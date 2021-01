Enfrentamiento armado en Chiapas dejó tres muertos y cinco heridos

los grupos enfrentados son encabezado por Enoc Díaz, quien es líder del Movimiento Revolucionario número siete y por José Luis Flores (Foto: Cuartoscuro)

Un enfrentamiento armado, entre grupos paramilitares, dejó este 22 de enero tres muertos y cinco heridos en el estado de Chiapas, del sureste del país, informaron autoridades locales.

El tiroteo ocurrió en la Colonia Aurora Ermita, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, a unos 120 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y según pobladores fue protagonizado por los grupos llamados los Marianos y los Diablos.

Por medio de redes sociales, los pobladores informaron de la agresión perpetrada este jueves por la mañana, luego registrarse un altercado entre simpatizantes de ambos grupos armados, y solicitaron la intervención del gobierno del estado.

Según reportes, los grupos enfrentados son encabezados por Enoc Díaz, quien es líder del Movimiento Revolucionario número siete, y por José Luis Flores, presidente municipal, aunque hasta ahora se desconoce el motivo de la riña.

Los pobladores señalaron que ambos jefes y sus seguidores presuntamente sacaron las armas para comenzar con la refriega. Una primera versión manejó la muerte por arma de fuego de 12 personas, entre ellos varios menores.

La Fiscalía de Distrito Norte abrió una carpeta de Investigación por los delitos de homicidio, lesiones y los que resulten (Foto: EFE)

Desde 2015, ambos grupos han aparecido “armados hasta los dientes” instalando retenes y asaltando a la población a la que exigen cuotas (extorsión) para dar el paso en las vías de comunicación y aterrorizando a la población en periodos de electorales.

Tras el tiroteo, agentes de la policía se hicieron presentes para restablecer la calma en la región, además de auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados los centros de salud más cercanos.

Ante tal escenario, la Fiscalía de Distrito Norte abrió una carpeta de Investigación por los delitos de homicidio, lesiones y los que resulten, cometido en agravio de quienes sean ofendidos, e instruidas en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos en Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Incluso, el fiscal del distrito, Pablo Liévano Flores, aseguró a Foro TV que “una señora que entrevisté me dice que no sabe ni siquiera por qué empezaron a disparar las personas. Hablan del tema electoral o hablan de que se robarían un burro de la buena suerte, no hay nada confirmado”.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Solistahuacán para ser atendidos, a excepción de uno que fue enviado por vía aérea hasta el Hospital de Tuxtla Gutiérrez por las graves lesiones que presentaba.

Otro enfrentamiento entre habitantes de Chiapas tuvo lugar el pasado 18 de enero, esa vez en el municipio de Oxchuc. Éste se presentó entre simpatizantes del alcalde de la localidad, Alfredo Santis Gómez, y un grupo de opositores.

A través de la Fiscalía de Justicia Indígena, la FGE abrió una carpeta de investigación por los atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del estado, lesiones calificadas, y daños (Foto: EFE/ David Guzmán/Archivo)

El saldo del conflicto fue de seis personas lesionadas, dos de ellas por herida de bala. Además, se presentaron daños materiales a una escuela primaria, cuatro vehículos, dos motocicletas y dos casas quemadas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó sobre los hechos en un comunicado. Explicó que este enfrentamiento ocurrió durante la noche en la localidad de Pashtonticjá, presuntamente a causa de disputas políticas internas, ya que existen dos autoridades comunitarias.

“Habitantes de la comunidad Pashtonticjá se habían reunido en las instalaciones de la escuela primaria de la localidad, con el objetivo de conciliar entre ellos un conflicto interno, derivado de la existencia de dos comités de educación y dos agentes municipales”, remarcó la FGE

Ante el hecho, se abrió una carpeta de investigación por atentados contra la paz, la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y el estado, lesiones calificadas y daño.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un enfrentamiento en Oxchuc, Chiapas, dejó seis heridos y dos casas quemadas

Chiapas regresó a semáforo amarillo por aumento de COVID-19

Viviendas quemadas y un ataque con armas de fuego: el resultado de un conflicto agrario en Chiapas