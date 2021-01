“Que Dios los perdone”: familia pagó por tanque de oxígeno y le entregaron uno de helio en Guanajuato

(Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro)

La escasez de tanques de oxígeno en México por la pandemia de COVID-19 es aprovechada por defraudadores. Tal es el caso de una familia de León, Guanajuato que pagó 6,000 pesos por un tanque de oxígeno y sin saber recibió uno de helio.

Tras el deterioro de salud de su madre, como muchos lo hacen, la familia Torres buscó en internet un tanque para comprarlo o rentarlo; luego de la desesperante búsqueda, un integrante halló uno en Facebook y contactó al vendedor.

Ante la urgencia de adquirirlo, decidieron trasladarse de inmediato al municipio de Silao para realizar la compra. Y así fue, pero en el momento en que se dirigieron a rellenar el tanque, fue cuando se les informó que no era para oxígeno, sino para helio.

“El sábado mi mamá estaba saturando muy poco y le urgía el oxígeno y ve mi cuñado un contacto de un señor que estaba vendiendo en Facebook un tanque de oxígeno, y resulta ser que cuando van a Silao por él y van a rellenarlo, se dieron cuenta que no era de oxígeno, era de gas helio, de gas para los globos”, declaró la Carmen Torres a Milenio.

(Foto: EFE/Raphael Alves)

Al buscar nuevamente al vendedor para obtener de vuelta su dinero, eliminó su perfil y ya no respondió los mensajes ni las llamadas que Carmen y su familia hicieron.

“Yo no sé qué tengan en el corazón que en verdad, no les duele nuestro dolor. A nadie le deseo que pase por esto, es tan desesperante ver que tu familiar esté entre la vida y la muerte, ver cómo la gente ocupa el día de hoy el oxígeno para seguir respirando. Yo soy católica y espero que Dios los perdone porque la verdad no se vale lo que están haciendo” expresó.

Posteriormente y con el tiempo encima, la familia consiguió otro tanque, el correcto, pero esta vez tampoco sirvió pues estaba caducado. Carmen contó que su padre murió a mediados de diciembre y ahora su madre también.

Y es que debido al rebrote de la pandemia, “la demanda de oxígeno creció 700% en el último mes”, declaró a la AFP Jesús Montaño, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

(Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Aunque el gobierno habilitó expendios gratuitos de oxígeno, “el gran problema es la falta de tanques. No hay en qué llevárselo”. A la par, se han incrementado los fraudes y la especulación en redes sociales, donde se cobran “precios exorbitantes”.

Por ello, en los últimos días, sobre todo en la Zona Metropolitana del Valle de México, se han observado largas filas para conseguir oxígeno medicinal para tratar a los enfermos de COVID-19 que convalecen en sus hogares.

Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que la delincuencia ya lucra con la venta ilegal de tanques de oxígeno.

“Hemos tenido denuncias de oxígeno fake, en mercado negro. Sí hemos tenido un problema muy serio, incluso ya la delincuencia está metida en los tanques de oxígeno”, dijo Olga Sánchez Cordero en conferencia de prensa.

De acuerdo con el último reporte de la Profeco, un tanque de oxígeno de 680 litros tiene un costo máximo de 8,999 pesos con proveedores formales, mientras que su renta está entre 950 pesos y 1,500 pesos. El tanque de 1,700 litros tiene un precio máximo de 12,500 pesos y una renta de 1,900 pesos.

“La pandemia de COVID-19 ha provocado un incremento exponencial en la demanda por tanques de oxígeno, al tiempo que se ha detectado que muchas personas están conservando los tanques aunque ya no los necesiten, a manera de previsión. Sin embargo, con ello se está privando a otros pacientes que lo requieren en el momento y no pueden acceder a uno”, indicó la dependencia en un comunicado oficial.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Las imágenes del drama en México: conseguir un tanque de oxígeno para enfermos COVID-19 es un viacrucis

Coronavirus en México: Profeco y Cofepris urgen a la población a devolver los tanques de oxígeno desocupados

Después de asistir al funeral de un tío lejano, 16 integrantes de la misma familia murieron por COVID-19