AMLO pidió a Gertz Manero no escalar a tribunales internacionales el escándalo Cienfuegos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subrayó que su gobierno busca una relación respetuosa con la administración de Joe Biden en materia de Seguridad, pero aclaró que no permitirá que haya injerencia de ningún país en asuntos internos. Además, señaló que él es de “la idea”, de no llevar a instancias internacionales el asunto del expediente que la DEA realizó en el caso Cienfuegos, como lo declaró el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

“Se tiene que buscar que haya cooperación ordenada, respetuosa y que no haya injerencismo de ningún gobierno, que nosotros no nos metamos en asuntos que corresponden a Estados Unidos, y que también ellos no vengan a meterse en asuntos que nos corresponden a nosotros, y como somos vecinos y necesitamos ponernos de acuerdo para trabajar de manera conjunta, pues tienen que definirse bien las reglas de cómo va a ser la cooperación, porque antes había una intromisión indebida violatoria de nuestra soberanía por parte de las agencias de Estados Unidos”, indicó el mandatario mexicano.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones que el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, lanzó contra la DEA por el caso Cienfuegos, y la intención de llevar a instancias internacionales el asunto del expediente que armó la agencia estadounidense; López Obrador consideró que “es mejor” definir bien las reglas sin estridencias, aunque reiteró su respeto al fiscal.

“Yo ahí no me meto, y yo digo, no, es mejor, claro yo respeto mucho a Alejandro Gertz, pero creo que lo mejor es nada más definir bien las reglas sin estridencias, decir: ´va haber cooperación, pero es así´, o ´vamos a ponernos de acuerdo´ y necesitamos mantener una muy buena relación con el gobierno de y no tengo la menor duda de que va a ser así”, recalcó.

El mandatario mexicano reitero la necesidad de mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y confió en que así será.

Reiteró que el expediente que la DEA realizó contra el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en donde lo acusó de nexos con el narcotráfico y por el cual lo arrestó en octubre pasado; no era profesional, y señaló que dio a conocer dicho documento porque no le iban a creer que la investigación era “incipiente”.

“Demasiado protagonismo (de las agencias), al grado que hasta opinaban los embajadores de Estados Unidos en México, de asuntos internos y se les permitía, entonces si queremos la cooperación pero con respeto a nuestra soberanía, en este caso fue indebido lo que se hizo, porque se detiene al general Cienfuegos y no hay pruebas, ahí está el expediente que dimos a conocer, por eso tomamos la decisión de que se diera a conocer el expediente y sí, es hasta para preguntar y de parte de quién, como es posible que sin pruebas se inicie un proceso en contra de un mexicano, quien sea, entontes yo no soy partidario de que se escale este asunto, creo que es cosa de respeto, si antes los gobiernos permitían y se quedaban callados ante violaciones a la soberanía , ahora no, es distinto.

Inclusive ya la propuesta tiene que ver con otras cosas, no hemos aceptado la cooperación militar, no queremos que la cooperación con Estados Unidos se sostenga en eso, no queremos que nos den helicópteros artillados como sucedía, no queremos que manden agentes más allá de lo normal, eso ya no”, aseveró.

López Obrador explicó que durante mucho tiempo se ha pensado que las autoridades México son ineficaces y en EEUU no, " y con razón”, dijo, pero aseguró que está cambiando eso y explicó por qué dio a conocer el expediente que la DEA integró en contra de Cienfuegos.

“Durante mucho tiempo ha existido, y a veces con razón, de que la autoridad mexicana es ineficiente, cómplice corrupta, y lo que hacen en EEUU es magnifico, que ellos si actúan con rectitud, esa era la imagen pues, y sigue existiendo eso. Imagínense cuantas películas de Hollywood hemos visto sobre los buenos policías estadounidenses, las series; cómo vamos a imaginar que una agencia de Estados Unidos haga una investigación tan incipiente como la que hicieron en el caso del general Cienfuegos, por eso mi decisión fue transparentarla, porque no nos van a creer, si no damos a conocer el expediente, porque como hay esa creencia de que allá son muy buenos y acá son muy malos, entonces van a decir: ´el presidente está protegiendo al general Cienfuegos, el presidente pues es lo mismo, tiene relaciones de complicidad, está teniendo relaciones de complicidad´; no, no somos iguales, no.

Entonces no esperaban, sobre todo nuestros adversarios, que se diera a conocer el expediente, sobre todo nuestros porque hasta ahora no hay nadie que haya yo escuchado o haya yo no he leído, que defienda el expediente; porque fue fabricado, entonces cuando yo digo aquí que fabricaron el delito, es eso”, subrayó el presidente López Obrador.

