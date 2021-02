Tráfico ilegal armas aumentó en la frontera de México y Estados Unidos

El principal punto de tráfico de armas es la ciudad de Nogales y que entre abril de 2020 y enero de 2021 (Foto arte: Jovani Pérez Silva/ Infobae)

El gobierno de México ha detectado un aumento reciente en el tráfico de municiones y cargadores en la frontera con Estados Unidos, lo cual apunta a un cambio en las necesidades de los grupos criminales.

Un alto funcionario de la cancillería mexicana dijo el miércoles durante un foro que las autoridades estiman que en la última década han entrado de manera ilegal a México entre 250,000 y 280,000 armas de fuego anualmente, las cuales llegan a manos de grupos del crimen organizado.

“En las últimas fechas ha ingresado una cantidad muy grande de municiones, balas y cargadores”, dijo Fabián Medina, jefe de la oficina del canciller mexicano Marcelo Ebrard y uno de los funcionarios del gobierno que le da seguimiento al tema del tráfico de armas.

La mayoría de las armas ilegales en México provienen de Estados Unidos e ingresan por la frontera norte (Foto: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO)

“¿Cuál es la razón de este flujo tan desmesurado?”, se preguntó. Y él mismo añadió la respuesta: “ya tenemos muchas armas... y lo que se requiere es reabastecerse (a) a los grupos criminales”.

El funcionario, sin embargo, no dio cifras comparativas que mostraran el incremento que mencionó.

Durante un foro sobre tráfico de armas en la frontera entre México y Estados Unidos, Medina dedicó unos minutos a referir el caso de Arizona, desde donde aseguró que se estima que se trafica el 15% de las armas que entran ilegalmente al país.

Dijo que el principal punto de tráfico de armas es la ciudad de Nogales y que entre abril de 2020 y enero de 2021, del total de los decomisos en la frontera común entre el estado mexicano de Sonora y el estadounidense de Arizona, el 81% correspondió a municiones, 11% a cargadores y 7% a partes de armas.

No precisó si los decomisos fueron hechos en territorio estadounidense o mexicano.

México es cuna de algunos de los carteles de las drogas más poderosos del mundo, los cuales también son señalados por las autoridades como los principales responsables de la violencia que afecta diversas zonas del país y de utilizar armas ilegales.

Según análisis del gobierno mexicano el 70% de las armas que se trafican al país provienen de un fabricante o distribuidor en EEUU (Foto: Cortesía Fiscalía General de la República)

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que sus predecesores, han pedido a las autoridades estadounidenses un mayor compromiso para atacar el tráfico ilegal de armas y municiones.

Medina dijo que según análisis del gobierno mexicano el 70% de las armas que se trafican al país provienen de un fabricante o distribuidor en EEUU y el restante 30% de seis países europeos (España, Italia, Austria, Rumania, Alemania y Bélgica).

Aseguró que México no espera que se modifica la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual protege el derecho de sus ciudadanos a portar y poseer armas, pero sí que las autoridades de ese país establezcan mejores regulaciones y chequeos de los antecedentes de las personas que venden armas.

El problema del tráfico de drogas entre México y Estados Unidos ha sido una constante desde hace décadas. El pasado 14 de enero, el embajador estadounidense Christopher Landau informó que un donativo de aparatos de detección de armas fue rechazado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión, lo que me dio mucha pena, porque me hubiera gustado ver una. Nosotros también hemos ofrecido donar al gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en las fronteras y no se han aceptado”, dijo.

