Desaparecieron dos adolescentes en Ciudad Juárez tras pedir un taxi a través de una app

Adolescentes desaparecieron tras tomar un taxi de aplicación en Ciudad Juárez, Chihuahua (Foto: Facebook/Protocolo Alba Ciudad Juárez)

María Fernanda Roque, de 16 años de edad, y Alice Realivázquez, de 15 años, desaparecieron el pasado 29 de enero luego de tomar un taxi de aplicación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con reportes de familiares en redes sociales, la tarde del viernes fue la última vez que tuvieron contacto con las adolescentes, quienes aseguraron que estaban por tomar un vehículo en un centro comercial sobre la Avenida las Torres.

“Alice Realivázquez Mancillas de 15 años de edad y María Fernanda Roque Rodríguez de 16 años se encontraban en Plaza Sendero Las Torres desde donde se comunicaron con sus padres para avisarles que regresarían a su domicilio sin que a la fecha se conozca su paradero”, indica la circular emitida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

En dicho documento se detalló que María Fernanda vestía un pantalón de mezclilla, blusa negra, tenis Vans, una chamarra del mismo color y un gorro gris. Por su parte, Alice llevaba una pantalonera negra, chamarra verde olivo, top negros y tenis tipo Vans.

Circular de búsqueda de Alice Realivázquez emitida por la FGE de Chihuahua (Foto: Fb/Israel Realivázquez)

Aunado a esto, se especificó que Realivázquez mide 170 centímetros y pesa 62 kilogramos; su tez es trigueña clara, de complexión regular y su cabello es abundante, lacio y de color castaño oscuro. Como seña particular se destacó un tatuaje de letras árabes color rosa en la clavícula izquierda.

Roque Rodríguez mide 156 centímetros y pesa 50 kilogramos; su tez es trigueña clara y su complexión es regular. De acuerdo con la circular de búsqueda, la adolescente tiene el cabello regular, castaño claro y lacio. Sobresalen, como seña particular, lunares en el lado izquierdo del pecho.

Los padres de las menores de edad dieron a conocer los teléfonos para reportar cualquier información sobre el paradero de sus hijas. De igual forma, se dio parte a la Fiscalía del Estado en la Zona Norte a pedir el auxilio de las autoridades y se levantó el acta correspondiente ante la Secretaría de Seguridad Municipal.

Durante este fin de semana, trascendió que las adolescentes habían sido encontradas; sin embargo, Israel Realivázquez, hermano de Alice, negó la veracidad de dicha información.

“Aún no aparece, repito aún no aparece mi hermana!!! Por favor compartan lo mas rapido posible y si pueden imprimir y repartir sería de gran ayuda!!! mi hermana aún no aparece porfavor informacion comunicarse a los telefonos! cualquier información de que ya se encontraron es falsa, repito, es falsa!!!”, escribió en su cuenta de Facebook.

Circular de búsqueda de María Fernanda Roque emitida por la FGE de Chihuahua (Foto: Fb/Israel Realivázquez)

Pese a que los familiares insisten en que las jóvenes viajaron en un vehículo de la empresa Uber, el área de relaciones públicas de la firma internacional dijo que no existe certeza de que las adolescentes utilizaron la aplicación.

“El equipo de Uber está al tanto del caso y revisando registros para tratar de identificar algún viaje. De hecho, no hay ningún dato para dar por hecho que el viaje se haya realizado a través de la aplicación de Uber”, declaró el área de relaciones públicas de la empresa a Milenio.

Y es que, México es un territorio hostil para la seguridad de las mujeres. De acuerdo con Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional de para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), los feminicidios se concentran en el 18% de los municipios del país.

En 2020, las demarcaciones con mayor número de feminicidios fueron Ciudad Juárez y Tijuana, con 19 y 18 asesinatos contra mujeres, respectivamente.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 27 de enero, Alanís indicó que estos dos municipios encabezaron la tendencia de este delito durante el año, cambiando de posición entre ellos a lo largo de 2020.

