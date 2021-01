Aseguradoras advierten que no cubrirán gastos de pacientes que hayan ingerido dióxido de cloro para tratar COVID-19

Ante un exceso de desinformación y falta de atención médica, las personas han optado por arriesgarse a probar tratamientos no autorizados como el uso de dióxido de cloro frente al Covid-19. (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Con el aumento de casos de personas que ingieren dióxido de cloro como medida para prevenir o curar la enfermedad del Covid-19, algunas aseguradoras han expresado su preocupación ante este fenómeno, ya que puede causar efectos secundarios que afecten la salud, en consecuencia, algunas empresas prestadoras de servicios médicos advirtieron que no cubrirían a personas que, por voluntad, ingieran la sustancia.

En la conferencia de prensa sobre el coronavirus en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que el dióxido de cloro no cuenta con respaldo científico que confirme que ayuda a combatir al SARS-Cov2, por lo que recomendó a los ciudadanos que no lo consuman por el riesgo de intoxicación que representa. Aunque ayuda a desinfectar otras superficies y materiales su ingesta es altamente tóxico para el ser humano.

GNP pidió a sus clientes no probar métodos experimentales para tratar la enfermedad del COVID. (Foto: captura de pantalla Twitter / @GNPSeguros)

Por medio de su cuenta de Twitter, la aseguradora GNP Seguros compartió un comunicado dirigido a clientes y agentes donde señala que aquellos clientes que opten por tratamientos experimentales, alternativos o usen el dióxido de cloro para tratar o prevenir pacientes positivos de Covid-19 son causa de anulación de coberturas en Seguro de Gastos Médicos Mayores.

Otra de las aseguradoras que invitaron a sus clientes a no tomar medicamentos o sustancias que no estén aprobadas por la Secretaría de Salud (SSa) o tengan el permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es MetLife México.

La aseguradora MetLife publicó un comunicado en su página https://www.metlife.com.mx/COVID-19/ para informar a sus asegurados de la situación. (Foto: Captura de pantalla MetLife México)

En su comunicado invita a que sus asegurados no ingieran sustancias que pongan en riesgo su salud o que confíen en tratamientos que no tienen validación científica contra el COVID. “Hacemos de su conocimiento que los gastos erogados por tratamientos, padecimientos y/o enfermedades derivados del suministro o ingesta de “dióxido de cloro”, no estarían cubiertos por las pólizas”, apuntó MetLife México en su página web.

En redes sociales circuló una imagen de la empresa Seguros Monterrey New York Life que menciona la exclusión de uso de dióxido de cloro para pacientes diagnosticados con COVID. Afirma que en países en Latinoamérica surgió la supuesta eficacia de la sustancia de cloro para tratar la enfermedad del nuevo coronavirus, por lo que las complicaciones y consecuencias de su consumo no serán cubiertas por el personal médico de la aseguradora.

Seguros Monterrey New York Life reiteró que cancelaría sus servicios si sus clientes utilizan dióxido de cloro o sus derivados contra el COVID. (Foto: captura de pantalla Twitter/ @LlergoG)

Las prestadoras de servicios médicos reiteraron su compromiso por atender a sus clientes, pidieron que en caso de presentar síntomas de Covid-19, lo primero que deben de hacer es consultar a su médico y evitar la automedicación, de ser posible aislarse y seguir los tratamientos médicos autorizados.

Ante este problema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió que la ingesta de la sustancia a base de cloro representa un riesgo alto para la salud de las personas que pretendan consumirlo. A pesar de que se popularizó su supuesto beneficio preventivo, incluso curativo, frente al nuevo coronavirus autoridades de la OMS reiteraron que no deben usar métodos no aprobados por autoridades de salud.

La Cofepris inició una campaña para que las personas eviten ingerir dióxido de cloro como método de prevención al nuevo coronavirus. (Foto: Twitter@COFEPRIS)

En junio de 2020, la Cofepris emitió una advertencia sobre el uso del dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados son usados como desinfectantes industriales. Advirtió que los productos presentados como “Solución Mineral Milagrosa” pueden ser un riesgo de salud. Pidieron suspender su uso médico inmediatamente y optar por medicamentos seguros.

Por su parte, la secretaria de salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, señaló que el tratamiento con dióxido de cloro o hidroxicloroquina empeora el cuadro clínico del paciente o dan la falsa sensación de estar curados, en consecuencia su atención médica adecuada llega demasiado tarde.

