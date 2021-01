La reacción de Scott Disick ante la posible relación de Kourtney Kardashian y Travis Barker

Scott Disick estaría muy feliz por Kourtney Kardashian (Foto: Twitter@Cafecito_News)

Los rumores de una posible relación entre Kourtney Kardashian y Travis Barker han rondado por un par de años, pero unas vacaciones juntos parecen haberlo confirmado por fin. Ahora, Scott Disick parece estar muy feliz por su ex novia.

De acuerdo con lo que fuentes anónimas revelaron a E! News, a Disick no le parece raro que el baterista de Blink-182 y la estrella de reality sean una pareja.

“Scott ha estado con Travis en varias ocasiones y piensa que es un gran tipo. Está muy feliz por Kourtney y no le sorprende que estén saliendo. Kourtney ha pasado mucho tiempo con Travis y no le sorprende que hayan desarrollado una relación romántica”, explicó la persona.

De acuerdo con la fuente, Scott desea lo mejor para Kourtney y sus hijos, Mason, Penelope y Reign. Y, agregó que entre la ex pareja no hay nada más que una relación de amigos y de padres.

La pareja estaría saliendo desde diciembre (Foto: Grosby Group)

“No ha salido con alguien en un tiempo y Scott quiere que sea feliz. [Ellos] están en un gran lugar y han llegado a un acuerdo de que son estrictamente amigos y co-padres. No hay romance allí y él no podría estar más feliz de que ella haya seguido adelante. Mientras los niños estén en una situación saludable y Kourtney en un buen lugar, Scott estará feliz por ellos”, explicó.

El sábado pasado los rumores de una nueva pareja volvieron a rondar después de que Travis y Kourtney fueran captados juntos en Palm Springs, California. Ese mismo día, la fundadora de Poosh compartió imágenes de la casa de su madre, Kris Jenner. Algunos momentos después, el también productor compartió fotografías del mismo lugar, lo que encendió más la atención de sus seguidores.

El pasado lunes, el mismo sitio de entretenimiento dio a conocer que otra fuente confirmó la relación entre la empresaria y el músico. Según el sitio, la nueva pareja ha estado saliendo desde diciembre, y se ha ido desarrollando gracias al vínculo que los hizo ser amigos en un principio. Aunado a esto, toda la familia parece aprobar esta nueva unión.

“Ha sido muy discreto Son una muy buena pareja, y toda la familia de Kourtney ya ama a Travis. Han sido vecinos y grandes amigos durante años, y recientemente se volvió romántico”, explicó al sitio.

La empresaria estaría atraída por el lado parental del baterista (Foto: Frazer Harrison/AFP)

Además, ambos habían estado interesados entre sí. La fuente detalló que el baterista ya llevaba bastante tiempo interesado en tornar la relación romántica. Mientras que a Kourtney le atrajo su lado parental.

“Travis siempre ha tenido buen ojo para Kourtney. La química y el coqueteo siempre han estado ahí. Tienen mucho en común, y Kourtney siempre se ha sentido atraída por cómo es Travis como padre. Es un padre increíble y práctico, y a Kourtney le encanta eso de él. Les encanta relajarse en casa con sus hijos, y todos se llevan bien. Va bien y no están presionando para que sea muy serio en este momento”, detalló.

Por lo pronto, ninguna de las dos estrellas ha confirmado nada acerca de la relación.

