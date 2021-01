Fuerte mensaje de Twitter tras dichos de AMLO: “Es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados”

El presidente confundió a Hugo Rodríguez Nicolat como el director de Twitter, sin embargo él es el embajador de Política Pública de Twitter para México y Latinoamérica (Foto: Cortesía Presidencia)

Después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó que el director de Twitter en México era militante o personaje cercano del Partido Acción Nacional (PAN), y que incluso fue asesor de un senador del mismo partido, la red social respondió de forma tajante.

“Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa. Es importante recordar que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento. Y no participan en el proceso de revisión de las mismas. Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”, respondieron al respecto.

“La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto. Como hemos mencionado antes, reiteramos que seguiremos siendo transparentes en torno a nuestras políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, a la vez que siempre cuidaremos por la seguridad de nuestros empleados”, añadieron.

Foto: (Twitter)

Durante su conferencia matutina, López Obrador, mostró el perfil de LinkedIn del supuesto director de Twitter: Hugo Rodríguez Nicolat. Sin embargo, ahí mismo se puede verificar que no se trata del director de Twitter México. En realidad, Hugo Rodríguez es el embajador de Política Pública de Twitter para México y Latinoamérica.

Todas las mañanas en tu correo: suscríbete al newsletter de Infobae México

Su trabajo, en el cual lleva 3 años y 10 meses, consiste en funcionar como vínculo entre Twitter y los diferentes funcionarios electos, agencias de gobierno, ministerios y entidades de la sociedad civil que, tanto en México como el resto de Latinoamérica, están involucrados en asuntos de política que sean de importancia para los usuarios de Twitter.

De tal forma que, cuando López Obrador le solicitó “que haga su trabajo de manera profesional, que no promueva la creación de granjas de bots”, no se dirigió al empleado correcto.

Foto: (Twitter)

El actual director general de Twitter México es Francisco Jimenez Viesca, desde septiembre del 2019. El enfoque de Francisco Jiménez va en torno a aprovechar el mercado que ofrece México para Twitter. De hecho, él ya se había desempeñado en puestos relacionados al marketing en empresas como PepsiCo Food Internationals, Conagra Foods y Coca-Cola Femsa.

Acerca de la participación de Hugo Rodríguez en el PAN, su perfil de LinkedIn sí confirma que asesoró al Presidente del Senado durante 1 año, entre el 2004 y el 2005. En ese periodo, quien estuvo al frente de la Cámara de Senadores fue Diego Fernández de Cevallos. Famoso por haber sido secuestrado en el 2010, durante 7 meses y 6 días, además de que fue uno de los promotores de la llamada Ley Televisa.

Luego, también con el PAN, Hugo trabajó como Coordinador de Proyección Internacional del partido. Ahí, preparaba discursos e informes para los integrantes del Congreso panistas cada que se hablaban de temas internacionales. Durante el año que trabajó ahí (del 2005 al 2006) trató temas como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la migración, entre otros.

Foto: Presidencia de México.

Su último puesto al interior del partido fue en la logística de la transición presidencial durante el año 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa. Su participación en ese puesto duró 3 meses, y se centró en la organización del día de la inauguración presidencial.

Después, Hugo trabajó en el Instituto Nacional de Migración y otras empresas, hasta que logró, en el 2016, entrar al puesto de Políticas Públicas de Uber con México, Centroamérica y el Caribe. Luego, en el 2017, dió el salto a Twitter, donde se desempeña en el mismo empleo.

A partir de las declaraciones del presidente, en Twitter empezaron a surgir publicaciones donde se acusa a Hugo Rodríguez de ser militante activo en el PAN: “Hugo Rodriguez Nicolat, militante activo de @AccionNacional (PAN) es el Director de Políticas de Twitter. ¿Ahora entienden las cuentas suspendidas de compañeros, la censura y las limitaciones?” -@gonzalosolislo. Sin embargo, en el registro nacional de militantes del partido de derecha, no aparece ningún registro nombre de Hugo Rodríguez Nicolat.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Un nuevo encontronazo entre AMLO y Twitter por el bloqueo a Trump

“No acepto eso”: AMLO criticó la censura a Trump en Twitter y Facebook tras violencia en el Capitolio

Beatriz Gutiérrez Müller y su nueva crítica a Twitter: “Permite el insulto y la calumnia con granjas de bots”