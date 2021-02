“Alimentos escolares modalidad caliente”: el nuevo programa para alumnos de CDMX

(Foto:) EFE/Gobierno de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de la directora general del DIF capitalino, Esthela Damián Peralta, presentaron dos programas dirigidos a escuelas de nivel básico relacionados con la alimentación de las y los alumnos.

El primero de ellos fue la segunda fase del programa “Alimentos escolares modalidad caliente”, el cual consiste en un plan de alimentación sano para las y los alumnos, pero comenzará a operar hasta que los estudiantes tengan clases presenciales nuevamente.

Damián Peralta, explicó que se trata de un programa opcional, es decir las escuelas no serán forzadas a aceptarlo, pues serán los padres de familia quienes decidan si lo quieren o no, ya que además serán los encargados de preparar dichos alimentos, siempre y cuando acepten ser parte de los comités.

“Nuestro objetivo es llegar al 100% de las escuelas, pero por supuesto depende de que los padres y madres de familia decidan que así lo quieren hacer. Si la mayoría de padres y madres de familia decide que no, como es el caso de muchas escuelas que no reciben desayunos escolares, pues entonces no se daría en la escuela”, dijo la alcaldesa capitalina.

Asimismo, detalló que los alimentos calientes se componen de 20 menús y se integran de una bebida (leche descremada y/o agua natural); un plato fuerte que incluya: verduras, cereal integral, leguminosas y/o alimento de origen animal; y fruta fresca de temporada.

Con este programa se beneficiará un total de 329 escuelas, lo que equivale a 85,715 estudiantes; en tanto que el desayuno por día tendrá un costo de 14.82 pesos, de los cuales 14.32 pesos serán subsidiados por el gobierno capitalino, por lo que los alumnos sólo pagarán 50 centavos por los alimentos, mediante una tarjeta que les será entregada.

Cabe recordar que la primera fase de este programa inició en el ciclo escolar 2019-2020 con la inscripción de 143 planteles educativos, así como la instalación de algunas cocinas. Para el ciclo escolar 2020-2021 se prevé tener un total de 186 planteles con cocina.

Por otro lado, el segundo plan que las funcionarias presentaron fue el de “Mi Beca Para Empezar” y su modalidad de alimentos, pues cabe recordar que regularmente consistía en un apoyo económico para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple de la Ciudad de México, sin embargo, desde el segundo semestre de 2020 se decidió cambiarlo a un apoyo emergente de productos no perecederos, por las clases a distancia debido a la contingencia sanitaria.

Este plan consiste en beneficiar a 1,169,364 jóvenes inscritos en “Mi Beca para Empezar” con entregas de alimentos de la canasta básica.

Los jóvenes recibirán una caja que contiene en total 15 productos: avena, frijol, lenteja, pastas, arroz, atún, aceite, amaranto, chícharos con zanahorias y sardinas.

Dichas entregas comenzarán este 5 de febrero hasta el 10 de abril, y la distribución se realizará en 143 puntos: 55 en Centros DIF; 87 en Pilares; y uno en las instalaciones del Fideicomiso Educación Garantizada (Fidegar).

De ese modo, los tutores de los beneficiarios serán convocados por Fidegar a través de un correo electrónico, app “Mi Beca para Empezar”, sitio web y redes sociales del DIF y Fidegar.

“Hoy con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo que significa una buena alimentación, desde la primera infancia y cómo la correcta nutrición, pues va generando una vida saludable; y lo que queremos hacer es a través de las escuelas”, finalizó Sheinbaum Pardo.

