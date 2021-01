Dura crítica de Financial Times a la visión energética de AMLO: “Sus políticas se parecen a las de negadores del cambio climático”

(Foto: Presidencia)

El 2020 no terminó bien para Andrés Manuel López Obrador en materia energética y aunque ya ha pasado casi un mes del apagón masivo, las críticas hacia la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a la política del presidente de México no se detienen y en esta ocasión fue el diario Financial Times el encargado de señalar los errores de la actual administración.

Tras el incidente donde más de 10 millones de mexicanos se quedaron sin suministro eléctrico, el director de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que la culpable había sido la energía renovable, pues la describió como intermitente, por lo que debe estar respaldada por otras fuentes. Sin embargo, este es un argumento que ha usado el gobierno para “reducir la participación de los productos de energía limpia en el sector”, señaló el diario.

Recordaron que en 2015, el gobierno de los Estados Unidos refirió que México era “un ejemplo para todo el mundo”, pues se convirtió en el primer país en desarrollo en presentar promesas de cambio climático en el marco del Acuerdo de París, específicamente la de generar 35% de la electricidad a través de energías limpias para el 2024.

No obstante, durante la administración de López Obrador, la defensa de los combustibles fósiles ha trastocado ese panorama, pues en la actualidad sólo cerca del 6% de la electricidad en México proviene de energías renovables a pesar de que el costo representa menos de la mitad de las centrales de gas u otro tipo.

(Foto: Cuartoscuro)

Otro punto relevante para este medio de comunicación es que primero “México se saltó una cumbre el mes pasado para hacer un balance del progreso mundial hacia los objetivos climáticos de París” y un par de semanas después, ocurrió el corte de energía.

Esta combinación de situaciones, dijo Financial Times, “parecía subrayar la determinación de López Obrador de imponer su visión estatista en la segunda economía más grande de América Latina, incluso si, literalmente, las luces se apagan”.

Asimismo, resaltó la postura de López Obrador y Bartlett respecto a defender a la CFE bajo argumentos de que sus predecesores habían privatizado el sector. No obstante, durante 2020 intentaron aumentar las tarifas de transmisión para empresas que generar su propia electricidad, así como estancar los permisos.

Si bien los tribunales han bloqueado dichos intentos, los inversores están alarmados por la postura que decidió tomar el gobierno respecto a este tema, ya que tras el apagón Bartlett ha reiniciado sus intentos para cambiar las reglas.

(Foto: Henry Romero/Reuters)

En un inicio, Bartlett señaló que la causa del apagón había sido una incendio debajo de las líneas de transmisión en Tamaulipas, pero esto resultó ser falso. Por ello, el funcionario escogió a las energías limpias como el chivo expiatorio ideal, lo cual tuvo una importante consecuencia y fue que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), estaría ‘obligado’ a eliminar parte de la generación renovable, destacó el diario

“Mientras tanto, López Obrador está construyendo una nueva refinería de petróleo, ha prometido impulsar la generación de carbón y quiere que la energía verde provenga de las centrales hidroeléctricas propiedad de CFE. Las promesas de París de México ahora parecen fuera de alcance”, sentenció Financial Times.

Además, según especialistas consultados por Infobae , es posible que si México no cambia de postura, Estados Unidos podría tomar medidas más contundentes para hacer cumplir los acuerdos en materia energética, pues su respeto es algo que se encuentra contenido en el T-MEC.

Es por este contexto de favorecer el desarrollo de los combustibles fósiles y oponerse al fomento de las energías limpias que Financial Times concluyó que “las políticas de López Obrador se parecen más a las de los negadores del cambio climático”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La política energética de AMLO, un riesgo inminente en la relación México - EEUU con la llegada de Biden

Escándalo en CFE: admitieron falsificación de documento para justificar apagón masivo

“Ridícula e inverosímil”: PAN criticó la explicación de CFE sobre el apagón masivo y exigió la renuncia de Manuel Bartlett