Así respondió el gobernador de Tabasco al escándalo de corrupción publicado por Loret de Mola

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto, está envuelto en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias luego de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) fuera señalado de conceder contratos para la adquisición de medicinas y material hospitalario a una constructora.

De acuerdo con el reportaje de Latin Us, presentado en el capítulo 31 de su transmisión por Carlos Loret de Mola, la dependencia adscrita al sistema de Salud de Tabasco firmó siete contratos con CM del Golfo, encabezada por José Rubén Ferrer del Río, primo del director del INSABI.

Por ello, el gobernador de Tabasco respondió al periodista Antonio Villegas Villamil, a través de las redes sociales, quien cuestionó el hecho de hacer lo que tanto ha criticado la 4T a los gobiernos pasados, al estar involucrado en un caso de presunta corrupción.

“Sorprendieron al gob @adan_augusto dándole contratos de SALUD por 40 millones, a través del @Isset_Tab a un CONSTRUCTOR primo del director del @INSABI_mx. ¿Creen que los prianistas no cuadraban la ley al hacer lo mismo? No es la ley, es la acción. No se valía antes ni ahora”, escribió a través de las redes sociales.

Luego, vino el tuit que despertó el interés del gobernador tabasqueño:

“AMLO siempre se ha preguntado, ¿qué hacían políticos vendiéndole medicinas al gobierno? Ahora en Tabasco, ¿qué hace un constructor primo del director del Insabi vendiéndole material médico al gobierno de adan_augusto? Es la misma porquería del pasado, pero ahora en la 4T”.

En este contexto, Adán Augusto aseguró que se trata de algo completamente falso, pues ni su gobierno ni las autoridades de salud están inmiscuidos en los negocios que mencionó Loret de Mola en su transmisión de YouTube.

“Toño no hay ninguna trampa discursiva, no puede haber ilegalidad o inmoralidad en un hecho que es falso, lo reitero, el Gobierno de Tabasco y la Secretaría de Salud del estado no tienen nada que ver en esas adquisiciones a que se refiere el señor Loret”, redactó.

Luego, se dijo extrañado de que los periodistas le crean ciegamente a Loret de Mola, cuando el medio Latin Us cuenta con socios de intereses políticos y económicos dudosos.

Además, reiteró que nunca se le ha comprado equipo médico o medicinas a Ferrer, quien sí donó algunos ventiladores, además de haber ganado limpiamente diversas licitaciones.

“Toño me extraña que le creas a ciegas a Loret (por cierto quienes son los que con intereses políticos o económicos en Tabasco son sus socios en latinus). En la secretaría de salud de mi gobierno no se le ha comprado equipo médico o medicamentos a José Rubén Ferrer. ¿Donó 5 o seis ventiladores a la secretaría de salud? Si es cierto. ¿Que asociado con otras 2 empresas tabasqueñas ganó licitación de 2da etapa de distribuidor vial? Si es cierto, fue una licitación pública nacional y la que ellos presentaron fue la mejor propuesta técnica y económica”, escribió el mandatario estatal.

Luego, entrado en el tema, informó que su gobierno ha invertido más en obra pública, desde 2018, que en los 12 años anteriores, siempre apegados a la transparencia en las licitaciones y con preferencia en empresas tabasqueñas.

“Fíjate que este gobierno ha invertido en dos años en obra pública más que en los últimos dos sexenios y ahí está la calidad de las obras y la transparencia en las licitaciones y 98 %de obras ejecutada por empresas tabasqueñas”, finalizó el mandatario.

Sin embargo, Latin Us defendió su postura publicando los documentos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, otorgados a través del ISSET.

