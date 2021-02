México no ha restringido el acceso a turistas y autoridades ya analizan cómo incentivar esta industria

(Foto: Alonso Cupul/EFE)

La pandemia de COVID-19 continúa en crecimiento en México, así como las afectaciones a la industria turística del país. Luego de que el gobierno de Canadá anunciara la cancelación de vuelos a tierras nacionales, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués alertó al gobierno federal sobre los efectos de estas medidas a la economía.

Ante este panorama, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la Secretaría de Salud se encuentra analizando la posibilidad de que tras casi un año de pandemia, se implementen medidas más profundas para incentivar la industria.

“Vamos a analizar con mucha atención el oficio que dirigió el secretario de Turismo al de Salud, Jorge Alcocer, y a la de Economía, Tatiana Clouthier (...) Vamos a ver si aún restara algo por facilitar para la reactivación turística”, comentó el vocero de la pandemia en México. Cabe mencionar que en el continente americano, sólo México, Haití y Bahamas no tienen ninguna restricción para los visitantes.

Según cifras de Torruco Marqués, la medida de prevención por parte de Canadá, la cual se mantendrá hasta el 30 de abril, podría generar una disminución de hasta 791,000 de turistas provenientes de ese país, lo cual representaría una baja en el gasto de USD 782 millones.

(Foto: Presidencia/EFE)

No obstante, indicó el funcionario, la pérdida económica podría ser menor a lo esperado, pues las restricciones son similares a la impuestas por la administración de Estados Unidos, las cuales se pueden mitigar con acciones por parte de aerolíneas y hoteles mexicanos, como la aplicación de pruebas COVID-19 anticipadas al regreso y estrictas disposiciones biosanitarias durante su estadía.

A nivel internacional, México se ubica como el tercer país con más decesos por la COVID-19, únicamente por debajo de Estados Unidos y Brasil, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que en el país, “la tasa de positividad es muy alta y si se hicieran más pruebas, probablemente sería mayor”.

Por ello, países de Europa, Estados Unidos y Canadá impusieron condiciones para las personas que quieran visitar o regresar a estas regiones desde México. Una de las más destacadas es la petición de pruebas PCR con resultados negativos, de las cuales se detectaron falsificaciones en Cancún, uno de los destinos turísticos más relevantes del país.

Durante los últimos días, autoridades estatales de Quintana Roo, así como elementos de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad y vigilancia de zonas hoteleras, antros y el aeropuerto de Cancún, con el fin de prevenir la venta de resultados falsos de COVID-19, los cuales se comercializan a los turistas por hasta USD 160.

(Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, se ha detectado la venta de pruebas rápidas para detectar coronavirus a 200 pesos, sin embargo, Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, dijo a Noticieros Televisa que estas no están autorizadas por las autoridades sanitarias del gobierno federal.

Por esta situación, los elementos de seguridad han implementado protocolos de seguridad para evitar estas actividades fraudulentas, además de orientar a la población respecto a que las pruebas deben contener un código QR para probar su autenticidad, así como otros candados que deben ser revisados por los responsables en aeropuertos.

“A partir de ahora ya no pueden ser pruebas emitidas simplemente por un médico. Tienen que ser pruebas que llevan un código QR”, comentó a Animal Político Miguel Pino Murillo, director general de la Cofepris en Quintana Roo, quien agregó: “Las aerolíneas ya no pueden aceptar los resultados si no llevan ese código, ya están avisadas”.

Diariamente, según datos del gobernador Carlos Joaquín González, en la entidad se realizan 16,000 pruebas PCR a lo largo de 120 puntos, los cuales incluyen hoteles y el aeropuerto de Cancún y si bien ha declarado que en su estado no se comercializan diagnósticos falsos, las autoridades han detenido por lo menos a cuatro personas por esta actividad.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

México podría perder unos USD 782 millones por la suspensión de vuelos desde Canadá

Alerta por mercado ilegal de pruebas negativas de COVID-19 falsas: así operan los “coyotes” en Cancún

Cancelación de vuelos, pruebas COVID-19 y cuarentena: países que han endurecido sus medidas sanitarias con viajeros provenientes de México