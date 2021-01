“Me jubilo”: AMLO aseguró que al terminar su mandato no buscará la reelección

En 2024 terminará su sexenio (Foto: Twitter/HectorAstudillo)

“Yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador este sábado en conferencia, asegurando que cuando termine su mandato se jubilará.

Tras inaugurar la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” en Atoyac de Álvarez, Guerrero, el mandatario señaló que no será un dirigente permanente.

En ese sentido, dijo que le urge terminar con las obras y programas que ha impulsado para no dejar nada inconcluso. Tal situación le ha sido cuestionada, pero detalla que es porque no piensa pasar tiempo extra en la silla presidencial para acabar los proyectos de la Cuarta Transformación.

Por eso me dicen algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir

AMLO inauguró la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez” en Atoyac de Álvarez, Guerrero (Foto: GobiernoMX)

Dijo que aunque no seguirá al mando, habrá hombres y mujeres nuevas que le darán continuidad a la lucha de la Cuarta Transformación, por lo que es necesario pensar en las nuevas generaciones.

“Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, hay que entregar la estafeta a las nuevas generaciones, hay que pensar en el relevo generacional; por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación, es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana”, apuntó.

Según el mandatario, verá que en este año se amplíe el programa “Sembrando Vida”, en el que actualmente 20,000 personas laboran como sembradores y cultivan 50 mil hectáreas.

Dijo que el aumento de “Sembrando Vida” no tardará mucho “porque ya no es la intención estar iniciando siembras en el 2022, 2023, porque, si lo decide así el pueblo, nosotros vamos a terminar en septiembre del 24 y yo no quiero dejar nada en proceso, nada inconcluso.”

AMLO buscará ampliar el programa "Sembrando Vida" (Foto: Cortesía Presidencia)

Apuntó que en la actualidad no hay ningún programa que apoye a la siembra de árboles frutales y maderables en ningún otro país y que al combinarse con la educación superior, se germinará el progreso social.

“Si se combina la siembra de árboles frutales, maderables, con la enseñanza, con la educación superior, con lo que se va aprendiendo en esta universidad, vamos a avanzar mucho. Esto es realmente muy estimulante, hasta me produce sentimientos, porque este es un anhelo, es un ideal para la transformación de México”.

Garantizó que mientras él esté en el gobierno no faltarán recursos para “Sembrando Vidas” y las Universidades “Benito Juárez”, pero que cuando él salga y se jubile no sabe qué destino podrían tener ambos proyectos.

“Mientras estemos nosotros en el gobierno no va a faltar el recurso, el apoyo para el Sembrando Vida y para las universidades ‘Benito Juárez’, pero ya después, pues ya no sabemos y -toco madera- no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicado a saquear, a robar y no les importaba el pueblo. De todas maneras, hay que actuar de manera precavida y apurarnos”, aseguró.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Lo vamos a subir al ‘Face’ mientras no nos censuren”: López Obrador

AMLO: “La vacunación de adultos mayores comenzará principios de febrero

“Fue un atraco, un abuso”: López Obrador criticó el elevado costo penitenciario, $3,500 diarios por cada recluso