en su contra desde Palacio Nacional

Lilly Téllez replica a crítica de Federico Arreola asegurando ser una persona honesta (Foto: Cuartoscuro)

La senadora panista Lilly Téllez afirmó ser la víctima de calumnias proferidas desde Poder Ejecutivo de la federación. “Yo soy honesta y me calumnian desde Palacio Nacional, abusan de su poder. Ahora tienen miedo de que se les haga lo que ellos hacen”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Este comentario fue publicado a manera de réplica ante críticas del periodista Federico Arreola, quien increpó a la sonorense por molestar a los hijos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera.

“Te atacan sin razón @LillyTellez, pero no debes ir a la mañanera, como dijiste a @SGarciaSoto, menos aún a molestar a jóvenes honestos (los hijos de @lopezobrador_) ni debes demandar a gentuza (no periodistas) que ahí te ha calumniado. Vas ganando el debate, no te equivoques”, aseveró.

Este altercado ocurrió horas después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminara que Sergio Jesús Zaragoza Sicre, quien utilizó la cuenta de Facebook “El Chou de Monchi” sí ejerció violencia política en razón de género contra Lilly Téllez hace dos años.

Sergio Jesús Zaragoza había publicado un video llamado “Entrevista del Monchi a Lilly Téllez”. En este video se aseveró que senadora no había logrado los éxitos de carrera política y profesional a partir de sus propios méritos, sino gracias al esfuerzo de otros hombres. El video fue retirado por el Instituto Nacional Electoral (INE), aunque se pretendió publicar anónimamente, Facebook reveló que Jesús Zaragoza lo había compartido.

El defensor no buscó negar la existencia del video ni el carácter violento de su contenido; sólo desestimó la demanda argumentando que la violencia política de género no estaba tipificada en el conjunto de normas jurídicas del derecho mexicano. Los jueces desecharon esta afirmación replicando que está presente en tratados internacionales a los que México está adscrito. El escarmiento decidido por el tribunal consiste en una multa de 100 Unidades de Medida de Actualización, que equivalen a 8 mil 60 pesos.

Lilly Téllez es una de las legisladoras más polémicas del país. Hace unos días causó revuelo en redes sociales al asegurar que la vacuna Sputnik V, de origen ruso, no contaba con el aval de la comunidad política internacional y que el gobierno mexicano decidió adquirirla debido a su módico precio.

Esta fue la controvertida declaración que la sonorense realizó a través de su cuenta de Twitter: “La vacuna rusa NO está aprobada por la Comunidad Científica Internacional, pero la aprobará la Cofepris en México. Es la vacuna barata, por eso la eligió el Gobierno”.

Cabe destacar la vacuna Sputnik V se encuentra en la Fase III del desarrollo del Instituto Gamaleya contra el COVID-19 y que la revista científica The Lancet ha mostrado estudios en los que se comprueba que la inoculación tiene una efectividad del 91.6%.

La legisladora en cuestión nació en Hermosillo, Sonora en 1967. Inició su carrera profesional en 1984 como reportera y conductora del Canal 6. A mediados de la década de 1990 se incorporó al equipo de TV Azteca, en donde trabajó durante poco más de 15 años.

Su carrera política es más reciente que su trayectoria en medios de comunicación. En las elecciones de 2018 se postuló con el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como senadora por su estado natal. Abandonó la bancada de la agrupación política antes mencionada en abril del año pasado, a los pocos meses se incorporó al grupo de senadores del Partido Acción Nacional (PAN).

