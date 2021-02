De “francas mentiras” a la confianza por la vacuna Sputnik V: las controversias de López-Gatell con la revista The Lancet

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

A lo largo de la pandemia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ha sido blanco de críticas por sus declaraciones en torno al control de la pandemia, las cuales ha desestimado. Una de ellas provino de la revista británica The Lancet, a la que acusó de incurrir en “francas mentiras”, pero ahora destaca por los análisis que ha hecho de la vacuna Sputnik V.

En septiembre del año pasado, la revista científica publicó un artículo en donde se afirmaba que “la pandemia en México acumula miseria con más de 70,000 muertes”, además de supuestamente “seguir una estrategia de salud de no realizar pruebas y omitir el rastreo de contactos, pero sí utilizar los datos de la capacidad hospitalaria para el avance, entre otras cosas, de la relajación de protocolos”.

En la revista británica The Lancet indicaron también, con base en los reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que durante una encuesta encontraron que la mitad de los 97,632 trabajadores infectados en México no habían recibido equipo de protección personal en sus trabajos.

Aseguraron, por otra parte, que las autoridades de salud no hicieron frente a los informes de Amnistía Internacional en los que mencionan a México por encima de Reino Unido y los Estados Unidos en muertes de personal de salud, aunque también “calificó a esta comparación como injusta, pues nadie utilizó el mismo método de registro de muertes”.

Sin embargo, tras la publicación de este texto, López-Gatell comentó que las aseveraciones eran erróneas, pues la ocupación hospitalaria es uno de los muchos aspectos que se toman en cuenta. Añadió que la meta de tener cierto número de camas vacías en los hospitales es para garantizar que todos aquellos contagiados tengan siempre acceso a un lugar en caso de requerirlo.

“Hoy me llamó la atención ver una nota de una famosa revista británica, es una noticia, no un artículo científico que habla sobre México y asume cosas. Vamos a invitarles a una de nuestras conferencias de prensa, para que se enteren de lo que están diciendo, que es un error también. Como si la ocupación hospitalaria fuera el mecanismo de monitoreo, no lo es, es uno de muchos”, informó el subsecretario en aquel mes.

Además, López-Gatell aseguró que lo publicado alrededor de la respuesta que tuvieron las autoridades nacionales de salud simplemente son “francas mentiras”, pues dijo que para el personal epidemiológico es de suma importancia el rastreo de contactos para cortar las cadenas de contagio.

Este tipo de declaraciones fueron contrastadas por sectores que a lo largo de la pandemia han criticado la gestión del gobierno en la pandemia. El líder de opinión Víctor Trujillo, también conocido como Brozo, advirtió una contradicción en el discurso de López-Gatell, pues antes criticó a la revista británica, mientras que ahora destaca sus comentarios sobre la vacuna rusa Sputnik V.

“Queda fehacientemente demostrado que The Lancet sólo sirve para lo que sirve. Para lo que no, no”, escribió el humorista en su cuenta de Twitter, en referencia a que durante la mañanera, el subsecretario dijo que la eficacia del antígeno es del 91.6%, según un análisis de la publicación científica.

“Les quiero dar una buena noticia. En este momento estamos recibiendo algo que había sido ampliamente esperado por la sociedad. Hoy, 2 de febrero, se está publicando en la muy prestigiada revista científica, The Lancet, revista británica, los resultados de los ensayos clínicos de Fase 3 de la vacuna rusa creada por el Centro Gamaleya”, indicó el subsecretario de Salud.

Por ello, vaticinó que “en las próximas pocas horas se emitirá la autorización de uso de emergencia para la vacuna rusa Sputnik V” por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En este sentido y ante las dudas surgidas en el país, así como en otras latitudes en torno a la eficacia y confiabilidad del fármaco, López-Gatell sostuvo que “la vacuna rusa Sputnik V es segura”.

Asimismo, detalló que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó un contrato para contar con 400,000 dosis durante el mes de febrero, 1 millón de dosis en marzo, 6 millones en abril y las restantes en el mes de mayo.

